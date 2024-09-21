مواصلة تسجيل الأرقام القياسية في صيفية السباحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة الصيفية، التي تقام في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب، تسجيل سبعة أرقام للفئات العمرية، حيث نجحت السباحة نتاشا العزوني "الفئة الثالثة" في سباق 1500م حرة بتحقيق زمن 19:15.39 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينيز قورشة 19:27.73 دقيقة.
وحققت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة" في سباق 400م متنوع، زمنا جديدا بلغ 05:48.95 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة نتاشا العزوني 05:50.72 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" في سباق 100م حرة، تحقق زمن 01:09.53 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 01:09.79 دقيقة.
وفي سباق 200م حرة، حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة" زمنا بلغ قدره 02:21.49 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسمها 02:22.02 دقيقة، فيما نسخت السباحة مرح الدكن في سباق 50م فراشة "الفئة السادسة" الزمن السابق 00:40.01 ثانية، حيث سجلت زمنا جديدا 00:39.33 ثانية.
ونجح السباح جاد البرغوثي "الفئة السادسة" بتسجيل زمن جديد في سباق 50م ظهر والبالغ قدره 00:34.33 ثانية، لينسخ زمنه السابق 00:35.62 ثانية، فيما كانت السباحة لانا جعفر "الفئة السابعة" بسباق 50م ظهر، تسجل رقما جديدا بزمن 00:39.86 ثانية، ناسخة الرقم السابق للسباحة راية العتال بزمن 00:41.27 ثانية.
وتناوب رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين السر معاذ البدور بحضور النائب اندريه حواري، على تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباقات. ومن الجدير بالذكر، أن البطولة الصيفية التي انطلقت الأربعاء الماضي، تتضمن سباقات؛ 50م فراشة وصدر وظهر وحرة للذكور والإناث، 100م ظهر وصدر وحرة وفراشة، 200م متنوع وصدر وحرة وظهر وفراشة، 400م متنوع وحرة، 800م و1500م حرة.
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