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الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

9/21/2024 11:52:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وأكد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها الأمن والأمان ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات المعنية برعايتهم، مؤكداً أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية مشتركة لا يجوز أن تلقى على عاتق الدول المستضيفة وحدها.
وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هي في عودتهم إلى وطنهم ما يستوجب جهداً دولياً حقيقياً لحل الأزمة السورية.
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يستطيع تعبئة الفراغ الناتج عن تراجع الدعم الدولي للاجئين ولن يكون قادراً على توفير الخدمات التي تتوقف المنظمات الدولية عن تقديمها للاجئين.
وثمن بيدرسون الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في توفير العيش الكريم للاجئين، مؤكدا أهمية دوره في جهود حل الأزمة السورية. -(بترا)

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