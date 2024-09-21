12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى قرابة 41.4 ألف شهيد وقرابة 95.7 ألف إصابة بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع السبت في حصيلة جديدة.
وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 351 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41391 شهيدا و95760 إصابة" وذلك منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا و209 إصابات خلال 72 ساعة ماضية، وفق الوزارة.
في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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