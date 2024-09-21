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12 مجزرة للاحتلال بحق المدنيين في غزة تخلف 119 شهيدا و209 مصابين

9/21/2024 11:52:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - فيما ارتكب الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الـ351 للعدوان على غزة، 12 مجزرة بحق المدنيين خلفت 119 شهيدا و209 مصابين خلال اليومين الماضيين، تراجعت احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب.
ولم يعدْ تمسك الإدارة الأميركية "بالأمل الأخير" بالنسبة لجهود استئناف مفاوضات تبادل الأسرى يجدي نفعا مع تعنت "نتنياهو"، في ظل تضاؤل احتمالات تحقيق تقدم ملموس خلال وقت قريب لجهة التوصل لاتفاق بين "حماس" والاحتلال، إلا أن جهود الوسطاء مستمرة.
فقد قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أول من أمس "لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله، مضيفا من الممكن أن يتغير الوضع خلال الأيام المقبلة، ونكون قادرين على تقديم مقترح يقبله الطرفان.
وقال "عندما نشعر بالاستعداد لاتخاذ خطوة أخرى حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سنفعل ذلك".
وتسعى الجهود لسد الفجوات المتبقية التي وضعها "نتنياهو"، بعدما رفع مسؤولون أميركيون كبار، منهم وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، منذ آب (أغسطس) الماضي، سقف التوقعات بشأن وقف إطلاق النار قائلين إن هناك توافقا على 90 % من الاتفاق وإنهم يعملون على تسوية خلافات قليلة ولكنها صعبة.
إلا أن احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب قد تراجعت، بسبب مطالب "نتنياهو" الجديدة حول إبعاد رئيس حركة "حماس"، يحيى السنوار، خارج القطاع، إلى جانب تمسكه ببقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، وهو الأمر الذي ترفضه كل من مصر والمقاومة الفلسطينية.
ومع سعي المفاوضين للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ظلت الشكوك قائمة حول ما إذا كان "نتنياهو" يرغب فعليا في إبرام اتفاق.
ويمثل تعنت الاحتلال بشأن بقاء وجوده المحتل في محور "فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر واحدة من نقطتي خلاف رئيسيتين، حيث ما تزال تلك المسألة دون حل، إلى جانب عدد وطبيعة عقوبات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين سيجري مبادلتهم بأسرى الاحتلال في غزة، والتي تعد أيضا نقطة خلاف رئيسية، ووصلت المفاوضات بشأنها إلى طريق مسدود.
وقد وجدت حركة "حماس" وعائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في موقف واحد من "الخطة الجديدة" التي طرحها "نتنياهو" لصفقة تبادل الأسرى، والتي تم وصفها "بمراوغة للتهرب من الالتزامات"، وسط مطالبات بالعودة إلى المبادرة الأميركية التي طرحت مطلع مايو (أيار) الماضي، ووافق عليها الطرفان، ثم انقلب عليها "نتنياهو" نفسه.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، "أن الاقتراح الجديد معروف للحركة من زمان، إذ سبق طرحه في السابق، إلا أن الحديث عن قبول "يحيى السنوار" بالرحيل عن الوطن هو وهم أحمق، ولن يجد له مستجيبا من أحد".
وأكد بدران، في تصريح له أمس، "إن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن "نتنياهو" وحكومته المتطرفة يتعمدان تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة".
في حين اعتبرت عائلات أسرى أن طرح حلول جديدة مختلف عليها، من قبل "نتنياهو"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الإدارة الأميركية سبق أن طرحت خطة وافق عليها الطرفان، هو محاولة لزيادة معاناتهم"، بحسب ما نقلته الإذاعة الرسمية بالكيان المحتل (كان).
وأقامت هذه العائلات مظاهرة أمام مقر وزارة الحرب الصهيونية للمطالبة بوقف الحرب على غزة والقبول بالصفقة التي طرحها "بايدن" سابقا، كما طالبوا حكومتهم بوقف سياسة التهرب من الصفقة والكف عن الانشغال في معارك وقضايا تجعل إطلاق سراح الأسرى ثانوية.
وكانت حكومة "نتنياهو" قدمت للولايات المتحدة اقتراحا جديدا لاتفاقية تبادل أسرى مع حركة "حماس"، يتضمن الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، ومئات الأسرى الفلسطينيين دفعة واحدة، وتوفير ما سمته "ممر آمن" لإبعاد "السنوار"، إلى خارج القطاع.
ووفق المقترح، ستتيح حكومة الاحتلال للسنوار الرحيل هو وكل من يرغب بالخروج معه. ويتحدث المقترح عن نزع سلاح قطاع غزة، وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة، وإنهاء الحرب.
من جانبه، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على أفعالهم.
وأكد فتوح، في تصريح له أمس، أن صمت العالم وحماية الإدارة الأميركية ودعمها لحكومة الفصل العنصري على هذه المجازر يشكل ضوءا أخضر للاحتلال على مواصلة عدوانه وجرائمه.
وأدان قصف الاحتلال مدرسة الزيتون في مدينة غزة التي كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، معتبرا أن هذا الهجوم يشكل جريمة إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا يستهدف المدنيين العزل الذين لجأوا إلى المدرسة طلبا للحماية، وهروبا من جحيم القنابل والصواريخ.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء الوحشي يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يعكس نية الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء في إطار سياسة منهجية حاقدة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

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