بين الإثارة والمغامرة.. المخرج الإبراهيمي ينسج حلقات صيد الحرون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- أنهى المخرج الأردني حسام الإبراهيمي تصوير المشاهد الخارجية والداخلية للمسلسل البدوي "صيد الحرون"، وبدأت عملية المونتاج استعدادا لعرضه على عدد من القنوات خلال شهر رمضان المقبل.
المسلسل من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، وتأليف الكاتبة وفاء بكر.
اتخذ العمل مواقع متنوعة في الأردن لتصوير الأحداث الدرامية. ويغلب على المسلسل الطابع البدوي المشوق الذي يمزج بين الإثارة والمغامرة. ووفقا لمنتج العمل عصام حجاوي، تدور فكرة المسلسل حول الأنوثة الطاغية في تمردها، لا يغيرها سوى الجنون والحب، والقصة مستوحاة من رائعة شكسبير "ترويض الشرسة".
وأكد حجاوي، أن المسلسل يقع في خانة الدراما التي تمثل بيئة صحراوية، ويقع في ثلاثين حلقة مدة كل حلقة ساعة تلفزيونية، بقالب بدوي قديم وفي حبكة درامية ملحمية عاطفية، غير معقدة بأحداثها، لكنها غارقة في التعقيد، من حيث الشخصيات وسيكتشف المتابع لأحداث العمل الكثير من المفاجآت.
تدور أحداث مسلسل "صيد الحرون" حول "النمرة"، ابنة الشيخ "مردود"، التي تمردت على الرجال وفكرة الزواج نتيجة لما مرت به في حياتها ونشأتها. فقد تشربت الحقد على الحب والزواج من جدتها العجوز "الهجير". لكن حياتها تتغير عندما يظهر في حياتها الشاب "سلطان"، الذي وبعد حياة مليئة باللهو والترف، يأمل بإقناع "النمرة" بالحب والزواج. إلا أن مهمته لم تكن سهلة، فالنمرة لم تكن لتقتنع، ولا بد من المرور بقصة عظيمة ستظل في ذاكرة الزمان، وفق ما أفاد به حجاوي.
أكد حجاوي أن مسلسل "صيد الحرون"، يتضمن خطوطا درامية مساندة تثري الحبكة. من أبرزها قصة "فرسان" الملقب وحكايته مع شقيقته "عايشة"، التي تكتشف لاحقا أنها شقيقة "النمرة" الحقيقية، بعد أن استبدلتها والدتها "نوفة"، زوجة الشيخ مردود الثانية، بطفل ذكر. كما يتناول المسلسل قصة الشيخ "قرناس" وصندوقه الغامض، الذي تعهد مع أصدقائه بعدم فتحه إلا بحضورهم جميعاً، وتتعقد الأمور بعد وفاة أحدهم ومحاولة الباقين الحصول على الصندوق بعيدا عن الشرط. كذلك هناك خط الشيخ "الضامن" وأبناؤه الذين تقدموا لخطبة "النمرة"، لكنهم يخسرون أمام شروطها، ما يؤدي إلى موت أحدهم وسعي الآخر للانتقام. إضافة إلى قصة ابنة الشيخ "قرناس" مع زوجها الطماع وسعيها المستمر للهرب من قسوته وجبروته، وزواجها بعد ذلك. هذه الخطوط المتشابكة، إلى جانب قصص أخرى، تتوزع على مدار ثلاثين حلقة.
ويشارك في أحداث مسلسل "صيد الحرون" كوكبة من نجوم الدراما الأردنية وهم: عبير عيسى، جولييت عواد، محمد العبادي، محمد المجالي، وسام البريحي، حسن خمايسة، منيا قديس، رسمية عبده، كاترين علي، عمر الضمور، طارق الشوابكة، عبدالله المجالي، نجم الزواهرة، جولي جلنار، رهف البياتي، حبيب طبيشات، نغم رشيد، غزل مدادحة، أحمد دهشان، أسامة خوالدة، حمزة وريكات، محمد القرالة، عبدالله الشوابكة، غلام خيرات، تالا الحلو، حسن عواد، محمود قطيش، عبد الرزاق الزعبي، منيب القضاة، وعبد المجيد الزين.
والأطفال هم: عون العجارمة ، فراس الثوابي، ميرنا غنام، يارا غنام، إضافة إلى المشاركة المميزة للنجوم: جميل براهمة، غادة عباسي، عاكف نجم، عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، رفعت النجار، ناريمان عبد الكريم، نجلاء عبدالله- شاكر جابر، سهير فهد، محمد الضمور، رانيا فهد، عبد الكريم الجراح، رنا سليمان، وناصر أبو باشا.
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