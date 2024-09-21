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الاتحاد يفتتح مشواره بـكأس الأردن بمواجهة الحسين

9/21/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يفتتح حامل لقب دوري المحترفات لكرة القدم للموسم الحالي فريق الاتحاد، مشواره في النسخة الثالثة من بطولة كأس الأردن للسيدات، عندما يواجه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب البولو 2 في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويتطلع الاتحاد لبداية مثالية من أجل وضع قدم في نصف نهائي البطولة، حيث غاب عن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، والتي شهدت خسارة الحسين إربد بثلاثية نظيفة من الأرثوذكسي، وهو يسعى للوقوف على منصة تتويج بطولة الكأس للمرة الأولى بتاريخه، والجمع بين البطولتين المحليتين بموسم واحد.
ويعتمد فريق الاتحاد الذي يقوده المدرب البحريني خالد الحربان، على تشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية غفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، إيناس الجماعين، زينة حازم، روزبهان فريج، لين البطوش وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يبحث الحسين إربد عن الخروج بأقل الأضرار في مواجهة الاتحاد، بعد أن تلقى 3 خسائر ثقيلة من منافسه ببطولة الدوري، حيث يرى المدير للفريق عدي بطاينة، ثبات الفريق بـ"المحترفات" النجاح الأكبر في المرحلة الحالية.
ويعتمد بطاينة في خياراته الأساسية على ديانا الجولاني، رانيا سلامة، أسيل الخواجة، رهف الرشيدات، رحمة إبزاخ، زينب عبيدات، يمنى أبو ذياب، عزيزة الحايك، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.
وتقام بالتوقيت ذاته، المواجهة الثانية لحساب الجولة نفسها ضمن المجموعة الثانية، حيث يستقبل ملعب البولو 1 لقاء الاستقلال والنصر، في مواجهة تمثل الفرصة الأخيرة للنصر الذي تعرض للخسارة في الجولة الأولى على يد عمان اف سي بهدف نظيف. ويتطلع النصر الهابط من دوري المحترفات لدوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس على سلم الترتيب مع نهاية الدوري، إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للمربع الذهبي.
ويبحث مدرب النصر فادي شاهين عن ترويض منافسه الاستقلال الذي واجهه في آخر مبارياته بدوري المحترفات، معتمدا في خياراته الأساسية على كل من: سوزان أبو قرق، ميسم الأقطش، روبي موسى، سناء مفلح، مسار عثامنة، عليا حسن، سارة الطميزي، ديانا ويجي، تحرير القواسمة، مايا عويسات، جوانيتا أجوادزي.
وبدوره، يسعى الاستقلال تحت قيادة المدرب منير أبو هنطش، البدء بصورة مثالية في الكأس، حيث إن فوزه في اللقاء يعني ضمان تأهله للدور الثاني برفقة الأرثوذكسي، مع انتظار الجولة الثالثة والأخيرة من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة ووصيفها.
وتبرز في قائمة الاستقلال كل من: جود العبادي، ريتال الشوبكي، علا عوض، نتالي المصاروة، سبأ الصقور، ياسمين الأجرب، ديما وديان، صافيا أدونجو، جنى القبج، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.
وتقام منافسات الجولة الثالثة الأربعاء المقبل، حيث يحتضن ملعب البولو 1 مواجهة الأرثوذكسي والاتحاد عند الساعة السادسة مساء، وبالتوقيت نفسه لقاء عمان اف سي والاستقلال على ملعب البولو 2.

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