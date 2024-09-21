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عمان يحتفظ بلقب سوبر اليد للسيدات

9/21/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - احتفظ فريق عمان بلقب بطولة كأس السوبر الأردنية لكرة اليد للسيدات لموسم 2024، بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق حرثا بنتيجة 29-20، وذلك في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
فريق عمان لم يجد صعوبة من فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة مستغلا تراجع مستوى فريق حرثا، وضعف اللياقة البدنية لدى اللاعبات، فكانت الفرصة مواتية أمام سارة حلبية وفاتن الحمايدة ولبنى سلامة في بناء الهجمات السريعة التي ضربت دفاعات ومرمى حرثا من كافة المحاور، ما جعل الفريق يحسم النتيجة قبل انتصاف الشوط الأول، رغم المحاولات التي لجأ إليها فريق حرثا واعتماده بشكل كبير على فلك عبيدات ورؤى ناصر في قيادة الهجمات التي كانت مكشوفة أمام دفاعات عمان، الذي لم يتوقف عن مواصلة شن الهجمات السريعة والمنظمة، ليرتفع فارق الأهداف الذي وصل في بعض الأحيان إلى 13 هدفا، وقبل أن يسجل فريق حرثا سلسلة من الأهداف في الدقائق الأخيرة، ليخرج عمان فائزا بهذه المباراة ومتوحا بأول ألقاب الموسم.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين تتويج الفريقين وتسليم كأس السوبر لكابتن عمان.
من ناحية أخرى، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مواعيد بطولة دوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأميرة سمية، حيث ينتظر أن تشهد هاتين البطولتين مشاركة فرق عمان وحرثا وكفرسوم والفجر ووادي السير والبتراء واتحاد السلط.

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