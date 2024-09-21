الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي
للأزمة السورية.
وأكد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها الأمن والأمان ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات المعنية برعايتهم، مؤكداً أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية مشتركة لا يجوز أن تلقى على عاتق الدول المستضيفة وحدها.
وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هي في عودتهم إلى وطنهم ما يستوجب جهداً دولياً حقيقياً لحل الأزمة السورية.
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يستطيع تعبئة الفراغ الناتج عن تراجع الدعم الدولي للاجئين ولن يكون قادراً على توفير الخدمات التي تتوقف المنظمات الدولية عن تقديمها للاجئين.
وثمن بيدرسون الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في توفير العيش الكريم للاجئين، مؤكدا أهمية دوره في جهود حل الأزمة السورية. -(بترا)
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