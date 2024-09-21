الاتحاد يفتتح مشواره بـكأس الأردن بمواجهة الحسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يفتتح حامل لقب دوري المحترفات لكرة القدم
للموسم الحالي فريق الاتحاد، مشواره في النسخة الثالثة من بطولة كأس الأردن للسيدات، عندما يواجه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب البولو 2 في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويتطلع الاتحاد لبداية مثالية من أجل وضع قدم في نصف نهائي البطولة، حيث غاب عن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، والتي شهدت خسارة الحسين إربد بثلاثية نظيفة من الأرثوذكسي، وهو يسعى للوقوف على منصة تتويج بطولة الكأس للمرة الأولى بتاريخه، والجمع بين البطولتين المحليتين بموسم واحد.
ويعتمد فريق الاتحاد الذي يقوده المدرب البحريني خالد الحربان، على تشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية غفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، إيناس الجماعين، زينة حازم، روزبهان فريج، لين البطوش وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يبحث الحسين إربد عن الخروج بأقل الأضرار في مواجهة الاتحاد، بعد أن تلقى 3 خسائر ثقيلة من منافسه ببطولة الدوري، حيث يرى المدير للفريق عدي بطاينة، ثبات الفريق بـ"المحترفات" النجاح الأكبر في المرحلة الحالية.
ويعتمد بطاينة في خياراته الأساسية على ديانا الجولاني، رانيا سلامة، أسيل الخواجة، رهف الرشيدات، رحمة إبزاخ، زينب عبيدات، يمنى أبو ذياب، عزيزة الحايك، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.
وتقام بالتوقيت ذاته، المواجهة الثانية لحساب الجولة نفسها ضمن المجموعة الثانية، حيث يستقبل ملعب البولو 1 لقاء الاستقلال والنصر، في مواجهة تمثل الفرصة الأخيرة للنصر الذي تعرض للخسارة في الجولة الأولى على يد عمان اف سي بهدف نظيف. ويتطلع النصر الهابط من دوري المحترفات لدوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس على سلم الترتيب مع نهاية الدوري، إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للمربع الذهبي.
ويبحث مدرب النصر فادي شاهين عن ترويض منافسه الاستقلال الذي واجهه في آخر مبارياته بدوري المحترفات، معتمدا في خياراته الأساسية على كل من: سوزان أبو قرق، ميسم الأقطش، روبي موسى، سناء مفلح، مسار عثامنة، عليا حسن، سارة الطميزي، ديانا ويجي، تحرير القواسمة، مايا عويسات، جوانيتا أجوادزي.
وبدوره، يسعى الاستقلال تحت قيادة المدرب منير أبو هنطش، البدء بصورة مثالية في الكأس، حيث إن فوزه في اللقاء يعني ضمان تأهله للدور الثاني برفقة الأرثوذكسي، مع انتظار الجولة الثالثة والأخيرة من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة ووصيفها.
وتبرز في قائمة الاستقلال كل من: جود العبادي، ريتال الشوبكي، علا عوض، نتالي المصاروة، سبأ الصقور، ياسمين الأجرب، ديما وديان، صافيا أدونجو، جنى القبج، مينجيل أندوه وفيرونيكا أبيا.
وتقام منافسات الجولة الثالثة الأربعاء المقبل، حيث يحتضن ملعب البولو 1 مواجهة الأرثوذكسي والاتحاد عند الساعة السادسة مساء، وبالتوقيت نفسه لقاء عمان اف سي والاستقلال على ملعب البولو 2.
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