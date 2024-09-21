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مواصلة تسجيل الأرقام القياسية في صيفية السباحة

9/21/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة الصيفية، التي تقام في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب، تسجيل سبعة أرقام للفئات العمرية، حيث نجحت السباحة نتاشا العزوني "الفئة الثالثة" في سباق 1500م حرة بتحقيق زمن 19:15.39 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينيز قورشة 19:27.73 دقيقة.
وحققت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة" في سباق 400م متنوع، زمنا جديدا بلغ 05:48.95 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة نتاشا العزوني 05:50.72 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" في سباق 100م حرة، تحقق زمن 01:09.53 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 01:09.79 دقيقة.
وفي سباق 200م حرة، حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة" زمنا بلغ قدره 02:21.49 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسمها 02:22.02 دقيقة، فيما نسخت السباحة مرح الدكن في سباق 50م فراشة "الفئة السادسة" الزمن السابق 00:40.01 ثانية، حيث سجلت زمنا جديدا 00:39.33 ثانية.
ونجح السباح جاد البرغوثي "الفئة السادسة" بتسجيل زمن جديد في سباق 50م ظهر والبالغ قدره 00:34.33 ثانية، لينسخ زمنه السابق 00:35.62 ثانية، فيما كانت السباحة لانا جعفر "الفئة السابعة" بسباق 50م ظهر، تسجل رقما جديدا بزمن 00:39.86 ثانية، ناسخة الرقم السابق للسباحة راية العتال بزمن 00:41.27 ثانية.
وتناوب رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين السر معاذ البدور بحضور النائب اندريه حواري، على تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباقات. ومن الجدير بالذكر، أن البطولة الصيفية التي انطلقت الأربعاء الماضي، تتضمن سباقات؛ 50م فراشة وصدر وظهر وحرة للذكور والإناث، 100م ظهر وصدر وحرة وفراشة، 200م متنوع وصدر وحرة وظهر وفراشة، 400م متنوع وحرة، 800م و1500م حرة.

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