عمان يحتفظ بلقب سوبر اليد للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - احتفظ فريق عمان بلقب بطولة كأس السوبر الأردنية لكرة اليد للسيدات لموسم 2024، بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق حرثا بنتيجة 29-20، وذلك في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
فريق عمان لم يجد صعوبة من فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة مستغلا تراجع مستوى فريق حرثا، وضعف اللياقة البدنية لدى اللاعبات، فكانت الفرصة مواتية أمام سارة حلبية وفاتن الحمايدة ولبنى سلامة في بناء الهجمات السريعة التي ضربت دفاعات ومرمى حرثا من كافة المحاور، ما جعل الفريق يحسم النتيجة قبل انتصاف الشوط الأول، رغم المحاولات التي لجأ إليها فريق حرثا واعتماده بشكل كبير على فلك عبيدات ورؤى ناصر في قيادة الهجمات التي كانت مكشوفة أمام دفاعات عمان، الذي لم يتوقف عن مواصلة شن الهجمات السريعة والمنظمة، ليرتفع فارق الأهداف الذي وصل في بعض الأحيان إلى 13 هدفا، وقبل أن يسجل فريق حرثا سلسلة من الأهداف في الدقائق الأخيرة، ليخرج عمان فائزا بهذه المباراة ومتوحا بأول ألقاب الموسم.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين تتويج الفريقين وتسليم كأس السوبر لكابتن عمان.
من ناحية أخرى، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مواعيد بطولة دوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأميرة سمية، حيث ينتظر أن تشهد هاتين البطولتين مشاركة فرق عمان وحرثا وكفرسوم والفجر ووادي السير والبتراء واتحاد السلط.
MENAFN21092024000072011014ID1108700242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.