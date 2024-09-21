Sunday, 22 September 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة

9/21/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى قرابة 41.4 ألف شهيد وقرابة 95.7 ألف إصابة بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع السبت في حصيلة جديدة.


وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 351 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41391 شهيدا و95760 إصابة" وذلك منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا و209 إصابات خلال 72 ساعة ماضية، وفق الوزارة.


في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN21092024000072011014ID1108700225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث