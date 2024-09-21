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بعد الهجمات الأخيرة.. هل تدخل حرب لبنان مرحلة جديدة؟

9/21/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - مع الأحداث المتسارعة وتعرض حزب الله في الجنوب اللبناني لنكستين كبيرتين موجعتين تغيرت المعادلة على الجبهة الشمالية بين الاحتلال والحزب.
ويرى محللون أن حزب الله سيرد بصورة كبيرة، إلا أن التكهنات بشكل الرد ما زالت غامضة.
وقد تعرض حزب الله لهجوم غير مسبوق عبر تفجير متتال لأجهزة اتصال "البيجر" وأجهزة "ووكي توكي" اللاسلكية كانت بحوزة مقاتليه على مدار يومين متتاليين.
والحادثة الثانية التي جاءت أول من أمس حين استهدف الاحتلال قائدين عسكريين و14 مقاتلا من حزب الله من خلال غارة على اجتماع على ضاحية بيروت الجنوبية.
ويرى محللون أن تلك الأحداث خلقت حالة من انعدام الاستقرار في المنطقة، وقد تؤدي إلى حرب شاملة على الجبهة الشمالية.
وقال رون بن يشاي، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن "السياسة الجديدة" التي أعلنها وزير الدفاع يوآف غالانت.
وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بعد الآن بالمعادلات التقليدية التي وضعها حزب الله، وسترد بقوة على أي هجوم ضد أراضيها، حتى لو كان الرد غير متناسب، مع توقع احتمال اندلاع حرب شاملة في لبنان.
ولفت إلى أن اغتيال كبار قادة حزب الله، مثل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل، يُظهر أن إسرائيل قادرة على اختراق الحزب، مما يرسل رسالة واضحة إلى قيادة حزب الله بأنه ما يزال عرضة للاختراق الاستخباراتي.
وكان غالانت قد قال، إن العمليات العسكرية الحالية تمثل "مرحلة جديدة" من الحرب المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر الماضي.
وتبادل الاحتلال وحزب الله إطلاق النار بانتظام منذ أن أدى هجوم حماس في 7 تشرين أول (أكتوبر).
وكانت آخر مرة ضرب فيها الاحتلال بيروت في غارة جوية في تموز (يوليو) وقد أسفرت عن مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتكثر توقعات المحللين حول تطورات الأحداث خلال الساعات القادمة لكن كلها تنحصر في سيناريوهين، الأول قائم على فكرة اقتصار الأمر على المناوشات الحدودية والثاني يقوم على احتمالية توسع رقعة الحرب أكثر وتدحرج كرة النار لحد الحرب الشاملة.
ورصد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري عددا من الثغرات الأمنية التي وقع فيها حزب الله اللبناني قبيل استهداف الاحتلال للقيادي العسكري الكبير في الحزب إبراهيم عقيل، وقادة وحدة الرضوان التابعة له.
وقال الدويري في تحليل للمشهد العسكري إن ما جرى يوم الثلاثاء الماضي، ومن بعده الأربعاء، يعد "أكبر اختراق أمني قد يتعرض له تنظيم"، مشيرا إلى أن مثل هذه الاختراقات من الوارد حدوثها في جيوش نظامية، إلا أن الأمر يختلف مع حزب مقاوم كحزب الله.
وأوضح الدويري أن إبراهيم عقيل، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله، مطلوب للولايات المتحدة منذ عام 1983، ومصنف إرهابيا حسب القرارات الأميركية، مع رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يُقدم معلومات عنه، وتساءل كيف يمكن الوصول إلى مثل هذه الشخصية المطاردة والمستهدفة؟
وأكد الدويري وجود اختراق داخل الحزب، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون الاختراق عبر وجود جاسوس فقط، بل قد يكون ناتجا عن خلل إجرائي يمكن أن يفضي إلى كارثة.
وأشار إلى التناقضات حول مصدر أجهزة الاتصال المشبوهة، مؤكدا احتمال وجود شركات وهمية تابعة للموساد الإسرائيلي تقف وراء توريد هذه الأجهزة.
وانتقد الدويري اجتماع حوالي 20 قائدا من النخبة في حزب الله بمكان واحد، خاصة في ظل الظروف الراهنة والاختراقات الأمنية المتتالية، مضيفا بأنه كان من الواجب الوقف الفوري لاستخدام الأجهزة، وكذلك إيقاف أي نشاطات للقادة في مثل هذه الظروف.
وتساءل الخبير العسكري عن سبب عدم عقد هذا الاجتماع المهم في أحد الأنفاق التي عرض الحزب فيديو عنها قبل حوالي 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل اتخاذ إجراءات احترازية حتى لو استغرق الأمر 48 ساعة لوصول القادة إلى مكان آمن.
وعن إمكانية وصول الاحتلال إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد الدويري أن ذلك ممكن من الناحية التقنية، لكنه أشار إلى أن اغتيال القادة العسكريين يختلف عن اغتيال القائد السياسي من حيث التداعيات والحسابات.
وأكد الخبير العسكري على خطورة عقد اجتماع بهذا المستوى لقادة نخبة فرقة الرضوان، التي تتهمها إسرائيل بالتخطيط لعملية في الجليل الأعلى، شبيهة بعملية السابع من تشرين أول (أكتوبر)، مشددا على أن "اصطيادهم بالجملة" هو أمر لا يمكن تجاوزه.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل لن تحقق أهدافها بزيادة التوتر واتساع رقعة الحرب في المنطقة، لكنها ستتلقى الرد على "جرائمها"، وذلك بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات عصفت بحزب الله اللبناني.
وقال عراقجي، في حديث للصحفيين في نيويورك للمشاركة بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة تشهد ظروفا خطيرة وإسرائيل تواصل التصعيد في المنطقة عبر "الجرائم الإرهابية" في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأوضح أن تل أبيب تبحث عن مفرّ من مأزقها العسكري بغزة التي لم تحقق فيها أيا من أهدافها، ولذلك تسعى لجرّ المنطقة إلى ظروف خطيرة للغاية تهدد المجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أن التوتر في المنطقة يمكن أن يتسرب إلى بقية المناطق.
وأكد الوزير الإيراني أن الهجمات على لبنان واغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل هي محاولات من جانب "كيان محبط وفاقد الأمل".
وأشار إلى أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود ويحاول جر المنطقة إلى المستنقع الذي هي عالقة فيه.

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