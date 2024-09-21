الذهب زينة وخزينة.. أمثال وحكم الجدات تورث الأمان للأجيال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان – الجدات كن دائما يربطن الذهب بالحكمة والاحتياط، حيث كان يقال "الذهب زينة وخزينة"، في إشارة إلى أنه ليس مجرد زينة تتزين بها المرأة، بل هو أيضا وسيلة للادخار وضمانة لمستقبل آمن.
الذهب كان بالنسبة للجدات أماناً في الأوقات الصعبة، إذ كن يقلن: "اشتري الذهب، فلن ينخفض ثمنه"، في إشارة إلى استقرار قيمته عبر الزمن وعدم تعرضه للخسارة، مهما ارتفعت أسعاره. بالنسبة لهن، كان الذهب ليس فقط وسيلة للزينة، بل أيضا ضمانة مالية للطوارئ وتأمين مستقبل الأبناء.
يذكر خبير التراث نايف النوايسة أنه في الماضي، كانت الجدات يقدمن لبناتهن درسا لا ينسى، قائلين: "الذهب ليس فقط للزينة، بل هو خزينة للمستقبل". هذه العبارة كانت تتردد في المجالس النسائية وكأنها وصية مقدسة.
ويؤكد أن الذهب لم يكن مجرد زينة براقة تزين أعناق النساء وأيديهن، بل كان ينظر إليه كاستثمار طويل الأجل وكسند للعائلة في أوقات الشدة. ويشير إلى أن هناك العديد من القصص على مر العصور التي أكدت حكمة الجدات المتوارثة حتى يومنا هذا، فالذهب لم يخذل أحدا اشتراه، بل كان دائما رصيد أمان في أوقات الحاجة.
أم أحمد، سيدة في السبعينيات من عمرها، تحمل قصة عن ذهبها ترويها بحنين. تتذكر اليوم الذي اضطرت فيه لبيع جزء من ذهبها لتزويج ابنها الأكبر، فتقول: "كان وقتا عصيبا، ولم يكن لدينا المال الكافي لاستكمال مراسم الزواج. حينها قررت بيع بعض الأساور التي كنت أمتلكها منذ شبابي، والحمد لله استطعت تزويجه ومنحه اليوم الذي طالما حلم به. لم أشعر بأي ندم، فقد نشأنا على قناعة بأن الذهب سيكون عونا لك في يوم ما، وهذا ما حدث بالفعل."
وقصص عون الذهب لأصحابها لا تنتهي فأم عبدالله باعت بعضا من مصاغها لتغطية تكاليف دراسة ابنتها الجامعية، تتذكر كيف أن الذهب الذي اقتنته على مدار أعوام طويلة، كان سبباً في تمكين ابنتها من تحقيق حلمها بأن تصبح مهندسة.
وهناك قصص أخرى عن سيدات بعن ذهبهن للمساعدة في بناء منزل جديد أو الخروج من أزمة مالية مفاجئة كانت النساء ينظرن إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الشدة، يحتفظ بقيمته مهما تقلبت الأيام.
اليوم ومع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، بات شراؤه تحديا. وينصح خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة حسن سكجها بتوجيه شراء من يريد الاستثمار بالذهب إلى ليرات الذهب الرشادية أو الإنجليزية أو الأونصات والسبائك لأنها لا تخسر، ونسبة المصنعية ليست أكثر من 3 دنانير ما يعني أنها تحافظ على سعرها، وبذلك يكون حقق الفرد استثمارا جيدا واقتصاديا.
ويؤكد سكجها أن الاستثمار في الذهب اليوم يعد أفضل من العقار أو الأراضي، وذلك لسهولة بيعه عند الحاجة وإمكانية تقسيمه، حيث يمكن بيع جزء منه فقط إذا احتاج الشخص إلى مبلغ معين، دون الحاجة إلى بيعه كاملاً إلا في حالة الضرورة. أما العقار فيستغرق وقتا أطول للبيع، وغالبا ما يضطر الشخص إلى التنازل عن جزء من قيمته الحقيقية من أجل التسريع في البيع. كما أن العقار يباع كاملا، حتى إذا كان الشخص بحاجة إلى مبلغ صغير فقط، مثل عشرة آلاف، وليس المبلغ بأكمله.
