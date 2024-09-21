Sunday, 22 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بين الإثارة والمغامرة.. المخرج الإبراهيمي ينسج حلقات صيد الحرون

9/21/2024 11:52:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- أنهى المخرج الأردني حسام الإبراهيمي تصوير المشاهد الخارجية والداخلية للمسلسل البدوي "صيد الحرون"، وبدأت عملية المونتاج استعدادا لعرضه على عدد من القنوات خلال شهر رمضان المقبل.
المسلسل من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، وتأليف الكاتبة وفاء بكر.
اتخذ العمل مواقع متنوعة في الأردن لتصوير الأحداث الدرامية. ويغلب على المسلسل الطابع البدوي المشوق الذي يمزج بين الإثارة والمغامرة. ووفقا لمنتج العمل عصام حجاوي، تدور فكرة المسلسل حول الأنوثة الطاغية في تمردها، لا يغيرها سوى الجنون والحب، والقصة مستوحاة من رائعة شكسبير "ترويض الشرسة".
وأكد حجاوي، أن المسلسل يقع في خانة الدراما التي تمثل بيئة صحراوية، ويقع في ثلاثين حلقة مدة كل حلقة ساعة تلفزيونية، بقالب بدوي قديم وفي حبكة درامية ملحمية عاطفية، غير معقدة بأحداثها، لكنها غارقة في التعقيد، من حيث الشخصيات وسيكتشف المتابع لأحداث العمل الكثير من المفاجآت.
تدور أحداث مسلسل "صيد الحرون" حول "النمرة"، ابنة الشيخ "مردود"، التي تمردت على الرجال وفكرة الزواج نتيجة لما مرت به في حياتها ونشأتها. فقد تشربت الحقد على الحب والزواج من جدتها العجوز "الهجير". لكن حياتها تتغير عندما يظهر في حياتها الشاب "سلطان"، الذي وبعد حياة مليئة باللهو والترف، يأمل بإقناع "النمرة" بالحب والزواج. إلا أن مهمته لم تكن سهلة، فالنمرة لم تكن لتقتنع، ولا بد من المرور بقصة عظيمة ستظل في ذاكرة الزمان، وفق ما أفاد به حجاوي.
أكد حجاوي أن مسلسل "صيد الحرون"، يتضمن خطوطا درامية مساندة تثري الحبكة. من أبرزها قصة "فرسان" الملقب وحكايته مع شقيقته "عايشة"، التي تكتشف لاحقا أنها شقيقة "النمرة" الحقيقية، بعد أن استبدلتها والدتها "نوفة"، زوجة الشيخ مردود الثانية، بطفل ذكر. كما يتناول المسلسل قصة الشيخ "قرناس" وصندوقه الغامض، الذي تعهد مع أصدقائه بعدم فتحه إلا بحضورهم جميعاً، وتتعقد الأمور بعد وفاة أحدهم ومحاولة الباقين الحصول على الصندوق بعيدا عن الشرط. كذلك هناك خط الشيخ "الضامن" وأبناؤه الذين تقدموا لخطبة "النمرة"، لكنهم يخسرون أمام شروطها، ما يؤدي إلى موت أحدهم وسعي الآخر للانتقام. إضافة إلى قصة ابنة الشيخ "قرناس" مع زوجها الطماع وسعيها المستمر للهرب من قسوته وجبروته، وزواجها بعد ذلك. هذه الخطوط المتشابكة، إلى جانب قصص أخرى، تتوزع على مدار ثلاثين حلقة.
ويشارك في أحداث مسلسل "صيد الحرون" كوكبة من نجوم الدراما الأردنية وهم: عبير عيسى، جولييت عواد، محمد العبادي، محمد المجالي، وسام البريحي، حسن خمايسة، منيا قديس، رسمية عبده، كاترين علي، عمر الضمور، طارق الشوابكة، عبدالله المجالي، نجم الزواهرة، جولي جلنار، رهف البياتي، حبيب طبيشات، نغم رشيد، غزل مدادحة، أحمد دهشان، أسامة خوالدة، حمزة وريكات، محمد القرالة، عبدالله الشوابكة، غلام خيرات، تالا الحلو، حسن عواد، محمود قطيش، عبد الرزاق الزعبي، منيب القضاة، وعبد المجيد الزين.
والأطفال هم: عون العجارمة ، فراس الثوابي، ميرنا غنام، يارا غنام، إضافة إلى المشاركة المميزة للنجوم: جميل براهمة، غادة عباسي، عاكف نجم، عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، رفعت النجار، ناريمان عبد الكريم، نجلاء عبدالله- شاكر جابر، سهير فهد، محمد الضمور، رانيا فهد، عبد الكريم الجراح، رنا سليمان، وناصر أبو باشا.

MENAFN21092024000072011014ID1108700237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث