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حروب بلا قيود أو حدود

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ممدوح سليمان العامري شهد العقد الأخير، تحولا كبيرا في طبيعة الحروب والنزاعات العالمية، حيث أصبحت التكنولوجيا والابتكارات العلمية جزءا لا يتجزأ من أدوات الصراع، ولم يعد التهديد العسكري مقصورا على الجيوش التقليدية وما تمتلكه من المدافع والدبابات والطائرات، بل توسع ليشمل تقنيات متقدمة تمثل تهديدا غير تقليدي في ساحات الحروب المستقبلية. إحدى أكبر التحولات التي نراها الآن هي انتقال الحروب إلى مكاتب الشركات المصنعة ومختبرات البحث والتطوير، حيث تلعب التكنولوجيا دورا محوريا في النزاعات والصراعات الحديثة، وأحد أبرز الجوانب في هذا التحول هو الصراع السيبراني الذي تستثمر فيه الدول والشركات الكبرى بكثافة من خلال تطوير وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأسلحة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل الفضاء السيبراني ساحة رئيسية للحروب. فقدرة الدول على اختراق الأنظمة الحساسة وتعطيل الاتصالات والبنى التحتية الرقمية أصبحت أداة قوية يمكن أن تشل اقتصاد الدول المنافسة، بدون الحاجة إلى إرسال جندي واحد إلى أرض المعركة، وهذا يطرح تساؤلات حول أمن التكنولوجيا التجارية التي أصبحت تستخدم في كل مكان، من الهواتف الذكية إلى الأنظمة المصرفية وغيرها كثير.
التقنيات التي كانت في الماضي حكرا على الحكومات والجيوش أصبحت اليوم جزءا من الحياة اليومية، مما يزيد من احتمالية استهدافها واستخدامها كسلاح قاتل، وقد تتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل تلك التي تطور أنظمة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، لهجمات إلكترونية أو عمليات تجسس صناعي، بهدف إلحاق الضرر باقتصادات دول معينة أو سرقة معلومات حساسة.
تتحول الحرب إلى مستوى جديد وغير مسبوق، عندما يتم تفخيخ السلع التجارية وتوجيهها لضرب أهداف عسكرية أو حتى مدنية، كما حدث في تفجير أجهزة الاتصال (البيجر وجهاز walkie-talkie) في لبنان مؤخرا، ولم تعد السلع التي نستخدمها يوميا، من أجهزة الاتصال وحتى الأدوات الإلكترونية البسيطة، مجرد منتجات استهلاكية، بل يمكن تحويلها إلى أسلحة مميتة تستخدم في عمليات اغتيال أو تخريب، وهذه الظاهرة تثير مخاوف جدية حول أمن السلع التجارية وكيفية التحقق من مصدرها ونزاهة عملية تصنيعها.
في هذا السياق، تصبح الشركات المصنعة جزءا من الحرب، حيث تكون مسؤولية أمن منتجاتها أكبر من مجرد تلبية احتياجات السوق، بل تمتد لتشمل حماية الدول من تهديدات خفية قد تحملها هذه المنتجات، فإذا أصبحت الشركات نفسها هدفا للهجمات، كما رأينا في حالات اختراق نظم التصنيع أو التلاعب في الأجهزة قبل وصولها إلى المستهلكين النهائيين، فإن ساحات المعركة ستتحول إلى مراكز الإنتاج والابتكار.
التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) تعتمد بشكل كبير على التواصل والتفاعل بين الأجهزة، وإذا ما تم اختراق هذه الأنظمة أو استغلالها لأغراض عدوانية، قد تؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا يطرح تحديا كبيرا أمام الشركات والحكومات على حد سواء في مجال تطوير بروتوكولات صارمة لضمان أمان الأجهزة وعدم التلاعب بها.
اليوم، معظم الشركات العالمية تعتمد على سلاسل توريد معقدة ومتشعبة، تمتد عبر دول مختلفة، ومع هذا التشابك الكبير، قد تجد بعض الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية فرصة لاختراق هذه السلاسل واستخدامها لأغراض تخريبية، فعلى سبيل المثال وكما حدث قبل أيام قليلة، قد يتم تفخيخ جهاز بسيط مثل ((بيجر)) أو هاتف ذكي قبل بيعه للمستهلك النهائي، ليصبح سلاحا بيد من يتحكم به عن بعد. هذه التطورات تعيد تعريف مفهوم الحروب لتصبح مزيجا معقدا من التكتيكات التقليدية وغير التقليدية، ويمكن لدولة ما أن تسيطر على دولة أخرى ليس من خلال الدبابات أو الطائرات، ولكن عبر ضرب اقتصادها أو تدمير بنيتها التحتية الرقمية أو حتى زعزعة ثقة مواطنيها في المنتجات التي يستخدمونها يوميا. بعبارة أخرى، الحروب المستقبلية ستكون هجينة، تجمع بين استخدام التكنولوجيا والأسلحة السيبرانية والتقنيات التجارية لتوجيه ضربات غير مرئية في كثير من الأحيان، وقد تتم عملية اغتيال أو تدمير منشأة حساسة عبر جهاز اتصال عادي أو أداة تقنية يستخدمها الأشخاص بشكل يومي دون أن يلاحظوا الخطر الذي يحيط بهم.
هذا التحول في طبيعة الحروب لا يؤثر فقط على الجانب العسكري أو التقني، بل يمتد إلى الأبعاد الجيوسياسية، حيث تحاول الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا تأمين هيمنتها في هذا المجال من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع نطاق نفوذها عبر التكنولوجيا، فالتكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لزيادة الإنتاجية أو تعزيز الرفاهية، بل أصبحت أداة للسيطرة والنفوذ.
الحروب القادمة قد تشهد تحالفات جديدة بين الدول التي تمتلك تقنيات متقدمة أو قدرات سيبرانية كبيرة، وقد نرى دولا تسعى للتحالف مع شركات تقنية كبرى بدلا من الاعتماد على الجيوش التقليدية، وفي نفس الوقت، قد تنشأ نزاعات جديدة حول الوصول إلى الموارد التكنولوجية أو الاستحواذ على الخبرات الصناعية المتقدمة.
في ظل هذا الواقع الجديد، تصبح مسألة الرقابة الأمنية على التجارة الدولية والتكنولوجيا أمرا بالغ الأهمية، ويجب أن يتم فرض معايير صارمة لضمان سلامة المنتجات التكنولوجية والتحقق من عدم التلاعب بها، سواء في مراحل التصنيع أو التوزيع، كما يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لضمان مواجهة أي تهديدات محتملة قبل وقوعها.
من جانب آخر، يتعين على الحكومات والشركات الاستثمار في تطوير أنظمة دفاعية قوية تحمي البنية التحتية الرقمية والصناعية من الهجمات، سواء كانت موجهة من دول معادية أو منظمات غير حكومية تسعى لتحقيق مصالح خاصة.
بقي أن أقول إن الحروب المستقبلية لن تكون لها حدود واضحة، ولن تُحدد بساحات المعارك التقليدية أو حتى بالحدود الجغرافية للدول، بل ستنتشر في كل مكان، من مكاتب الشركات إلى غرف النوم عبر الأجهزة التي نستخدمها، والتحدي الكبير الذي يواجه العالم الآن هو كيفية التكيف مع هذه الحروب الخفية التي تعتمد على التكنولوجيا والتجارة بقدر ما تعتمد على الجيوش والأسلحة.

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