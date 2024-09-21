اتحاد الطائرة يعين المصري الحصري مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - قرر اتحاد الكرة الطائرة التعاقد مع المصري حسن الحصري، كمدير فني للمنتخبات الوطنية، خلفا للتونسي هيثم الوسلاتي الذي انهى مهمته، إلى جانب مواطنه المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي.
وجاءت استقالة الوسلاتي ومواطنه الحديدي، بعد النتائج غير المرضية لمنتخب الشباب في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في الإمارات، حين حل المنتخب الوطني بالمركز السابع، وإن كان قبلها قاد المنتخب الوطني للناشئين إلى المركز الرابع في البطولة العربية التي أقيمت في عمان، وكذلك منتخب
السيدات للكرة الشاطئية إلى الفضية العربية وبرونزية بطولة غرب آسيا,
واستثمر اتحاد الطائرة علاقاته المميزة مع الجانب المصري، إلى جانب التطور الكبير في الكرة الطائرة المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات، ونتائجها في المشاركات الأفريقية والعالمية على صعيد منتخبات جميع الفئات العمرية للجنسين، وسبق لاتحاد الكرة الطائرة أن تعرف على قدرة المدرب المصري، عندما استقطب محللا للأداء مصري الجنسية، تواجد مع منتخب الناشئين خلال البطولة العربية في عمان.
من ناحية ثانية، من المنتظر أن يوجه اتحاد الكرة الطائرة الدعوة إلى منتخب الرجال، لبدء الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام في البحرين أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتشهد مشاركة عربية واسعة، وتحفل بالقوة والندية في ظل وجود منتخبات كبيرة، لاسيما تونس والجزائر ومصر من المغرب العربي، والمنتخبات الخليجية التي تفرض حضورها في المنافسات العربية والقارية والعالمية.
وبحسب المعلومات الواردة لـ”الغد”، ينوي الاتحاد تسمية منتخب تغلب عليه صبغة الشباب، سواء على صعيد أسماء الخبرة، التي تواصل تألقها مع أنديتها وهي في ريعان شبابها، أمثال المعد المتألق ياسر عثمان، والسنتر المتطور محمد جمال، بالإضافة إلى العناصر الواعدة المميزة في منتخبي الشباب والناشئين، ضمن نظرة الاتحاد المستقبلية بتقديم“توليفة” شبابية تكتسب الخبرة من المشاركات العربية والإقليمية، دون النظر إلى النتائج باعتباره“أمل” الطائرة الأردنية في المستقبل القريب.
على صعيد متصل، يشارك المنتخب الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة أربيل العراقية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يشرف على تدريبات المنتخب الوطني زياد حبش، بإنتظار تسمية المدير الفني للمنتخبات الوطنية المنوي التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن منتخب السيدات، يعتبر عنوان الإنجازات للطائرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق للمنتخب وأن توج بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا الأولى، التي اقيمت في عمان قبل عاميين، وتوج بالميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر العام الماضي.
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