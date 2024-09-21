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الخلوة الحكومية.. ماذا بعد؟

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان - في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان عن عقد خلوة وزارية حكومية تضم الوزراء والأمناء العامين في الوزارات في دار رئاسة الوزراء أمس، وليوم واحد، تطرح تساؤلات حول الخلوة وأهميتها، وهل ستكون كسابقاتها، وإلى ماذا ترمي بالضبط، وهل ستكون فعلا للإعداد للمرحلة المقبلة ووضع خطة لما ورد في كتاب التكليف السامي، أم مجرد "موضة" تسير على ما انتهجته حكومات سابقة ودول أخرى وأعيد إحياؤها؟
وتهدف الخلوة التي حملت عنوان "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.
ووفقا لوزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري، فإن الخلوات الحكومية هي سمة حكومية بدات منذ بداية عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لتنسيق المواقف والتوافق بين الطاقم الحكومي، ووضع الأطر للسياسة الموحدة والتنسيق بين الوزارات، والعمل الجمعي بين مؤسسات الدولة، فضلا عن تحقيق الترابط للبرامج والمشاريع المنوي تنفيذها والتي تحتاج الى رقابة.
وتابع المصري في حديثه لـ"الغد" بأن "الخلوة مهمة غير أن ما يحدث بعد انتهاء الخلوة عادة هو انشغال الوزراء بإطفاء الحرائق في وزاراتهم"، معتبرا أن أول متطلب هو التعاون والتنسيق وتحديد الجهات التي تقصر في أدائها. وأضاف المصري: "عمليا، لا مجال للتراجع في الإنجاز؛ لأن الواقع الجيوسياسي والاقتصادي في الأردن يحتم على الحكومة البحث عن الجديد وطرح الإنجاز على أرض الواقع، والذي يحتاج إلى تقييم دائم".
وقال: "أنا من أنصار وجود لجان متابعة وتقييم محايدة مستقلة ترتبط بجهات ذات نفوذ، وتعطي رأيا محايدا عن أداء الحكومة ومؤسساتها".
وأكد المصري أن كل الإستراتيجيات والبرامج والإجراءات التي أسفرت عن الخلوات السابقة "ما تزال على الرفوف وفي الأدراج يعلوها الغبار ولم ينفذ منها إلا النزر اليسير".
بدوره، يرى الخبير الدستوري الدكتور رياض الصرايرة أن الخلوة الوزارية تعرف بأنها "جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، وتعد منصة لاستعراض أهم القضايا الوطنية، وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحرراً من قيود العمل المكتبي والروتين".
وقال الصرايرة: "سبق حسان في الخلوة معظم رؤساء الوزارات، حيث كانت كل حكومة تجري خلوة مختصة إما لبحث الأجندة الوطنية أو دراسة واقع القطاع الاقتصادي أو لتعزيز التطوير والتحديث السياسي، وذلك منذ العام 2002".
وأضاف: "عموما ومنذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني مسؤولياته، انتهجت الحكومات فكرة إيجاد خلوة، سواء كانت حكومية تضم أطراف الحكومة بتراتبيتها، أو القطاعين العام والخاص، وفقا لطابعها الذي إما أن يكون برامجيا خدميا أو اقتصاديا أو سياسيا".
وأوضح: "في الخلوات، يناقش الوزراء محاور وأولويات برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة وطريقة عملها، وعزم الحكومة والتزامها بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في كتب التكليف السامية وخطب العرش، خاصة من حيث تسريع عملية التطوير تحقيقا لعوائد تعزز من معدل الرفاه الاقتصادي والوصول المتدرج إلى الرخاء".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان إن الخلوة مهمة لغايات تنسيق مواقف الوزارات والمؤسسات لتحديد الأولويات وشمولها في الموازنة العامة وتعزيز أداء دور مجلس الوزراء، وتسهيل عملية صنع القرار واتخاذه نوعا وزمنا".
وتابع تليلان: "عموما فإن الخلوة تتضمن عقد لقاء جماعي لأعضاء مجلس الوزراء لمناقشة الأولويات والخروج بخطة برامجية للمرحلة المقبلة، وهذا الأمر مهم بحد ذاته من الناحية المنهجية، شرط أن يتم بعد أن يطلب إلى الوزارات تحديد عدد معين من الخطط والبرامج كأولويات، وأن تكون هذه الخطط والبرامج قابلة للتطبيق، فضلا عن وضع مسودة للتحديات التي تواجه عمل كل وزارة وآليات تجاوزها".

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