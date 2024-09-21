Sunday, 22 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل ممارسة الفنون والحرف اليدوية مفيدة للصحة النفسية؟

9/21/2024 11:52:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- يبدو أن الانغماس في الأنشطة الفنية، مثل الحياكة، يعد مفيدا للصحة، وذلك بحسب الأبحاث السابقة التي أظهرت أنها تقلل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم.
من جانبها، قالت الدكتورة هيلين كيز، وهي عالمة النفس الإدراكي ورئيسة كلية علم النفس وعلوم الرياضة في جامعة أنجليا روسكين، عبر البريد الإلكتروني: "إن ممارسة الفنون والحرف اليدوية أمر متاح وبأسعار معقولة. وتتطلب أنشطة مثل الحياكة والرسم، عددًا قليلا من الأدوات ويمكن أن تكون أنشطة جذابة ومثمرة إبداعيًا".
والآن، وجدت دراسة جديدة أجرتها كيز وزملاؤها الباحثون أن المشاركة في الأنشطة الإبداعية يمكن أن تعزز بشكل كبير من الرفاهية من خلال توفير مساحات ذات مغزى للتعبير والإنجاز، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
ورغم أن الدراسات السابقة أظهرت أن الإبداع في الفنون والحرف اليدوية يعتبر بمثابة علاج للأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية، إلا أنه لم تتم دراسة عامة السكان بشكل كاف، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا في دورية "Frontiers in Public Health".
ولهذا السبب قام الباحثون بأخذ عينات من أفراد من عامة السكان من دون تشخيص أمراض لمعرفة كيفية مساهمة الفنون والحرف اليدوية في الرفاهية وإمكانية تقليلها من الشعور بالوحدة في الحياة اليومية.
واستخدم الفريق بيانات من استطلاع وطني رئيسي في المملكة المتحدة بين العامين 2019 و2020، للتحقيق في كيفية تأثير الأنشطة الإبداعية على رضا بالحياة، مع التحكم في المتغيرات المعروفة بتأثيرها على الرفاهية مثل الجنس، والفئة العمرية، والصحة، وحالة العمل، والحرمان.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 7،182 مشاركًا يعيشون في إنجلترا (16 عامًا فأكثر) من الاستطلاع السنوي "Taking Part"، الذي أجرته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، الذي يستكشف كيف يتفاعل الجمهور مع هذه الأنشطة.
وأوضحت كيز أن التحليل شمل الفنون والحرف اليدوية على مستوى واسعا، بدلاً من التركيز على هوايات محددة، لأنهم على دراية بأن تفضيلات الناس تختلف.
أكد أكثر من نسبة 37 % من المشاركين في الاستطلاع أنهم شاركوا في نشاط حرفي واحد على الأقل خلال العام الماضي. وقد سئلوا عن وضعهم الوظيفي، وصحتهم، وشعورهم بأن الحياة تستحق العيش، ومدى تكرار شعورهم بالوحدة، ومستويات السعادة والقلق والرضا عن الحياة.
وأفاد المشاركون بأن السعادة والرضا عن الحياة والشعور أن الحياة تستحق كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالمشاركة في الفنون والحرف اليدوية، لكن الفنون والحرف اليدوية لم ترتبط بانخفاض القلق أو الشعور بالوحدة، وهو ما يتطلب مزيدًا من التحقيق.
وقال الباحثون: "إن هناك حاجة إلى دراسة إضافية لفحص الجوانب الاجتماعية للأنشطة الإبداعية".
ومن جهته، قال الدكتور فرانك كلارك، وهو طبيب نفسي لدى منظمة Prisma Health غير الربحية، والذي لم يشارك في الدراسة: "يمكن أن تكون جميع أشكال الفن مفيدة في تعزيز الصحة النفسية"، مضيفا أن الفوائد تشمل زيادة احترام الذات، والحد من القلق / التوتر، وتحسين التواصل، وتعزيز الإبداع".
واقترح الباحثون أن الفنون والحرف اليدوية من الممكن أن تحسن الصحة العامة.
وقالت كيز: "قد تفكر الحكومات والخدمات الصحية الوطنية في تمويل وتعزيز الحرف اليدوية، أو حتى وصف هذه الأنشطة اجتماعيًا للسكان المعرضين للخطر كجزء من نهج الترويج والوقاية من أجل الرفاهية والصحة النفسية". وأضافت: "الانخراط في الحرف اليدوية هو نشاط يسهل نسبيًا إدماجه في حياتك".
وتوفر الحرف اليدوية فرصة للشعور بالإنجاز والتعبير من خلال الإبداع. وأشارت كيز عبر البريد الإلكتروني إلى أن الإحساس بالإتقان مهم للرفاهية، وهناك شعور متأصل بالإتقان مرتبط بالحرف اليدوية وإنشاء الفن، أي أن الناس يمكنهم رؤية تقدمهم وأن يكونوا فخورين بما ينتجونه".
وإذا كنت لا ترى نفسك فنانًا أو مبدعًا، فلدى كلارك أربعة اقتراحات للاستفادة من جانبك الإبداعي، وهي إعادة صياغة تفكيرك لتكون متفائلًا بشأن إمكاناتك الإبداعية؛ عدم الخوف من المخاطرة لتجربة نشاط جديد؛ وتعزيز العلاقات مع الأشخاص الموجودين في مساحة إبداعية مثيرة للاهتمام بالنسبة إليك؛ والتفكير في الأنشطة الإبداعية التي مارستها في طفولتك والعودة إلى ممارستها.

MENAFN21092024000072011014ID1108700236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث