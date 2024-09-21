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لائحة أجور الأطباء: اتفاق وتعثر ومفاوضات

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - تعثر تلو الآخر بات مصير لائحة أجور الأطباء التي سحبها وزير الصحة من الجريدة الرسمية بعد إقرارها رسميا، وسط نكوص عن وعود وزارة الصحة وضغوط شركات التأمين التي تحارب إقرارها.
وفيما يؤكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي لـ"الغد"، أن اللائحة مرت في فترات صعبة واجتماعات متوالية كادت تسفر عن إقرارها، لكن المماطلة التي تمارسها وزارة الصحة كانت سببا في تأخر إقرارها مجددا، فيما لا يعرف مصيرها بعد اتفاق أخير على تعديلها بين النقابة والوزارة منذ أكثر من 3 أشهر.
ولفت الزعبي إلى أن اللائحة واجهت ضغوطا كبيرة، معتبرا أن إقرارها لا يمس بالأمن الصحي مطلقا، وان إقرارها حق مطلق للنقابة والأطباء الذين ما يزالون يعملون وفق لائحة أجور أقرت قبل 17 عاما.
وأضاف، إن النقابة تدعم إقرارها وتحقيق العدالة للأطباء، مشددا على أن النقابة لديها من وسائل الضغط ما يمكنها من إقرارها والعمل بمقتضاها، فيما جلوسها على طاولة المفاوضات هو مراعاة للأوضاع التي تمر بها البلاد من جهة، وعدم الوصول إلى نقطة اللاعودة من جهة أخرى.
ودعا الزعبي وزير الصحة إلى سرعة إقرارها بعد التفاهمات التي جرت عليها، مؤكدا أنها عرضت مجددا على شركات التأمين للموافقة عليها بعد إجراء التعديلات الأخيرة ولكنها لم تنته بعد.
وبين الزعبي أن الخلاف كان على الإجراءات التي لم تكن موجودة في لائحة الأجور لعام 2008، وأنه تم التوصل إلى صيغة تفاهم مع الأطراف المشاركة، معربا عن اعتقاده أنها عادلة ويتوجب إقرارها سريعا، محذرا من استغلال عقلانية الأطباء والنقابة ومحاولة المماطلة مجددا.
وكان وزير الصحة فراس الهواري أكد قبيل إجراء التشكيل الوزاري وعودته مجددا إلى وزارة الصحة، أن قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.
وقال الهواري، خلال "منتدى التواصل الحكومي" الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي في وقت سابق، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق د. مهند المبيضين، إن أزمة تعرفة الأجور الطبية بدأت قبل عام من الآن عندما تقدمت نقابة الأطباء بمقترح للائحة أجور جديدة، حيث إن اللائحة المعتمدة أقرت 2008.
وأوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كانت السبب الرئيس في إلغائها، وأن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرضٍ للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة ومن منطلق وقوفها على مسافة واحدة من الجميع؛ وبعد أن اكتشفت الخطأ الوارد في اللائحة الجديدة وأنها ضمت بنودا مختلفة عما تم التوافق عليه مع النقابة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات التي لم تكن حسب الاتفاق؛ كرفع نسبة أجور الطبيب العام إلى 100 % وطبيب الاختصاص إلى 50 %، عملت على إلغائها فورا والعودة إلى تطبيق لائحة 2008، لحين الوصول إلى توافق على بنود لائحة جديدة تكفل حقوق المواطن والطبيب على حد سواء، عبر فرض زيادة متدرجة مقدارها 20 % على أجور الأطباء في السنة الأولى، و20 % في السنة الثانية، و20 % في السنة الثالثة.
ولفت الهواري إلى أنه تمت مخاطبة نقابة الأطباء للسير في رفع اللائحة حسب الاتفاق المبرم والموثق بالمحاضر الرسمية، ليصار لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى الوزارة من التفاوض من جديد، علما أن ذلك سيأخذ وقتا ربما يمتد لعدة أشهر، والمتضرر الوحيد جراء ذلك هو المواطن الذي سيتحمل تبعات مادية كبيرة.
وفي السياق يستعد عدد كبير من الأطباء للتوجه لإجراءات تصعيدية اعتبارا من الغد، حيث سيعقد اجتماع حاشد للأطباء للطلب من نقابة الأطباء التحرك باتجاه سرعة إقرار لائحة الأجور قبيل أن تتحرك جموع الأطباء بدون نقابتهم في إجراءات قالوا إنها غير مسبوقة.
ووفقا لعضو الصندوق التعاوني في النقابة د. محمد حسن الطراونة لـ "الغد"، أن هناك تحركات للأطباء سريعا في حال عدم إقرار القائمة وأن الأطباء بدأ صبرهم ينفذ وسط عدم التزام وزارة الصحة بالوعود التي أطلقتها للنقابة والأطباء.
ويأتي هذا التصعيد بعد انتخاب مجلس النواب، ومطالبات نيابية لإعادة النظر في العديد من التشريعات الحكومية والإجراءات تحقيقا للعدالة.
فاللائحة التي ما تزال تراوح مكانها بين شد وجذب ستكون محور نقاشات في الأسابيع المقبلة وربما تصل إلى مرحلة التصعيد اإذا لم يتم تدارك الموقف وفقا لأطباء أكدوا لـ"الغد" أن هناك توجها جادا للعمل على إقرارها من الأطباء إن ماطلت الحكومة بعد قرارات سابقة بوقف التعامل مع شركات التأمين.

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