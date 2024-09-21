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تفجيرات البيجرات في لبنان: الحدود الفتاكة الجديدة للحرب السيبرانية‏

9/21/2024 11:51:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏ ‏‏‏نورين أخطر* - (مودرن دبلوماسي) 17/9/2024
‏الحادث الأخير الذي شهد انفجارات في أجهزة الاستدعاء (البيجرات) بين مقاتلي حزب الله في لبنان يؤذن ببدء حقبة ويشير إلى قضايا أكبر في ما يتعلق بالحرب السيبرانية. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للأنظمة التي لدينا في العصر الحديث والتي هي أكثر تطورًا؟ لقد أصبحت الهواتف الذكية، والطائرات من دون طيار، وأجهزة إنترنت الأشياء بالفعل جزءًا من المجتمع اليوم. وكل هذه التقنيات، إذا ما تعرضت للهجوم، يمكن أن تسبب مصائب أو كوارث أكبر وأشد فتكًا. وتشير حادثة أجهزة الاستدعاء إلى أن التهديدات في مجال الهجمات السيبرانية المادية هي أكثر تنوعًا مما كان يعتقد سابقًا. وهكذا، في عصر يبدو فيه أن جميع الهياكل تقريبًا مرتبطة ببعضها بعضا، يمكن أن تكون آثار فشل أجهزة الاتصال مميتة بشكل خطير -ليس لأفراد الجيش فقط، وإنما أيضًا للسكان المدنيين.‏
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يؤشر الحادث الأخير الذي شهد وقوع انفجارات في أجهزة الاستدعاء، "البيجرات" التي يستخدمها مقاتلو "حزب الله" في لبنان على بداية حقبة جديدة في الحرب السيبرانية. وقد أصيب مقاتلون خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب لبنان وبيروت بعد أن انفجرت أجهزة الاتصال التي يحملونها، ومعظمها أجهزة استدعاء قديمة لم تعد تستعمل على نطاق واسع. وفي حين أشار مسؤولو "حزب الله" إلى أن برمجيات خبيثة ربما تكون قد تسببت في الانفجارات، يقترح خبراء الأمن السيبراني تفسيرًا أبسط: زرع طُعم مفخخ عتيق الطراز في الأجهزة. ولكن، مهما كان النهج المستخدم، فإنه يمكن الاستشهاد بهذا الهجوم السيبراني بالذات كمثال كلاسيكي على الكيفية التي تتقارب بها المبادئ السيبرانية والمادية للحرب في صراعات اليوم. ولعل الأكثر تحييرًا للعقل هو حقيقة أن هذه الانفجارات نُفذت من خلال شكل من أشكال تكنولوجيا الاتصالات التي ينظر إليها بشكل متزايد على أنها قديمة. هذا الهجوم، الذي يمكن أن يكون من عمل إسرائيل، يفتح فصلاً جديدًا في الحرب السيبرانية التي يمكن أن تتجاوز الحدث الحالي.‏
‏في حقبة تتوفر فيها الهواتف المحمولة وتطبيقاتها، ناهيك عن منصات الاتصالات المشفرة، على نطاق واسع، قد يبدو غريبًا جدًا أن يعتمد "حزب الله" على أجهزة الاستدعاء القديمة؛ ومع ذلك، فإن الأمر ليس بسيطًا كما يبدو عند أخذ مسائل الأمن التشغيلي في حرب العصر الحديث في الاعتبار. غالبًا ما تفلت الأجهزة التي تكون في مرحلة نهاية الحياة من الاهتمام بالذي يُمنح عادة للميكانيزمات المتطورة المستخدمة لحماية الأجهزة المعاصرة. وفي هذه الحالة، استفاد المهاجمون استفادة كاملة من هذا الافتراض بالذات وحولوا أداة بسيطة وغير ضارة في الأساس إلى أداة قاتلة. وعلى الرغم من أن أجهزة الاستدعاء أصبحت الآن قديمة في المخطط العام للأشياء التي تنطوي عليها الحروب السيبرانية واختراق الشبكات، إلا أن الضعف الذي تم إثباته في هذا المجال أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وانقطاع في الأعمال.‏
