حسان يهاتف النواب.. بادرة لتشابك إيجابي بين السلطتين وتمهيد لنيل الثقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان- جال رئيس الوزراء جعفر حسان هاتفيا على النواب، مباركا ومهنئا، وفاتحا خطوط تواصل وحوار، الرئيس هاتف سواد الأعضاء وربما جميعهم، تحدث عن المرحلة المقبلة، وكتاب التكليف والفريق الحكومي، والاستحقاقات المختلفة.
من بعيد تبدو مبادرة الرئيس "مجاملة ومباركة"، ولكن في حقيقتها تحمل الكثير، فالتواصل في بدايات المجلس، والحديث هاتفيا مع النواب، بخاصة الجدد منهم فيها رسائل ضمنية مختلفة لعل أبرزها فتح حوارات معهم مستقبلا حول الثقة والموازنة، والقول إن خطوط الاتصال مفتوحة بين الرئاسة والنواب.
الرئيس من حقه الانفتاح على السلطة التشريعية (النواب والأعيان)، ويعرف أن حكومته تحتاج لثقة متواصلة من مجلس النواب، وعبر مبادرته تلك يؤسس لفكرة أن الدخول لبيت التشريع يتوجب أن يكون دخولا دائما وليس مرحليا، بمعنى ألا تحصل الحكومة على الثقة وتدير ظهرها للمجلس، وأنما يريد القول إن الاشتباك سيبقى حاضرا.
يعرف الرئيس، أن المجلس الحالي يختلف كليا عن سابقه من حيث التركيبة والشكل، والبرامج والأبجديات، ويعرف أن ذلك يتطلب منه ومن فريقه الوزاري أقصى درجات التعاون والتشبيك، وهو لهذا الغرض استحضر معه ضمن فريقه الوزاري، من يعتقد أن لديهم قدرة على تحقيق مبدأ التشابك الإيجابي مع النواب، ومن يمكنهم الجلوس تحت القبة وفي اللجان النيابية والحديث والدفاع عن مشاريع القوانين.
يعتقد مراقبون أن الحكومة تعي أنها معنية بفتح خطوط حوار واتصال مع النواب، وأن تكون تلك الخطوط حذرة، ويرون أن الحكومة وحتى لا تتهم لاحقا بالسعي للتغول على المجلس وفرض رؤيتها، عليها الذهاب باتجاه الاشتباك الإيجابي مع المجلس الجديد وليس للتشاركية معه، باعتبار أن الاشتباك الإيجابي أفضل من الحديث عن تشاركية، ويرون أن الاشتباك الإيجابي الذي يعني التفاعل والحوار والنقاش البناء، وفهم وجهات النظر المختلفة، لخلق بيئة تشجع على التعاون والتفاهم، يحمل في طياته فهما مختلفا عن التشاركية التي تعني تشكيل مجموعات عمل وإشراك جميع المعنيين في عملية اتخاذ القرار.
ويرون أن الأصل في التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يكون تفاعلهم سويا يتعلق بالاشتباك الإيجابي وليس بالتشاركية، لأن التشاركية يمكن أن تفهم لاحقا بأنها "تغول" من قبل طرف على آخر.
تأسيسا على ذلك فإنه لم يكن عبثا تواجد نواب سابقين ضمن الفريق الوزاري، ولو أمعنا النظر فإننا سنلمس أن أولئك كان لهم حضور تحت القبة ومؤثرين، فوزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، استلم دفة رئاسة مجلس النواب السابق لدورة برلمانية، وكان له حضور لافت تحت القبة في دورات أخرى، وله علاقات مع أطراف نيابية فاعلة، ويمكن له عبر خبرته البرلمانية التي اكتسبها تحقيق فكرة التواصل مع النواب دون أن يشعر طرف بـ"تغول" طرف على آخر، وهو المطلوب في المرحلة المقبلة، وللعودات أيضا مداخلات مؤثرة، ومفصلية، ولديه قدرة قانونية كان لها دور في شرح الفكرة وتقديمها بشكل واضح تحت قبة البرلمان عندما كان يجلس على كرسي النيابة، وسيتكرر الأمر في مقعد الحكومة ولكن بطرق ورؤية مختلفة.
الأمر عينه ينطبق على وزير تطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، فالوزير الجديد، قدم نفسه ابان نيابته خلال المجالس السابقة، بشكل مؤثر، وحضرت له مداخلات مفصلية سواء عبر مناقشة قوانين اقتصادية أو متعلقة الاستثمار والموازنة العامة للدولة، ولهذا سيكون له حضور في هذا الجانب، لا سيما وأن أبو صعيليك تسلم دفة رئاسة لجنة الاقتصاد النيابية أكثر من مرة، ولذا فإن وجوده في وزارة كتطوير القطاع العام أمر مهم وحيوي بالنسبة للحكومة التي ستضع نصب عينها تقديم شكل مختلف في إدارة دفة الاقتصاد، والتنمية الإدارية.
كما أن لوجود النائب السابق يزن شديفات وزيرا في الحكومة، ونواب من مجالس سابقة كوزير العمل خالد البكار ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في تركيبة الحكومة سيجعل الحوار مع السلطة التشريعية أكثر مرونة، وستبقى خطوط التواصل أكثر قوة وجدية.
عمليا، الحوار بين السلطتين بدأ، وكانت جولة الرئيس الهاتفية على النواب بداية تعارف بينهما، وسيتبعها حوارات مختلفة ومتواصلة بين الطرفين، لا سيما وأن الحكومة ينتظرها استحقاقات مفصلية الأول يتعلق بالحصول على ثقة المجلس، وبعد ذلك تقديم الموازنة ومناقشتها تحت القبة وفي اللجنة المالية، وهذا كله يعني حوارات ولقاءات مختلفة مع النواب وكتل المجلس المستقبلية.
المجلس النيابي بالمقابل لديه استحقاقات تتعلق ببيته الداخلي، والبداية بطبيعة الحال تتعلق بمكتبه الدائم، والبداية هو انتخاب رئيس جديد للمجلس، وهناك أسماء مختلفة تبرز كمرشحة للموقع منها النواب: أحمد الصفدي، خميس عطية، مصطفى العماوي، نصار القيسي، مازن القاضي، إبراهيم الطراونة، وأحمد هميسات، وجميعهم فتحوا حوارات مبكرة مع نواب المجلس الجديد، وبدأوا قراءة الموقف وحساب التفاصيل المختلفة.
حراك النواب نحو الفوز بموقع الرئاسة سيتصاعد بعد صدور الإرادة الملكية المرتقبة بدعوة المجلس الجديد للانعقاد، ويتصاعد أكثر عند معرفة موعد انطلاق الدورة المقبلة، فالدورة قد لا تتأخر كثيرا، لاسيما وأن الدستور يلزم الحكومة تقديم موازنتها قبل نهاية السنة المالية بشهر، ما يعني أن الحكومة خلال شهرين فقط ستكون امام استحقاق الثقة والموازنة.
المعلومات الراشحة تقول إن الحكومة ستبدأ سريعا بإعداد خطاب الثقة، وسيكون كتاب تكليفها الملكي هاديها ومرشدها في خطاب الثقة، وستعمل الحكومة سريعا على الحصول على ثقة المجلس، ويمكن أن يحصل ذلك قبل انتهاء المجلس من تشكيل لجانه الدائمة، وذلك حتى يتسنى لها التفرغ للموازنة وإعدادها وتقديمها للمجلس في موعدها الدستوري.
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