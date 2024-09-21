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اتحاد الطائرة يعين المصري الحصري مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية

9/21/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - قرر اتحاد الكرة الطائرة التعاقد مع المصري حسن الحصري، كمدير فني للمنتخبات الوطنية، خلفا للتونسي هيثم الوسلاتي الذي انهى مهمته، إلى جانب مواطنه المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي.
وجاءت استقالة الوسلاتي ومواطنه الحديدي، بعد النتائج غير المرضية لمنتخب الشباب في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في الإمارات، حين حل المنتخب الوطني بالمركز السابع، وإن كان قبلها قاد المنتخب الوطني للناشئين إلى المركز الرابع في البطولة العربية التي أقيمت في عمان، وكذلك منتخب السيدات للكرة الشاطئية إلى الفضية العربية وبرونزية بطولة غرب آسيا,
واستثمر اتحاد الطائرة علاقاته المميزة مع الجانب المصري، إلى جانب التطور الكبير في الكرة الطائرة المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات، ونتائجها في المشاركات الأفريقية والعالمية على صعيد منتخبات جميع الفئات العمرية للجنسين، وسبق لاتحاد الكرة الطائرة أن تعرف على قدرة المدرب المصري، عندما استقطب محللا للأداء مصري الجنسية، تواجد مع منتخب الناشئين خلال البطولة العربية في عمان.
من ناحية ثانية، من المنتظر أن يوجه اتحاد الكرة الطائرة الدعوة إلى منتخب الرجال، لبدء الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام في البحرين أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتشهد مشاركة عربية واسعة، وتحفل بالقوة والندية في ظل وجود منتخبات كبيرة، لاسيما تونس والجزائر ومصر من المغرب العربي، والمنتخبات الخليجية التي تفرض حضورها في المنافسات العربية والقارية والعالمية.
وبحسب المعلومات الواردة لـ”الغد”، ينوي الاتحاد تسمية منتخب تغلب عليه صبغة الشباب، سواء على صعيد أسماء الخبرة، التي تواصل تألقها مع أنديتها وهي في ريعان شبابها، أمثال المعد المتألق ياسر عثمان، والسنتر المتطور محمد جمال، بالإضافة إلى العناصر الواعدة المميزة في منتخبي الشباب والناشئين، ضمن نظرة الاتحاد المستقبلية بتقديم“توليفة” شبابية تكتسب الخبرة من المشاركات العربية والإقليمية، دون النظر إلى النتائج باعتباره“أمل” الطائرة الأردنية في المستقبل القريب.
على صعيد متصل، يشارك المنتخب الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة أربيل العراقية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يشرف على تدريبات المنتخب الوطني زياد حبش، بإنتظار تسمية المدير الفني للمنتخبات الوطنية المنوي التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن منتخب السيدات، يعتبر عنوان الإنجازات للطائرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق للمنتخب وأن توج بالميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا الأولى، التي اقيمت في عمان قبل عاميين، وتوج بالميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر العام الماضي.

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