الفحيص ينشد بلوغ نهائي السلة العربية من بوابة الفتاة الكويتي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – تشهد صالة شباب الفحيص اليوم، مواجهتين ساخنتين، تجمع الأولى بين فريقي العلا السعودي وكوسيدار الجزائري عند الساعة 4:30 مساء، تليها الفحيص والفتاة الكويتي عند الساعة 7 مساء، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة.

واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من البطولة العربية بالفوز على فرق؛ غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67).

في المقابل، بدأ فريق العلا السعودي مشواره بالفوز على فرق؛ كوسيدار الجزائري (60-58)، الوحدة السوري (75-69)، الفتاة الكويتي (81-65)، والفحيص (67-58)، مقابل خسارته أمام غاز الشمال العراقي (61-69).

وطبقا لتعليمات البطولة، يلعب الخاسران من هذا الدور مباراة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، والتي تقام عند الساعة 4:30 من مساء بعد غد، فيما يتنافس الفائزان على المركز الأول ولقب البطولة عند الساعة 7 من مساء اليوم ذاته.

قراءة رقمية

يمتلك فريق الفحيص أفضل فارق نقطي (70+)، فضلا عن كونه أكثر الفرق تحقيقا للفوز إلى جانب العلا السعودي في 4 مباريات، وكلاهما أيضا الأقل خسارة أيضا بمباراة واحدة، ويمتلك فريق الوحدة السوري الفارق النقطي الأسوأ (66-) إلى جانب كونه الفريق الأكثر تعرضا للخسارة في 5 مباريات من دون تمكنه من تحقيق أي فوز، ليغادر البطولة من دورها التمهيدي مع فريق غاز الشمال العراقي.

ويعد الفحيص الفريق الأقوى هجوما بإجمالي 384 نقطة وبمتوسط 76.8 نقطة، يليه الفتاة الكويتي بإجمالي 370 نقطة وبمتوسط 74 نقطة في المباراة، فيما يعد فريق غاز الشمال العراقي الأضعف هجوما بإجمالي 337 نقطة وبمعدل 67.4 نقطة.

كما يمتلك الفحيص الدفاع الأقوى في البطولة، بعدما استقبلت سلته 314 نقطة وبمتوسط 62.8 نقطة، يليه العلا السعودي بمتوسط 63.8 نقطة، فيما يعد فريق الوحدة السوري الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 407 نقاط بمعدل 81.4 نقطة في المباراة الواحدة.

الفحيص والفتاة.. الخطأ ممنوع

تعد مباراة اليوم فرصة حقيقية لتأكيد جدية لاعبات الفحيص في بلوغ المشهد الختامي، سعيا للتقرب خطوة إضافية من معانقة اللقب العربي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، علما أن الفريقان تقابلا في الدور التمهيدي وحسم الفحيص المباراة لصالحه (85-76).

ويأمل جمهور الفحيص بأن تكون اللاعبات المحليات على الموعد مجددا وأن يظهرن فاعلية أكبر في المباراة من خلال عملية التسجيل الدقيق، حيث ينتظر أن تتولى المحترفة الأميركية بروكي ويليامز القيادة الواثقة لهجمات الفحيص بإسناد من "عنصر الخبرة" رشا عبده والشابة ماسه النوباني، فيما ستقف صاحبة الأداء الواثق زاره النجار إلى جانب المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز تحت السلة، وستكون اللاعبات ليليانا أبو جبارة، فرح الشياب، ذكرى شحادة جوانا حداد، جانسيت يالتشين، تالا شحاتيت، دانيا منصور وسارة عباسي، متاحات لخوض اللقاء إلى جانب الخماسي الأساسي، حيث إن البداية السريعة ستكون مفتاح الفوز الأساسي للمدرب نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، إضافة إلى توزيع المهام الهجومية على اللاعبات كافة والمداورة بينهن.

في المقابل، يظهر فريق الفتاة الكويتي مرشحا هو الآخر للوصول إلى الدور النهائي، بعدما توفرت له ظروف الإعداد الجيدة مع امتلاكه "الأسلحة البشرية" التي من شأنها مساعدته على وضع قدميه على منصات التتويج، حيث يراهن مدربه المقدوني جورج كنجزيف ومساعدته زدنكا كوفاسفك على التناغم بين المحترفة الأميركية بورش شيرلبول وسلوى الحبيل وشيخة عبدالله حول القوس، مع تولي ليليى بهبهاني مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب المحترفة اجوما فرانك.

ويمتلك الفتاة الكويتي مرونة تكتيكية على دكة بدلائه، بوجود اللاعبات فاطمة معرفي، رتاج مال الله، لولوة الرشيد، منار المطيري، فاطمة حيات، ورتاج الرويح، علما أن هذه الأسماء البديلة لا توفر له العمق الكافي تحت السلتين لقصر القامة.







