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الذهب زينة وخزينة.. أمثال وحكم الجدات تورث الأمان للأجيال

9/21/2024 11:52:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – الجدات كن دائما يربطن الذهب بالحكمة والاحتياط، حيث كان يقال "الذهب زينة وخزينة"، في إشارة إلى أنه ليس مجرد زينة تتزين بها المرأة، بل هو أيضا وسيلة للادخار وضمانة لمستقبل آمن.
الذهب كان بالنسبة للجدات أماناً في الأوقات الصعبة، إذ كن يقلن: "اشتري الذهب، فلن ينخفض ثمنه"، في إشارة إلى استقرار قيمته عبر الزمن وعدم تعرضه للخسارة، مهما ارتفعت أسعاره. بالنسبة لهن، كان الذهب ليس فقط وسيلة للزينة، بل أيضا ضمانة مالية للطوارئ وتأمين مستقبل الأبناء.
يذكر خبير التراث نايف النوايسة أنه في الماضي، كانت الجدات يقدمن لبناتهن درسا لا ينسى، قائلين: "الذهب ليس فقط للزينة، بل هو خزينة للمستقبل". هذه العبارة كانت تتردد في المجالس النسائية وكأنها وصية مقدسة.
ويؤكد أن الذهب لم يكن مجرد زينة براقة تزين أعناق النساء وأيديهن، بل كان ينظر إليه كاستثمار طويل الأجل وكسند للعائلة في أوقات الشدة. ويشير إلى أن هناك العديد من القصص على مر العصور التي أكدت حكمة الجدات المتوارثة حتى يومنا هذا، فالذهب لم يخذل أحدا اشتراه، بل كان دائما رصيد أمان في أوقات الحاجة.
أم أحمد، سيدة في السبعينيات من عمرها، تحمل قصة عن ذهبها ترويها بحنين. تتذكر اليوم الذي اضطرت فيه لبيع جزء من ذهبها لتزويج ابنها الأكبر، فتقول: "كان وقتا عصيبا، ولم يكن لدينا المال الكافي لاستكمال مراسم الزواج. حينها قررت بيع بعض الأساور التي كنت أمتلكها منذ شبابي، والحمد لله استطعت تزويجه ومنحه اليوم الذي طالما حلم به. لم أشعر بأي ندم، فقد نشأنا على قناعة بأن الذهب سيكون عونا لك في يوم ما، وهذا ما حدث بالفعل."
وقصص عون الذهب لأصحابها لا تنتهي فأم عبدالله باعت بعضا من مصاغها لتغطية تكاليف دراسة ابنتها الجامعية، تتذكر كيف أن الذهب الذي اقتنته على مدار أعوام طويلة، كان سبباً في تمكين ابنتها من تحقيق حلمها بأن تصبح مهندسة.
وهناك قصص أخرى عن سيدات بعن ذهبهن للمساعدة في بناء منزل جديد أو الخروج من أزمة مالية مفاجئة كانت النساء ينظرن إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الشدة، يحتفظ بقيمته مهما تقلبت الأيام.
اليوم ومع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، بات شراؤه تحديا. وينصح خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة حسن سكجها بتوجيه شراء من يريد الاستثمار بالذهب إلى ليرات الذهب الرشادية أو الإنجليزية أو الأونصات والسبائك لأنها لا تخسر، ونسبة المصنعية ليست أكثر من 3 دنانير ما يعني أنها تحافظ على سعرها، وبذلك يكون حقق الفرد استثمارا جيدا واقتصاديا.
ويؤكد سكجها أن الاستثمار في الذهب اليوم يعد أفضل من العقار أو الأراضي، وذلك لسهولة بيعه عند الحاجة وإمكانية تقسيمه، حيث يمكن بيع جزء منه فقط إذا احتاج الشخص إلى مبلغ معين، دون الحاجة إلى بيعه كاملاً إلا في حالة الضرورة. أما العقار فيستغرق وقتا أطول للبيع، وغالبا ما يضطر الشخص إلى التنازل عن جزء من قيمته الحقيقية من أجل التسريع في البيع. كما أن العقار يباع كاملا، حتى إذا كان الشخص بحاجة إلى مبلغ صغير فقط، مثل عشرة آلاف، وليس المبلغ بأكمله.
