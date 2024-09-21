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الخارجية تجدد دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

9/21/2024 11:52:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ضوء التصعيد الذي تشهده الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها.
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، داعياً إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: ‏⁦ ‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: ‏.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837. ‏.وحدة مركز العمليات في الوزارة: ‏.00962799562903 ‏.00962799562471 ‏.00962799562193 ‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪[email protected]

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