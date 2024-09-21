12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة



وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 351 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41391 شهيدا و95760 إصابة" وذلك منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا و209 إصابات خلال 72 ساعة ماضية، وفق الوزارة.



في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.