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الجمعية الفلكية الأردنية: الأحد بداية فصل الخريف فلكيا

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، السبت، إن الاعتدال الخريفي الذي يعني انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف فلكيا يبدأ مساء الأحد.
وقال السكجي في بيان، "تحدث لحظة الاعتدال الخريفي حسب توقيت الأردن الساعة 3:43 مساء الأحد، وهذا يعني انتهاء فصل الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف فلكيا كما هو متعارف".

"لحظة الاعتدال الخريفي تحدث في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي الوقت نفسه تحدث لحظة الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يعني أن الاعتدالين يحدثان في نفس اللحظة على كوكب الأرض مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع الجغرافية المختلفة وفروق الزمن والتوقيت"، وفق ما شرح السكجي.

وستظهر الشمس لحظة الاعتدال الخريفي فوق خط الاستواء، أي أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء والتي تمثل دائرة العرض الصفرية، ويتوزع الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية بالتساوي تقريبا.

وفي هذه اللحظة يكون فيها محور دوران الأرض متعامدًا بشكل مباشر مع خط الشمس-الأرض، ولا يميل باتجاه الشمس أو بعيدًا عنها، ويكون طول الظل على خط الاستواء بالحد الأدنى، وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي وتغرب من نقطة الغرب الجغرافي، وتتساوى ساعات النهار والليل تقريبا من دون حسابات تأثير الغلاف الجوي، وفق السكجي.

بسبب فيزياء الغلاف الجوي من ظواهر تفاعل الضوء مع مكونات الغلاف الجوي من انكسارات وانعكاسات وتشتت واستقطاب وامتصاص وانبعاث، يحدث تأخير في يوم تساوي ساعات الليل والنهار، فقد تم حساب فرق الزمن بين لحظة الاعتدال الخريفي وتساوي ساعات الليل والنهار بالنسبة لموقع الأردن الجغرافي فوجدت أنها تساوي 4 أيام أي تتأخر عدة أيام عن لحظة الاعتدال، ما يعني أن يوم الخميس 26 أيلول 2024 هو اليوم الذي تتساوى فيه ساعات الليل والنهار بالنسبة للعاصمة الأردنية عمان وضواحيها.

ويستمر فصل الخريف فلكيا حتى لحظة الانقلاب الشتوي الساعة 12:20 ظهرا في يوم السبت الموافق 21 كانون الأول 2024، أي نحو 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة تقريبا.

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