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التدمير والتكنولوجيا.. النمط الإسرائيلي الجديد

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران قبل أيام، وبأغلبية 124 صوتا من أصل 183 دولة مشاركة في الاجتماع صدر قرار تاريخي عن الأمم المتحدة يقضي بعدم قانونية وجود الاحتلال في فلسطين وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة وتعطي الفرصة للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته على ترابه الوطني خلال مدة أقصاها 12 شهرا. جاء ذلك بعد تقرير محكمة العدل الدولية بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وبعد مرور ما يقرب من عام على الحرب الهمجية الصهيونية على القطاع بكامله وحملات عسكرية يومية على الضفة الغربية، وارتقاء ما يقرب من 42 ألف شهيد و96 ألف جريح إضافة إلى اعتقال 10 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية.
لقد بدأت إسرائيل قبل أيام بسحب الجزء الأكبر من قواتها العسكرية المنهكة من غزة ومن الضفة والادعاء بتوجيهها نحو الشمال لمواجهة حزب الله في لبنان، ولضمان عودة المستوطنين الذين هجروا المستعمرات المقامة في شمال فلسطين. فهل انتهت الحرب في غزة؟ بالتأكيد لا. ولكن منهاج العمل الإسرائيلي تغير بعد أن فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه الثلاثة التي أعلن عنها في بداية الحرب، وبعد فشل محاولات تهجير الفلسطينيين بالقوة من غزة ومن الضفة الغربية. ويرتكز المسار الجديد على عناصر رئيسية خمسة على النحو التالي الأول: الإمعان في تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والمساكن في غزة وفي مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية إلى درجة الإعدام الكامل، وعدم إتاحة الفرصة للسكان لإعادة البناء.
والتركيز على تدمير شبكات الأنفاق التي اقامتها المقاومة خلال السنوات الماضية. الثاني: تجفيف الإمكانات الحياتية وخاصة في غزة من خلال إبقاء الحصار الكامل برا وبحرا وجوا وإغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المساعدات من مواد غذائية أو طبية أو إنشائية أو وقود أو غيرها إلا بشكل ضئيل للغاية بهدف الادعاء الكاذب أمام العالم بأن المساعدات ما تزال تدخل إلى القطاع، والعمل على إفراغ قطاع غزة والضفة الغربية من مؤسسات الإغاثة الدولية وفي مقدمتها الأونروا ومنع أي جهة دولية ترغب في المساعدة أو التحقيق في انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية، منعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. الثالث: مواصلة حرب التجويع والتعطيش بتدمير الاراضي الزراعية في كل بقعة فلسطينية مباشرة من خلال الجيش وآلياته، أو قطعان المستوطنين بحماية العسكر أو الشرطة، ومنع وصول المياه للحياة اليومية إلا من خلال مساعدات تدخل بين حين وآخر. الرابع: التركيز على استخدام الطيران التقليدي لتدمير المنازل والمستشفيات والمربعات السكنية التي يقطنها الفلسطينيون في غزة وفي المخيمات وبصورة متواصلة، واستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف منازل معينة بهدف التدمير والاغتيال وبذلك تتجنب القوات الإسرائيلية البرية الخسائر في الأفراد والآليات التي توقعها مجموعات متفرقة من المقاومة الفلسطينية. الخامس: التوسع في تحريك العملاء وتوظيف التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الاتصالات في تتبع القيادات والأفراد من المقاومة أو المساندين لها ورصد تحركاتهم ومن ثم تنفيذ عمليات اغتيال أو تفجير عن بعد أو من خلال الطائرات المسيرة مستفيدة من عملاء زرعتهم في أماكن مختلفة ومنها الشركات المنتجة للأجهزة والمعدات التي تصل المنطقة العربية.
وهكذا فإن الهدف النهائي لليمين الصهيوني الذي يسود إسرائيل يتمثل في تجفيف منابع الحياة لدى الفلسطينيين بكل السبل حتى تصبح الحياة مستحيلة سواء في غزة أو الضفة. وهذا ما يساعد حسب مخططات الصهيونية المتوحشة على التهجير الطوعي دون ضجيج.
الى متى سيبقى 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة ينزحون من مكان إلى آخر في القطاع دون أن يكون هناك مكان آمن فعلا؟ ودون أن تبدو بارقة أمل للسلام في الأفق؟ هذا ما يراهن عليه نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم. لذلك يعمل نتنياهو وزمرته على إطالة زمن الحرب بأي وسيلة، واختراع المطالب والعقبات التي تحول دون الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب وخروج المحتل الإسرائيلي من غزة، غير عابئين بالقرارات الدولية ما دام غطاء الدعم الأميركي المطلق لا يتغير رغم عبارات القلق الدبلوماسي والتي لا تعني شيئاً على الاطلاق، وما دام الجانب العربي يكتفي بالدبلوماسية المفرطة النعومة والتي لا تعني الكثير. كما ((ويراهن نتنياهو على تضخيم حجم القتل والتدمير، إذ يريده أن يصل إلى المستوى الذي تفقد معه المقاومة الحاضنة الشعبية الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية)). ولذا بدأنا نسمع أصواتا عربية موجهة إلى المقاومة تقول إلى متى؟.
المشكلة أن إسرائيل ترفض السلام، وترفض حل الدولتين، وترفض الدولة الواحدة الديمقراطية للعرب واليهود، وتتمسك بعنصرية عمياء بيهودية الدولة، واحتلال كامل الأراضي الفلسطينية وبعض من أراضي الجوار. كل ذلك، وبعد 30 عاما من أوسلو، يضع الفلسطينيين أمام بديلين: الأول: التضحية من خلال الكفاح والمقاومة بمختلف أشكالها الخشنة والناعمة والحربية والسلمية وهناك أمل واحتمال قوي بالانتصار لنيل الحقوق الثاني: العودة إلى الهدوء والسكينة كما كان الأمر قبل 7 أكتوبر، أي الدخول في مثلث جابوتنسكي- سموتريتش أي الخضوع أو الهجرة أو الموت. فماذا يختار الفلسطينيون؟ المقاومة أخذت البديل الأول وهو البديل الذي إختارته جميع الشعوب التي حررت أوطانها أي التضحية رغم ارتفاع الثمن.

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