وعند الحديث عن الحلول الاقتصادية، ينصح سكجها السيدة التي ترغب في التزين وشراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره اليوم بالتوجه إلى شراء "الذهب الكسر"، وهو الذهب المستعمل الذي يباع بأسعار أقل من الذهب الجديد، لكنه يحتفظ بنفس القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.
ويؤكد أن هذا الخيار يمكن أن يكون حلا عمليا لمن يرغب في الادخار عبر الذهب دون أن يتحمل تكاليف إضافية تتعلق بالصياغة أو بجودة القطع الجديدة.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الذهب، يوجه سكجها نصائح للراغبين في الاستثمار في الذهب كالتوجه نحو الذهب الكسر كما ذكر سابقا، وعند التفكير في شراء الذهب، ورغم أن الذهب عيار 24 هو الأغلى، إلا أن الذهب عيار 21 يتمتع بمرونة أكبر في السوق ويعتبر أقل تكلفة عند الشراء، كما أنه أكثر انتشارا في المنطقة العربية.
وينصح سكجها بأن تشتري المرأة الذهب بعيار 21 إذا كان الهدف هو التزين، أما إذا كان الهدف هو الادخار أو الاستثمار، فمن الأفضل اختيار الذهب بعيار 24.
ويشدد على أهمية التخزين الآمن للذهب، كما كانت الجدات يحتفظن به في أماكن آمنة في المنزل لسهولة الوصول إليه عند الحاجة. كما ينصح من يرغب في استبدال الذهب بأن يستبدل القطعة بعيار مماثل لتجنب أي خسارة، كاستبدال قطعة من عيار 18 بقطعة أخرى من نفس العيار، على سبيل المثال.
ويشدد سكجها على أن الذهب يبقى استثماراً يجمع بين الجمال والقيمة، ويظل وسيلة لتأمين المستقبل كما علمتنا الجدات. ورغم تغير الأزمان، يظل الذهب في عيون الكثيرين خزينة للأيام الصعبة وملاذًا آمنا يلجأون إليه عند الحاجة.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي يبين أن مقولة الجدات "الذهب زينة وخزينة" ليست مجرد عبارة تقليدية، بل تعبر عن حكمة عميقة مستمدة من التجارب التاريخية والثقافية.
وعلى مدار سنين طويلة يعتبر الذهب رمزا للزينة والثراء، لكنه كان أيضا وسيلة آمنة للادخار، مع تقلبات الحياة الاقتصادية والحروب والأزمات المالية، وكانت الأجيال السابقة ترى في الذهب ضمانة مادية في وقت الشدائد، حيث يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل مقارنة بالأموال النقدية التي قد تفقد قيمتها.
وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب اليوم وزيادة صعوبة الحياة، يبدو أن هذه الحكمة القديمة ما تزال تحتفظ بأهميتها في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفق خزاعي، وقد يكون الاستثمار في الذهب وسيلة لحماية المدخرات من تدهور القيمة الشرائية للعملة، بالإضافة إلى ذلك، يغطي نفقات غير متوقعة أو أزمات مالية طارئة.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار، يجد الكثيرون أن الادخار في الذهب وسيلة لخلق أمان مادي نسبي، فمع ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط المالية، فإن الذهب يعتبر خزينة تمكن الأفراد من الحفاظ على قيمة أصولهم، في حين يبقى أيضا زينة اجتماعية وثقافية تحظى بالتقدير والاحترام، وفق خزاعي.
وأخيرا الحكم والمقولات لا يمكن أن نعتبرها تخريفا أو مجرد قول، حيث جاءت من تجارب كثيرة ومواقف واقعية حتى اليوم نستشهد بها ونثبت جدارتها دائما.
ووصلت أسعار الذهب في الأردن إلى 20 قرشا للغرام، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 52 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 50 دينارا للشراء منهم.
وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي،46.1 دينار للبيع للمواطنين مقابل 42.6 للشراء منهم، 59.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 56.9 دينار للشراء منهم.
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