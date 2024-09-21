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الوحدات والفيصلي يخيبان آمال جماهيرهما بالتعادل في دوري المحترفين

9/21/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - كان الفوز مطلبا لا غنى عنه بالنسبة لجماهير الوحدات وضيفه الفيصلي مساء أمس على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بيد أن الفريقين فشلا في تحقيق آمال أنصارهما، فتعادلا بهدف لمثله.
ولم يستثمر الوحدات صاحب الأرض الفرص العديدة التي سنحت له على مدار الشوط الثاني في تعزيز النتيجة، رغم التقدم بالشوط الأول عبر اللاعب فراس شلباية من علامة الجزاء، قبل أن يعدل الفيصلي الكفة في الشوط الثاني عبر سيمون ديديو.
وساهمت مغادرة لاعب الوحدات مهند سمرين خلال فترات الشوط الثاني، في الإخلال بتوازن المنظومة الهجومية لـ”الأخضر”، فيما ساعد دخول منذر أبو عمارة من جانب الفيصلي في تحسين شكل الفريق، وتشكيل الخطورة على المنافس.
وخسر كل فريق فرصة لمصالحة جماهيره على الصعيد المحلي، بعد أن فقدا النقاط في الجولات الماضية، ليخرج المشجعون عابسين غير راضين عن النتيجة التي لن تخدم تطلعات الفريقين.
وبقي الوحدات في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 8 نقاط، فيما ارتفع الرصيد النقطي لفريق الفيصلي إلى 7 نقاط وفي المركز الخامس، مسجلا التعادل الرابع له من 5 مباريات.
وتختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين غدا الإثنين، بلقاء وحيد يجمع الحسين إربد ومعان على ستاد الأمير محمد عند الساعة التاسعة مساء.
وشهدت الجولة فوز الأهلي على شباب الأردن (3-2)، وتفوق شباب العقبة على السلط (2-0)، وتغلب الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة ومغير السرحان (3-3).
الوحدات 1 الفيصلي 1
 مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، مروان إفلاح (محمد أبو عرقوب)، محمود شوكت، مهند سمرين (عرفات الحاج)، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي
مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو ذهب، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا (محمد ريحانية)، عمر هاني (أمادو موتاري)، قصي المنصوري (منذر أبو عمارة)، أحمد عرسان (بكر كلبونة) وسيمون ديديو.
المدير الفني: رأفت محمد
الحكام: حكم الساحة أدهم المخادمة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع أحمد يعقوب.
الإنذارات: إيشاكا ديارا (الوحدات)
سيناريو الهدفين
 - انبرى لاعب فريق الوحدات فراس شلباية لتنفيذ ركلة الجزاء الذي حصل عليها إثر إعاقته من قبل لاعب الفيصلي سالم العجالين، مسددا الكرة بنجاح على يسار حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية (42).
- سدد لاعب الفيصلي منذر أبو عمارة كرة من الجانب الأيمن ردها حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري، وتهادت أمام المهاجم سيمون ديديو الذي سددها برأسه في الشباك (78).
فرص المباراة
- سدد شوكت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى الفيصلي (10).
- نفذ العرسان ركلة حرة ثابتة هزت الشباك من الخارج (18).
- أهدر زكريا فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل من داخل منطقة الجزاء عبر كرة ابتعدت عن المرمى (32).
- تصدى الفاخوري بحضور مميز لتسديدة العرسان من مسافة قريبة (45+2).
- أطلق جاموس تسديدة صاروخية مرت بجانب مرمى الفيصلي (47).
- رد القائم الأيمن لمرمى الفيصلي متابعة صبرة بعد تمريرة سمرين المتقنة (58)
- حاول شوكت بسلاح التسديد من بعيد، عبر كرة قوية علت عارضة مرمى الفيصلي (59).
- أطلق سيمون تسديدة متقنة برأسه مرت بجانب المرمى (67).
- حاول موتاري من كرة مخادعة مباغتة الفاخوري إلا أن العارضة ردتها (70).
- سدد العرسان كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين لتتحول إلى ركنية (80).
- أبعد الفاخوري تسديدة أبو عمارة من ركلة ثابتة بعيدا عن مرماه (90+1).
- أنقذ بني عطية والعارضة مرمى الفيصلي من محاولة جاموس من الزاوية اليسرى (90+2).
شذرات وكواليس
 - غاب رئيسا نادي الوحدات والفيصلي بشار الحوامدة ونضال الحديد عن المنصة الرئيسية لمتابعة اللقاء، في حالة استدعت تساؤل عدد من الحاضرين في الملعب.
- حضرت نتيجة التعادل بين الفريقين للمرة الأولى بعد 4 مباريات رسمية بينهما انتهت بفوز أحد الفريقين، حيث كان آخر تعادل بينهما في إياب الدوري للموسم 2022.
- قامت جماهير الوحدات في الدرجة الثانية بإلقاء التحية على اللاعبين رغم التعادل، فيما صب عدد من المشجعين جام غضبهم على المدرب رأفت علي الذي قابل غضب الجماهير بابتسامة واستغراب.
- غاب الحضور الجماهيري الكبير وتحديدا من أصحاب الأرض، إذ لم يتجاوز الحضور من كلا الجانبين بحسب التقديرات أكثر من 6 آلاف مشجع.

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