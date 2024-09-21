الخلوة الحكومية.. ماذا بعد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الطراونة
عمان - في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان عن عقد خلوة وزارية حكومية تضم الوزراء والأمناء العامين في الوزارات في دار رئاسة الوزراء أمس، وليوم واحد، تطرح تساؤلات حول الخلوة وأهميتها، وهل ستكون كسابقاتها، وإلى ماذا ترمي بالضبط، وهل ستكون فعلا للإعداد للمرحلة المقبلة ووضع خطة لما ورد في كتاب التكليف السامي، أم مجرد "موضة" تسير على ما انتهجته حكومات سابقة ودول أخرى وأعيد إحياؤها؟
وتهدف الخلوة التي حملت عنوان "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.
ووفقا لوزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري، فإن الخلوات الحكومية هي سمة حكومية بدات منذ بداية عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لتنسيق المواقف والتوافق بين الطاقم الحكومي، ووضع الأطر للسياسة الموحدة والتنسيق بين الوزارات، والعمل الجمعي بين مؤسسات الدولة، فضلا عن تحقيق الترابط للبرامج والمشاريع المنوي تنفيذها والتي تحتاج الى رقابة.
وتابع المصري في حديثه لـ"الغد" بأن "الخلوة مهمة غير أن ما يحدث بعد انتهاء الخلوة عادة هو انشغال الوزراء بإطفاء الحرائق في وزاراتهم"، معتبرا أن أول متطلب هو التعاون والتنسيق وتحديد الجهات التي تقصر في أدائها. وأضاف المصري: "عمليا، لا مجال للتراجع في الإنجاز؛ لأن الواقع الجيوسياسي والاقتصادي في الأردن يحتم على الحكومة البحث عن الجديد وطرح الإنجاز على أرض الواقع، والذي يحتاج إلى تقييم دائم".
وقال: "أنا من أنصار وجود لجان متابعة وتقييم محايدة مستقلة ترتبط بجهات ذات نفوذ، وتعطي رأيا محايدا عن أداء الحكومة ومؤسساتها".
وأكد المصري أن كل الإستراتيجيات والبرامج والإجراءات التي أسفرت عن الخلوات السابقة "ما تزال على الرفوف وفي الأدراج يعلوها الغبار ولم ينفذ منها إلا النزر اليسير".
بدوره، يرى الخبير الدستوري الدكتور رياض الصرايرة أن الخلوة الوزارية تعرف بأنها "جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، وتعد منصة لاستعراض أهم القضايا الوطنية، وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحرراً من قيود العمل المكتبي والروتين".
وقال الصرايرة: "سبق حسان في الخلوة معظم رؤساء الوزارات، حيث كانت كل حكومة تجري خلوة مختصة إما لبحث الأجندة الوطنية أو دراسة واقع القطاع الاقتصادي أو لتعزيز التطوير والتحديث السياسي، وذلك منذ العام 2002".
وأضاف: "عموما ومنذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني مسؤولياته، انتهجت الحكومات فكرة إيجاد خلوة، سواء كانت حكومية تضم أطراف الحكومة بتراتبيتها، أو القطاعين العام والخاص، وفقا لطابعها الذي إما أن يكون برامجيا خدميا أو اقتصاديا أو سياسيا".
وأوضح: "في الخلوات، يناقش الوزراء محاور وأولويات برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة وطريقة عملها، وعزم الحكومة والتزامها بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في كتب التكليف السامية وخطب العرش، خاصة من حيث تسريع عملية التطوير تحقيقا لعوائد تعزز من معدل الرفاه الاقتصادي والوصول المتدرج إلى الرخاء".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان إن الخلوة مهمة لغايات تنسيق مواقف الوزارات والمؤسسات لتحديد الأولويات وشمولها في الموازنة العامة وتعزيز أداء دور مجلس الوزراء، وتسهيل عملية صنع القرار واتخاذه نوعا وزمنا".
وتابع تليلان: "عموما فإن الخلوة تتضمن عقد لقاء جماعي لأعضاء مجلس الوزراء لمناقشة الأولويات والخروج بخطة برامجية للمرحلة المقبلة، وهذا الأمر مهم بحد ذاته من الناحية المنهجية، شرط أن يتم بعد أن يطلب إلى الوزارات تحديد عدد معين من الخطط والبرامج كأولويات، وأن تكون هذه الخطط والبرامج قابلة للتطبيق، فضلا عن وضع مسودة للتحديات التي تواجه عمل كل وزارة وآليات تجاوزها".
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