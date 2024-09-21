الفحيص ينشد بلوغ نهائي السلة العربية من بوابة الفتاة الكويتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تشهد صالة شباب الفحيص اليوم، مواجهتين ساخنتين، تجمع الأولى بين فريقي العلا السعودي وكوسيدار الجزائري عند الساعة 4:30 مساء، تليها مباراة الفحيص والفتاة الكويتي عند الساعة 7 مساء، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة.
واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من البطولة العربية بالفوز على فرق؛ غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67).
في المقابل، بدأ فريق العلا السعودي مشواره بالفوز على فرق؛ كوسيدار الجزائري (60-58)، الوحدة السوري (75-69)، الفتاة الكويتي (81-65)، والفحيص (67-58)، مقابل خسارته أمام غاز الشمال العراقي (61-69).
وطبقا لتعليمات البطولة، يلعب الخاسران من هذا الدور مباراة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، والتي تقام عند الساعة 4:30 من مساء بعد غد، فيما يتنافس الفائزان على المركز الأول ولقب البطولة عند الساعة 7 من مساء اليوم ذاته.
قراءة رقمية
يمتلك فريق الفحيص أفضل فارق نقطي (70+)، فضلا عن كونه أكثر الفرق تحقيقا للفوز إلى جانب العلا السعودي في 4 مباريات، وكلاهما أيضا الأقل خسارة أيضا بمباراة واحدة، ويمتلك فريق الوحدة السوري الفارق النقطي الأسوأ (66-) إلى جانب كونه الفريق الأكثر تعرضا للخسارة في 5 مباريات من دون تمكنه من تحقيق أي فوز، ليغادر البطولة من دورها التمهيدي مع فريق غاز الشمال العراقي.
ويعد الفحيص الفريق الأقوى هجوما بإجمالي 384 نقطة وبمتوسط 76.8 نقطة، يليه الفتاة الكويتي بإجمالي 370 نقطة وبمتوسط 74 نقطة في المباراة، فيما يعد فريق غاز الشمال العراقي الأضعف هجوما بإجمالي 337 نقطة وبمعدل 67.4 نقطة.
كما يمتلك الفحيص الدفاع الأقوى في البطولة، بعدما استقبلت سلته 314 نقطة وبمتوسط 62.8 نقطة، يليه العلا السعودي بمتوسط 63.8 نقطة، فيما يعد فريق الوحدة السوري الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 407 نقاط بمعدل 81.4 نقطة في المباراة الواحدة.
الفحيص والفتاة.. الخطأ ممنوع
تعد مباراة اليوم فرصة حقيقية لتأكيد جدية لاعبات الفحيص في بلوغ المشهد الختامي، سعيا للتقرب خطوة إضافية من معانقة اللقب العربي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، علما أن الفريقان تقابلا في الدور التمهيدي وحسم الفحيص المباراة لصالحه (85-76).
ويأمل جمهور الفحيص بأن تكون اللاعبات المحليات على الموعد مجددا وأن يظهرن فاعلية أكبر في المباراة من خلال عملية التسجيل الدقيق، حيث ينتظر أن تتولى المحترفة الأميركية بروكي ويليامز القيادة الواثقة لهجمات الفحيص بإسناد من "عنصر الخبرة" رشا عبده والشابة ماسه النوباني، فيما ستقف صاحبة الأداء الواثق زاره النجار إلى جانب المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز تحت السلة، وستكون اللاعبات ليليانا أبو جبارة، فرح الشياب، ذكرى شحادة جوانا حداد، جانسيت يالتشين، تالا شحاتيت، دانيا منصور وسارة عباسي، متاحات لخوض اللقاء إلى جانب الخماسي الأساسي، حيث إن البداية السريعة ستكون مفتاح الفوز الأساسي للمدرب نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، إضافة إلى توزيع المهام الهجومية على اللاعبات كافة والمداورة بينهن.
في المقابل، يظهر فريق الفتاة الكويتي مرشحا هو الآخر للوصول إلى الدور النهائي، بعدما توفرت له ظروف الإعداد الجيدة مع امتلاكه "الأسلحة البشرية" التي من شأنها مساعدته على وضع قدميه على منصات التتويج، حيث يراهن مدربه المقدوني جورج كنجزيف ومساعدته زدنكا كوفاسفك على التناغم بين المحترفة الأميركية بورش شيرلبول وسلوى الحبيل وشيخة عبدالله حول القوس، مع تولي ليليى بهبهاني مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب المحترفة اجوما فرانك.
ويمتلك الفتاة الكويتي مرونة تكتيكية على دكة بدلائه، بوجود اللاعبات فاطمة معرفي، رتاج مال الله، لولوة الرشيد، منار المطيري، فاطمة حيات، ورتاج الرويح، علما أن هذه الأسماء البديلة لا توفر له العمق الكافي تحت السلتين لقصر القامة.
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