وعند الحديث عن الحلول الاقتصادية، ينصح سكجها السيدة التي ترغب في التزين وشراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره اليوم بالتوجه إلى شراء "الذهب الكسر"، وهو الذهب المستعمل الذي يباع بأسعار أقل من الذهب الجديد، لكنه يحتفظ بنفس القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.
ويؤكد أن هذا الخيار يمكن أن يكون حلا عمليا لمن يرغب في الادخار عبر الذهب دون أن يتحمل تكاليف إضافية تتعلق بالصياغة أو بجودة القطع الجديدة.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الذهب، يوجه سكجها نصائح للراغبين في الاستثمار في الذهب كالتوجه نحو الذهب الكسر كما ذكر سابقا، وعند التفكير في شراء الذهب، ورغم أن الذهب عيار 24 هو الأغلى، إلا أن الذهب عيار 21 يتمتع بمرونة أكبر في السوق ويعتبر أقل تكلفة عند الشراء، كما أنه أكثر انتشارا في المنطقة العربية.
وينصح سكجها بأن تشتري المرأة الذهب بعيار 21 إذا كان الهدف هو التزين، أما إذا كان الهدف هو الادخار أو الاستثمار، فمن الأفضل اختيار الذهب بعيار 24.
ويشدد على أهمية التخزين الآمن للذهب، كما كانت الجدات يحتفظن به في أماكن آمنة في المنزل لسهولة الوصول إليه عند الحاجة. كما ينصح من يرغب في استبدال الذهب بأن يستبدل القطعة بعيار مماثل لتجنب أي خسارة، كاستبدال قطعة من عيار 18 بقطعة أخرى من نفس العيار، على سبيل المثال.
ويشدد سكجها على أن الذهب يبقى استثماراً يجمع بين الجمال والقيمة، ويظل وسيلة لتأمين المستقبل كما علمتنا الجدات. ورغم تغير الأزمان، يظل الذهب في عيون الكثيرين خزينة للأيام الصعبة وملاذًا آمنا يلجأون إليه عند الحاجة.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي يبين أن مقولة الجدات "الذهب زينة وخزينة" ليست مجرد عبارة تقليدية، بل تعبر عن حكمة عميقة مستمدة من التجارب التاريخية والثقافية.
وعلى مدار سنين طويلة يعتبر الذهب رمزا للزينة والثراء، لكنه كان أيضا وسيلة آمنة للادخار، مع تقلبات الحياة الاقتصادية والحروب والأزمات المالية، وكانت الأجيال السابقة ترى في الذهب ضمانة مادية في وقت الشدائد، حيث يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل مقارنة بالأموال النقدية التي قد تفقد قيمتها.
وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب اليوم وزيادة صعوبة الحياة، يبدو أن هذه الحكمة القديمة ما تزال تحتفظ بأهميتها في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفق خزاعي، وقد يكون الاستثمار في الذهب وسيلة لحماية المدخرات من تدهور القيمة الشرائية للعملة، بالإضافة إلى ذلك، يغطي نفقات غير متوقعة أو أزمات مالية طارئة.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار، يجد الكثيرون أن الادخار في الذهب وسيلة لخلق أمان مادي نسبي، فمع ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط المالية، فإن الذهب يعتبر خزينة تمكن الأفراد من الحفاظ على قيمة أصولهم، في حين يبقى أيضا زينة اجتماعية وثقافية تحظى بالتقدير والاحترام، وفق خزاعي.
وأخيرا الحكم والمقولات لا يمكن أن نعتبرها تخريفا أو مجرد قول، حيث جاءت من تجارب كثيرة ومواقف واقعية حتى اليوم نستشهد بها ونثبت جدارتها دائما.
ووصلت أسعار الذهب في الأردن إلى 20 قرشا للغرام، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 52 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 50 دينارا للشراء منهم.
وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي،46.1 دينار للبيع للمواطنين مقابل 42.6 للشراء منهم، 59.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 56.9 دينار للشراء منهم.

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