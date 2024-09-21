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حسان يهاتف النواب.. بادرة لتشابك إيجابي بين السلطتين وتمهيد لنيل الثقة

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- جال رئيس الوزراء جعفر حسان هاتفيا على النواب، مباركا ومهنئا، وفاتحا خطوط تواصل وحوار، الرئيس هاتف سواد الأعضاء وربما جميعهم، تحدث عن المرحلة المقبلة، وكتاب التكليف والفريق الحكومي، والاستحقاقات المختلفة.
من بعيد تبدو مبادرة الرئيس "مجاملة ومباركة"، ولكن في حقيقتها تحمل الكثير، فالتواصل في بدايات المجلس، والحديث هاتفيا مع النواب، بخاصة الجدد منهم فيها رسائل ضمنية مختلفة لعل أبرزها فتح حوارات معهم مستقبلا حول الثقة والموازنة، والقول إن خطوط الاتصال مفتوحة بين الرئاسة والنواب.
الرئيس من حقه الانفتاح على السلطة التشريعية (النواب والأعيان)، ويعرف أن حكومته تحتاج لثقة متواصلة من مجلس النواب، وعبر مبادرته تلك يؤسس لفكرة أن الدخول لبيت التشريع يتوجب أن يكون دخولا دائما وليس مرحليا، بمعنى ألا تحصل الحكومة على الثقة وتدير ظهرها للمجلس، وأنما يريد القول إن الاشتباك سيبقى حاضرا.
يعرف الرئيس، أن المجلس الحالي يختلف كليا عن سابقه من حيث التركيبة والشكل، والبرامج والأبجديات، ويعرف أن ذلك يتطلب منه ومن فريقه الوزاري أقصى درجات التعاون والتشبيك، وهو لهذا الغرض استحضر معه ضمن فريقه الوزاري، من يعتقد أن لديهم قدرة على تحقيق مبدأ التشابك الإيجابي مع النواب، ومن يمكنهم الجلوس تحت القبة وفي اللجان النيابية والحديث والدفاع عن مشاريع القوانين.
يعتقد مراقبون أن الحكومة تعي أنها معنية بفتح خطوط حوار واتصال مع النواب، وأن تكون تلك الخطوط حذرة، ويرون أن الحكومة وحتى لا تتهم لاحقا بالسعي للتغول على المجلس وفرض رؤيتها، عليها الذهاب باتجاه الاشتباك الإيجابي مع المجلس الجديد وليس للتشاركية معه، باعتبار أن الاشتباك الإيجابي أفضل من الحديث عن تشاركية، ويرون أن الاشتباك الإيجابي الذي يعني التفاعل والحوار والنقاش البناء، وفهم وجهات النظر المختلفة، لخلق بيئة تشجع على التعاون والتفاهم، يحمل في طياته فهما مختلفا عن التشاركية التي تعني تشكيل مجموعات عمل وإشراك جميع المعنيين في عملية اتخاذ القرار.
ويرون أن الأصل في التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يكون تفاعلهم سويا يتعلق بالاشتباك الإيجابي وليس بالتشاركية، لأن التشاركية يمكن أن تفهم لاحقا بأنها "تغول" من قبل طرف على آخر.
تأسيسا على ذلك فإنه لم يكن عبثا تواجد نواب سابقين ضمن الفريق الوزاري، ولو أمعنا النظر فإننا سنلمس أن أولئك كان لهم حضور تحت القبة ومؤثرين، فوزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، استلم دفة رئاسة مجلس النواب السابق لدورة برلمانية، وكان له حضور لافت تحت القبة في دورات أخرى، وله علاقات مع أطراف نيابية فاعلة، ويمكن له عبر خبرته البرلمانية التي اكتسبها تحقيق فكرة التواصل مع النواب دون أن يشعر طرف بـ"تغول" طرف على آخر، وهو المطلوب في المرحلة المقبلة، وللعودات أيضا مداخلات مؤثرة، ومفصلية، ولديه قدرة قانونية كان لها دور في شرح الفكرة وتقديمها بشكل واضح تحت قبة البرلمان عندما كان يجلس على كرسي النيابة، وسيتكرر الأمر في مقعد الحكومة ولكن بطرق ورؤية مختلفة.
الأمر عينه ينطبق على وزير تطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، فالوزير الجديد، قدم نفسه ابان نيابته خلال المجالس السابقة، بشكل مؤثر، وحضرت له مداخلات مفصلية سواء عبر مناقشة قوانين اقتصادية أو متعلقة الاستثمار والموازنة العامة للدولة، ولهذا سيكون له حضور في هذا الجانب، لا سيما وأن أبو صعيليك تسلم دفة رئاسة لجنة الاقتصاد النيابية أكثر من مرة، ولذا فإن وجوده في وزارة كتطوير القطاع العام أمر مهم وحيوي بالنسبة للحكومة التي ستضع نصب عينها تقديم شكل مختلف في إدارة دفة الاقتصاد، والتنمية الإدارية.
كما أن لوجود النائب السابق يزن شديفات وزيرا في الحكومة، ونواب من مجالس سابقة كوزير العمل خالد البكار ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في تركيبة الحكومة سيجعل الحوار مع السلطة التشريعية أكثر مرونة، وستبقى خطوط التواصل أكثر قوة وجدية.
عمليا، الحوار بين السلطتين بدأ، وكانت جولة الرئيس الهاتفية على النواب بداية تعارف بينهما، وسيتبعها حوارات مختلفة ومتواصلة بين الطرفين، لا سيما وأن الحكومة ينتظرها استحقاقات مفصلية الأول يتعلق بالحصول على ثقة المجلس، وبعد ذلك تقديم الموازنة ومناقشتها تحت القبة وفي اللجنة المالية، وهذا كله يعني حوارات ولقاءات مختلفة مع النواب وكتل المجلس المستقبلية.
المجلس النيابي بالمقابل لديه استحقاقات تتعلق ببيته الداخلي، والبداية بطبيعة الحال تتعلق بمكتبه الدائم، والبداية هو انتخاب رئيس جديد للمجلس، وهناك أسماء مختلفة تبرز كمرشحة للموقع منها النواب: أحمد الصفدي، خميس عطية، مصطفى العماوي، نصار القيسي، مازن القاضي، إبراهيم الطراونة، وأحمد هميسات، وجميعهم فتحوا حوارات مبكرة مع نواب المجلس الجديد، وبدأوا قراءة الموقف وحساب التفاصيل المختلفة.
حراك النواب نحو الفوز بموقع الرئاسة سيتصاعد بعد صدور الإرادة الملكية المرتقبة بدعوة المجلس الجديد للانعقاد، ويتصاعد أكثر عند معرفة موعد انطلاق الدورة المقبلة، فالدورة قد لا تتأخر كثيرا، لاسيما وأن الدستور يلزم الحكومة تقديم موازنتها قبل نهاية السنة المالية بشهر، ما يعني أن الحكومة خلال شهرين فقط ستكون امام استحقاق الثقة والموازنة.
المعلومات الراشحة تقول إن الحكومة ستبدأ سريعا بإعداد خطاب الثقة، وسيكون كتاب تكليفها الملكي هاديها ومرشدها في خطاب الثقة، وستعمل الحكومة سريعا على الحصول على ثقة المجلس، ويمكن أن يحصل ذلك قبل انتهاء المجلس من تشكيل لجانه الدائمة، وذلك حتى يتسنى لها التفرغ للموازنة وإعدادها وتقديمها للمجلس في موعدها الدستوري.

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