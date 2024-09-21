الوحدات والفيصلي يخيبان آمال جماهيرهما بالتعادل في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان
- كان الفوز مطلبا لا غنى عنه بالنسبة لجماهير الوحدات وضيفه الفيصلي مساء أمس على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بيد أن الفريقين فشلا في تحقيق آمال أنصارهما، فتعادلا بهدف لمثله.
ولم يستثمر الوحدات صاحب الأرض الفرص العديدة التي سنحت له على مدار الشوط الثاني في تعزيز النتيجة، رغم التقدم بالشوط الأول عبر اللاعب فراس شلباية من علامة الجزاء، قبل أن يعدل الفيصلي الكفة في الشوط الثاني عبر سيمون ديديو.
وساهمت مغادرة لاعب
الوحدات مهند سمرين خلال فترات الشوط الثاني، في الإخلال بتوازن المنظومة الهجومية لـ”الأخضر”، فيما ساعد دخول منذر أبو عمارة من جانب الفيصلي في تحسين شكل الفريق، وتشكيل الخطورة على المنافس.
وخسر كل فريق فرصة لمصالحة جماهيره على الصعيد المحلي، بعد أن فقدا النقاط في الجولات الماضية، ليخرج المشجعون عابسين غير راضين عن النتيجة التي لن تخدم تطلعات الفريقين.
وبقي الوحدات في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 8 نقاط، فيما ارتفع الرصيد النقطي لفريق الفيصلي إلى 7 نقاط وفي المركز الخامس، مسجلا التعادل الرابع له من 5 مباريات.
وتختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين غدا الإثنين، بلقاء وحيد يجمع الحسين إربد ومعان على ستاد الأمير محمد عند الساعة التاسعة مساء.
وشهدت الجولة فوز الأهلي على شباب الأردن (3-2)، وتفوق شباب العقبة على السلط (2-0)، وتغلب الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة ومغير السرحان (3-3).
الوحدات 1 الفيصلي 1
مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، مروان إفلاح (محمد أبو عرقوب)، محمود شوكت، مهند سمرين (عرفات الحاج)، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي
مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو ذهب، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا (محمد ريحانية)، عمر هاني (أمادو موتاري)، قصي المنصوري (منذر أبو عمارة)، أحمد عرسان (بكر كلبونة) وسيمون ديديو.
المدير الفني: رأفت محمد
الحكام: حكم الساحة أدهم المخادمة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع أحمد يعقوب.
الإنذارات: إيشاكا ديارا (الوحدات)
سيناريو الهدفين
- انبرى لاعب فريق الوحدات فراس شلباية لتنفيذ ركلة الجزاء الذي حصل عليها إثر إعاقته من قبل لاعب الفيصلي سالم العجالين، مسددا الكرة بنجاح على يسار حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية (42).
- سدد لاعب الفيصلي منذر أبو عمارة كرة من الجانب الأيمن ردها حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري، وتهادت أمام المهاجم سيمون ديديو الذي سددها برأسه في الشباك (78).
فرص المباراة
- سدد شوكت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى الفيصلي (10).
- نفذ العرسان ركلة حرة ثابتة هزت الشباك من الخارج (18).
- أهدر زكريا فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل من داخل منطقة الجزاء عبر كرة ابتعدت عن المرمى (32).
- تصدى الفاخوري بحضور مميز لتسديدة العرسان من مسافة قريبة (45+2).
- أطلق جاموس تسديدة صاروخية مرت بجانب مرمى الفيصلي (47).
- رد القائم الأيمن لمرمى الفيصلي متابعة صبرة بعد تمريرة سمرين المتقنة (58)
- حاول شوكت بسلاح التسديد من بعيد، عبر كرة قوية علت عارضة مرمى الفيصلي (59).
- أطلق سيمون تسديدة متقنة برأسه مرت بجانب المرمى (67).
- حاول موتاري من كرة مخادعة مباغتة الفاخوري إلا أن العارضة ردتها (70).
- سدد العرسان كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين لتتحول إلى ركنية (80).
- أبعد الفاخوري تسديدة أبو عمارة من ركلة ثابتة بعيدا عن مرماه (90+1).
- أنقذ بني عطية والعارضة مرمى الفيصلي من محاولة جاموس من الزاوية اليسرى (90+2).
شذرات وكواليس
- غاب رئيسا نادي الوحدات والفيصلي بشار الحوامدة ونضال الحديد عن المنصة الرئيسية لمتابعة اللقاء، في حالة استدعت تساؤل عدد من الحاضرين في الملعب.
- حضرت نتيجة التعادل بين الفريقين للمرة الأولى بعد 4 مباريات رسمية بينهما انتهت بفوز أحد الفريقين، حيث كان آخر تعادل بينهما في إياب الدوري للموسم 2022.
- قامت جماهير الوحدات في الدرجة الثانية بإلقاء التحية على اللاعبين رغم التعادل، فيما صب عدد من المشجعين جام غضبهم على المدرب رأفت علي الذي قابل غضب الجماهير بابتسامة واستغراب.
- غاب الحضور الجماهيري الكبير وتحديدا من أصحاب الأرض، إذ لم يتجاوز الحضور من كلا الجانبين بحسب التقديرات أكثر من 6 آلاف مشجع.
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