بعد الهجمات الأخيرة.. هل تدخل حرب لبنان مرحلة جديدة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - مع الأحداث المتسارعة وتعرض حزب الله في الجنوب اللبناني لنكستين كبيرتين موجعتين تغيرت المعادلة على الجبهة الشمالية بين الاحتلال والحزب.
ويرى محللون أن حزب الله سيرد بصورة كبيرة، إلا أن التكهنات بشكل الرد ما زالت غامضة.
وقد تعرض حزب الله لهجوم غير مسبوق عبر تفجير متتال لأجهزة اتصال "البيجر" وأجهزة "ووكي توكي" اللاسلكية كانت بحوزة مقاتليه على مدار يومين متتاليين.
والحادثة الثانية التي جاءت أول من أمس حين استهدف الاحتلال قائدين عسكريين و14 مقاتلا من حزب الله من خلال غارة على اجتماع على ضاحية بيروت الجنوبية.
ويرى محللون أن تلك الأحداث خلقت حالة من انعدام الاستقرار في المنطقة، وقد تؤدي إلى حرب شاملة على الجبهة الشمالية.
وقال رون بن يشاي، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن "السياسة الجديدة" التي أعلنها وزير الدفاع يوآف غالانت.
وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بعد الآن بالمعادلات التقليدية التي وضعها حزب الله، وسترد بقوة على أي هجوم ضد أراضيها، حتى لو كان الرد غير متناسب، مع توقع احتمال اندلاع حرب شاملة في لبنان.
ولفت إلى أن اغتيال كبار قادة حزب الله، مثل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل، يُظهر أن إسرائيل قادرة على اختراق الحزب، مما يرسل رسالة واضحة إلى قيادة حزب الله بأنه ما يزال عرضة للاختراق الاستخباراتي.
وكان غالانت قد قال، إن العمليات العسكرية الحالية تمثل "مرحلة جديدة" من الحرب المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر الماضي.
وتبادل الاحتلال وحزب الله إطلاق النار بانتظام منذ أن أدى هجوم حماس في 7 تشرين أول (أكتوبر).
وكانت آخر مرة ضرب فيها الاحتلال بيروت في غارة جوية في تموز (يوليو) وقد أسفرت عن مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتكثر توقعات المحللين حول تطورات الأحداث خلال الساعات القادمة لكن كلها تنحصر في سيناريوهين، الأول قائم على فكرة اقتصار الأمر على المناوشات الحدودية والثاني يقوم على احتمالية توسع رقعة الحرب أكثر وتدحرج كرة النار لحد الحرب الشاملة.
ورصد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري عددا من الثغرات الأمنية التي وقع فيها حزب الله اللبناني قبيل استهداف الاحتلال للقيادي العسكري الكبير في الحزب إبراهيم عقيل، وقادة وحدة الرضوان التابعة له.
وقال الدويري في تحليل للمشهد العسكري إن ما جرى يوم الثلاثاء الماضي، ومن بعده الأربعاء، يعد "أكبر اختراق أمني قد يتعرض له تنظيم"، مشيرا إلى أن مثل هذه الاختراقات من الوارد حدوثها في جيوش نظامية، إلا أن الأمر يختلف مع حزب مقاوم كحزب الله.
وأوضح الدويري أن إبراهيم عقيل، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله، مطلوب للولايات المتحدة منذ عام 1983، ومصنف إرهابيا حسب القرارات الأميركية، مع رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يُقدم معلومات عنه، وتساءل كيف يمكن الوصول إلى مثل هذه الشخصية المطاردة والمستهدفة؟
وأكد الدويري وجود اختراق داخل الحزب، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون الاختراق عبر وجود جاسوس فقط، بل قد يكون ناتجا عن خلل إجرائي يمكن أن يفضي إلى كارثة.
وأشار إلى التناقضات حول مصدر أجهزة الاتصال المشبوهة، مؤكدا احتمال وجود شركات وهمية تابعة للموساد الإسرائيلي تقف وراء توريد هذه الأجهزة.
وانتقد الدويري اجتماع حوالي 20 قائدا من النخبة في حزب الله بمكان واحد، خاصة في ظل الظروف الراهنة والاختراقات الأمنية المتتالية، مضيفا بأنه كان من الواجب الوقف الفوري لاستخدام الأجهزة، وكذلك إيقاف أي نشاطات للقادة في مثل هذه الظروف.
وتساءل الخبير العسكري عن سبب عدم عقد هذا الاجتماع المهم في أحد الأنفاق التي عرض الحزب فيديو عنها قبل حوالي 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل اتخاذ إجراءات احترازية حتى لو استغرق الأمر 48 ساعة لوصول القادة إلى مكان آمن.
وعن إمكانية وصول الاحتلال إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد الدويري أن ذلك ممكن من الناحية التقنية، لكنه أشار إلى أن اغتيال القادة العسكريين يختلف عن اغتيال القائد السياسي من حيث التداعيات والحسابات.
وأكد الخبير العسكري على خطورة عقد اجتماع بهذا المستوى لقادة نخبة فرقة الرضوان، التي تتهمها إسرائيل بالتخطيط لعملية في الجليل الأعلى، شبيهة بعملية السابع من تشرين أول (أكتوبر)، مشددا على أن "اصطيادهم بالجملة" هو أمر لا يمكن تجاوزه.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل لن تحقق أهدافها بزيادة التوتر واتساع رقعة الحرب في المنطقة، لكنها ستتلقى الرد على "جرائمها"، وذلك بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات عصفت بحزب الله اللبناني.
وقال عراقجي، في حديث للصحفيين في نيويورك للمشاركة بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة تشهد ظروفا خطيرة وإسرائيل تواصل التصعيد في المنطقة عبر "الجرائم الإرهابية" في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأوضح أن تل أبيب تبحث عن مفرّ من مأزقها العسكري بغزة التي لم تحقق فيها أيا من أهدافها، ولذلك تسعى لجرّ المنطقة إلى ظروف خطيرة للغاية تهدد المجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أن التوتر في المنطقة يمكن أن يتسرب إلى بقية المناطق.
وأكد الوزير الإيراني أن الهجمات على لبنان واغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل هي محاولات من جانب "كيان محبط وفاقد الأمل".
وأشار إلى أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود ويحاول جر المنطقة إلى المستنقع الذي هي عالقة فيه.
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