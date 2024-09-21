حروب بلا قيود أو حدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ممدوح سليمان العامري
شهد العقد الأخير، تحولا كبيرا في طبيعة الحروب والنزاعات العالمية، حيث أصبحت التكنولوجيا والابتكارات العلمية جزءا لا يتجزأ من أدوات الصراع، ولم يعد التهديد العسكري مقصورا على الجيوش التقليدية وما تمتلكه من المدافع والدبابات والطائرات، بل توسع ليشمل تقنيات متقدمة تمثل تهديدا غير تقليدي في ساحات الحروب المستقبلية. إحدى أكبر التحولات التي نراها الآن هي انتقال الحروب إلى مكاتب الشركات المصنعة ومختبرات البحث والتطوير، حيث تلعب التكنولوجيا دورا محوريا في النزاعات والصراعات الحديثة، وأحد أبرز الجوانب في هذا التحول هو الصراع السيبراني الذي تستثمر فيه الدول والشركات الكبرى بكثافة من خلال تطوير وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأسلحة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل الفضاء السيبراني ساحة رئيسية للحروب. فقدرة الدول على اختراق الأنظمة الحساسة وتعطيل الاتصالات والبنى التحتية الرقمية أصبحت أداة قوية يمكن أن تشل اقتصاد الدول المنافسة، بدون الحاجة إلى إرسال جندي واحد إلى أرض المعركة، وهذا يطرح تساؤلات حول أمن التكنولوجيا التجارية التي أصبحت تستخدم في كل مكان، من الهواتف الذكية إلى الأنظمة المصرفية وغيرها كثير.
التقنيات التي كانت في الماضي حكرا على الحكومات والجيوش أصبحت اليوم جزءا من الحياة اليومية، مما يزيد من احتمالية استهدافها واستخدامها كسلاح قاتل، وقد تتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل تلك التي تطور أنظمة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، لهجمات إلكترونية أو عمليات تجسس صناعي، بهدف إلحاق الضرر باقتصادات دول معينة أو سرقة معلومات حساسة.
تتحول الحرب إلى مستوى جديد وغير مسبوق، عندما يتم تفخيخ السلع التجارية وتوجيهها لضرب أهداف عسكرية أو حتى مدنية، كما حدث في تفجير أجهزة الاتصال (البيجر وجهاز walkie-talkie) في لبنان مؤخرا، ولم تعد السلع التي نستخدمها يوميا، من أجهزة الاتصال وحتى الأدوات الإلكترونية البسيطة، مجرد منتجات استهلاكية، بل يمكن تحويلها إلى أسلحة مميتة تستخدم في عمليات اغتيال أو تخريب، وهذه الظاهرة تثير مخاوف جدية حول أمن السلع التجارية وكيفية التحقق من مصدرها ونزاهة عملية تصنيعها.
في هذا السياق، تصبح الشركات المصنعة جزءا من الحرب، حيث تكون مسؤولية أمن منتجاتها أكبر من مجرد تلبية احتياجات السوق، بل تمتد لتشمل حماية الدول من تهديدات خفية قد تحملها هذه المنتجات، فإذا أصبحت الشركات نفسها هدفا للهجمات، كما رأينا في حالات اختراق نظم التصنيع أو التلاعب في الأجهزة قبل وصولها إلى المستهلكين النهائيين، فإن ساحات المعركة ستتحول إلى مراكز الإنتاج والابتكار.
التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) تعتمد بشكل كبير على التواصل والتفاعل بين الأجهزة، وإذا ما تم اختراق هذه الأنظمة أو استغلالها لأغراض عدوانية، قد تؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا يطرح تحديا كبيرا أمام الشركات والحكومات على حد سواء في مجال تطوير بروتوكولات صارمة لضمان أمان الأجهزة وعدم التلاعب بها.
اليوم، معظم الشركات العالمية تعتمد على سلاسل توريد معقدة ومتشعبة، تمتد عبر دول مختلفة، ومع هذا التشابك الكبير، قد تجد بعض الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية فرصة لاختراق هذه السلاسل واستخدامها لأغراض تخريبية، فعلى سبيل المثال وكما حدث قبل أيام قليلة، قد يتم تفخيخ جهاز بسيط مثل ((بيجر)) أو هاتف ذكي قبل بيعه للمستهلك النهائي، ليصبح سلاحا بيد من يتحكم به عن بعد. هذه التطورات تعيد تعريف مفهوم الحروب لتصبح مزيجا معقدا من التكتيكات التقليدية وغير التقليدية، ويمكن لدولة ما أن تسيطر على دولة أخرى ليس من خلال الدبابات أو الطائرات، ولكن عبر ضرب اقتصادها أو تدمير بنيتها التحتية الرقمية أو حتى زعزعة ثقة مواطنيها في المنتجات التي يستخدمونها يوميا. بعبارة أخرى، الحروب المستقبلية ستكون هجينة، تجمع بين استخدام التكنولوجيا والأسلحة السيبرانية والتقنيات التجارية لتوجيه ضربات غير مرئية في كثير من الأحيان، وقد تتم عملية اغتيال أو تدمير منشأة حساسة عبر جهاز اتصال عادي أو أداة تقنية يستخدمها الأشخاص بشكل يومي دون أن يلاحظوا الخطر الذي يحيط بهم.
هذا التحول في طبيعة الحروب لا يؤثر فقط على الجانب العسكري أو التقني، بل يمتد إلى الأبعاد الجيوسياسية، حيث تحاول الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا تأمين هيمنتها في هذا المجال من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع نطاق نفوذها عبر التكنولوجيا، فالتكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لزيادة الإنتاجية أو تعزيز الرفاهية، بل أصبحت أداة للسيطرة والنفوذ.
الحروب القادمة قد تشهد تحالفات جديدة بين الدول التي تمتلك تقنيات متقدمة أو قدرات سيبرانية كبيرة، وقد نرى دولا تسعى للتحالف مع شركات تقنية كبرى بدلا من الاعتماد على الجيوش التقليدية، وفي نفس الوقت، قد تنشأ نزاعات جديدة حول الوصول إلى الموارد التكنولوجية أو الاستحواذ على الخبرات الصناعية المتقدمة.
في ظل هذا الواقع الجديد، تصبح مسألة الرقابة الأمنية على التجارة الدولية والتكنولوجيا أمرا بالغ الأهمية، ويجب أن يتم فرض معايير صارمة لضمان سلامة المنتجات التكنولوجية والتحقق من عدم التلاعب بها، سواء في مراحل التصنيع أو التوزيع، كما يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لضمان مواجهة أي تهديدات محتملة قبل وقوعها.
من جانب آخر، يتعين على الحكومات والشركات الاستثمار في تطوير أنظمة دفاعية قوية تحمي البنية التحتية الرقمية والصناعية من الهجمات، سواء كانت موجهة من دول معادية أو منظمات غير حكومية تسعى لتحقيق مصالح خاصة.
بقي أن أقول إن الحروب المستقبلية لن تكون لها حدود واضحة، ولن تُحدد بساحات المعارك التقليدية أو حتى بالحدود الجغرافية للدول، بل ستنتشر في كل مكان، من مكاتب الشركات إلى غرف النوم عبر الأجهزة التي نستخدمها، والتحدي الكبير الذي يواجه العالم الآن هو كيفية التكيف مع هذه الحروب الخفية التي تعتمد على التكنولوجيا والتجارة بقدر ما تعتمد على الجيوش والأسلحة.
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