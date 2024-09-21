12 مجزرة للاحتلال بحق المدنيين في غزة تخلف 119 شهيدا و209 مصابين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - فيما ارتكب الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الـ351 للعدوان على غزة، 12 مجزرة بحق المدنيين خلفت 119 شهيدا و209 مصابين خلال اليومين الماضيين، تراجعت احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب.
ولم يعدْ تمسك الإدارة الأميركية "بالأمل الأخير" بالنسبة لجهود استئناف مفاوضات تبادل الأسرى يجدي نفعا مع تعنت "نتنياهو"، في ظل تضاؤل احتمالات تحقيق تقدم ملموس خلال وقت قريب لجهة التوصل لاتفاق بين "حماس" والاحتلال، إلا أن جهود الوسطاء مستمرة.
فقد قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أول من أمس "لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله، مضيفا من الممكن أن يتغير الوضع خلال الأيام المقبلة، ونكون قادرين على تقديم مقترح يقبله الطرفان.
وقال "عندما نشعر بالاستعداد لاتخاذ خطوة أخرى حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سنفعل ذلك".
وتسعى الجهود لسد الفجوات المتبقية التي وضعها "نتنياهو"، بعدما رفع مسؤولون أميركيون كبار، منهم وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، منذ آب (أغسطس) الماضي، سقف التوقعات بشأن وقف إطلاق النار قائلين إن هناك توافقا على 90 % من الاتفاق وإنهم يعملون على تسوية خلافات قليلة ولكنها صعبة.
إلا أن احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب قد تراجعت، بسبب مطالب "نتنياهو" الجديدة حول إبعاد رئيس حركة "حماس"، يحيى السنوار، خارج القطاع، إلى جانب تمسكه ببقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، وهو الأمر الذي ترفضه كل من مصر والمقاومة الفلسطينية.
ومع سعي المفاوضين للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ظلت الشكوك قائمة حول ما إذا كان "نتنياهو" يرغب فعليا في إبرام اتفاق.
ويمثل تعنت الاحتلال بشأن بقاء وجوده المحتل في محور "فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر واحدة من نقطتي خلاف رئيسيتين، حيث ما تزال تلك المسألة دون حل، إلى جانب عدد وطبيعة عقوبات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين سيجري مبادلتهم بأسرى الاحتلال في غزة، والتي تعد أيضا نقطة خلاف رئيسية، ووصلت المفاوضات بشأنها إلى طريق مسدود.
وقد وجدت حركة "حماس" وعائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في موقف واحد من "الخطة الجديدة" التي طرحها "نتنياهو" لصفقة تبادل الأسرى، والتي تم وصفها "بمراوغة للتهرب من الالتزامات"، وسط مطالبات بالعودة إلى المبادرة الأميركية التي طرحت مطلع مايو (أيار) الماضي، ووافق عليها الطرفان، ثم انقلب عليها "نتنياهو" نفسه.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، "أن الاقتراح الجديد معروف للحركة من زمان، إذ سبق طرحه في السابق، إلا أن الحديث عن قبول "يحيى السنوار" بالرحيل عن الوطن هو وهم أحمق، ولن يجد له مستجيبا من أحد".
وأكد بدران، في تصريح له أمس، "إن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن "نتنياهو" وحكومته المتطرفة يتعمدان تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة".
في حين اعتبرت عائلات أسرى أن طرح حلول جديدة مختلف عليها، من قبل "نتنياهو"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الإدارة الأميركية سبق أن طرحت خطة وافق عليها الطرفان، هو محاولة لزيادة معاناتهم"، بحسب ما نقلته الإذاعة الرسمية بالكيان المحتل (كان).
وأقامت هذه العائلات مظاهرة أمام مقر وزارة الحرب الصهيونية للمطالبة بوقف الحرب على غزة والقبول بالصفقة التي طرحها "بايدن" سابقا، كما طالبوا حكومتهم بوقف سياسة التهرب من الصفقة والكف عن الانشغال في معارك وقضايا تجعل إطلاق سراح الأسرى ثانوية.
وكانت حكومة "نتنياهو" قدمت للولايات المتحدة اقتراحا جديدا لاتفاقية تبادل أسرى مع حركة "حماس"، يتضمن الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، ومئات الأسرى الفلسطينيين دفعة واحدة، وتوفير ما سمته "ممر آمن" لإبعاد "السنوار"، إلى خارج القطاع.
ووفق المقترح، ستتيح حكومة الاحتلال للسنوار الرحيل هو وكل من يرغب بالخروج معه. ويتحدث المقترح عن نزع سلاح قطاع غزة، وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة، وإنهاء الحرب.
من جانبه، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على أفعالهم.
وأكد فتوح، في تصريح له أمس، أن صمت العالم وحماية الإدارة الأميركية ودعمها لحكومة الفصل العنصري على هذه المجازر يشكل ضوءا أخضر للاحتلال على مواصلة عدوانه وجرائمه.
وأدان قصف الاحتلال مدرسة الزيتون في مدينة غزة التي كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، معتبرا أن هذا الهجوم يشكل جريمة إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا يستهدف المدنيين العزل الذين لجأوا إلى المدرسة طلبا للحماية، وهروبا من جحيم القنابل والصواريخ.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء الوحشي يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يعكس نية الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء في إطار سياسة منهجية حاقدة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
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