‏وهكذا، تُظهر حالة تغيير أجهزة الاستدعاء إلى أجهزة متفجرة مرتجلة أن هذه الأجهزة قد تحتوي على قدرات سلبية غير معروفة، حتى عندما يعتبرها أحد ما قديمة عفا عليها الزمن. وفي حين تم تعريف الحرب السيبرانية في الغالب من خلال سرقة المعلومات السرية أو التجسس أو إحداث خلل في المرافق الرئيسية، فإن ما لوحظ اليوم هو التحول الذي ينطوي عليه التعبير عن التهديدات السيبرانية في شكل تأثير مادي. وفي حين يركز هذا الهجوم على "حزب الله" وبيئته العملياتية في لبنان، فإن الابتكار الاستراتيجي الذي يظهر هنا يجب أن يكون مصدر قلق لعدد أكبر بكثير من الناس. إنه يفتح مسألة مقلقة: لا يتطلب الأمر سوى التفكير خارج الصندوق عندما يأتي الأمر إلى تسليح شيء بسيط مثل جهاز الاستدعاء. ولك أن تتخيل فقط ما يمكن القيام به مع التقنيات الأخرى الأكثر تطورًا وتعقيدًا مثل الهاتف الذكي اليوم أو أجهزة "إنترنت الأشياء" الأخرى.‏
‏بالنظر إلى ماهية الهواتف الذكية اليوم، تبدو أجهزة الاستدعاء وكأنها أجهزة بسيطة لا علاقة لها بأدوات الاتصال الحالية؛ بما أن الهواتف الذكية اليوم أكثر تطورًا وتعقيدًا بعشرات المرات، حيث تتميز ببطاريات أكبر ودوائر معقدة والعديد من أجهزة الاستشعار. وهي تصبح أكثر أهمية في الحرب والاستخدام المدني؛ وبذلك يمكن استخدامها كعلامة في الحرب السيبرانية المستقبلية. إن بطاريات هذه الهواتف الذكية فيها طاقة، وبالتالي سيكون هناك تأثير شديد إذا تم استغلال بطارية الهاتف الذكي. ولنتأمل هنا الفوضى التي يمكن أن تحدث إذا، وعندما يضع القراصنة أيديهم على سر الضربة القاضية ويكونون قادرين على تفعيل ردود فعل تفجيرية لاسلكيا في الهواتف أو غيرها من الأجهزة المعاصرة كما رأينا في حالة أجهزة الاستدعاء الفعالة جدًا لـ"حزب الله".‏
لذلك كله، أكدت هذه الحادثة بالذات الحاجة إلى حماية -ليس أمن المعلومات فحسب، وإنما الأنظمة المادية في أجهزة الاتصال. وعلى الرغم من أن الأمن السيبراني التقليدي كان يتعلق بحماية الشبكات والمعلومات والخصوصية، اتضح للكثيرين الآن أن المستوى التالي يتعلق بالحماية من الآثار المادية التي يمكن إحداثها من خلال النشاط السيبراني. لم يعد هناك خط واضح بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، وقد يكون هذا الهجوم على "حزب الله" مجرد تحذير أولي من تهديدات مختلطة أكثر فتكًا.‏
‏بالنسبة لتفجيرات أجهزة الاستدعاء الأخيرة، قال العديد من المحللين إن هذا شكل آخر من أشكال العدوان الفعلي الذي تشنه إسرائيل في الفضاء الإلكتروني الموجه نحو "حزب الله". ويشير عامل الوقت، إلى جانب الحجم، إلى أن هذه كانت خطة جيدة التنسيق استهدفت تحييد مقاتلي "حزب الله" في جنوب لبنان. وحتى الآن، لم تبد السلطات الإسرائيلية أي رد فعل علني على هذا الهجوم الإلكتروني. ومع ذلك، يبدو أن هذه العملية تنتمي إلى سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي تستخدم كلاً من القوة غير المادية والقوة المادية على حد سواء. وفي كلتا الحالتين، كانت إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية التي تستخدم القدرات السيبرانية في العمليات ضد العدو، والتي تهدف إلى تعطيل أنشطته. ويجسد النهج الذي تم استخدامه ضد أجهزة الاستدعاء التي يستخدمها أفراد "حزب الله" تطورًا إضافيًا في قدرة إسرائيل على تعطيل نظام القيادة والسيطرة للعدو وإلحاق الأذى به في الوقت نفسه من خلال الاستفادة من التقنية التي يستخدمها.‏
‏يوفر هجوم أجهزة الاستدعاء التابعة لـ"حزب الله" فهمًا عميقًا لتكنولوجيات الحرب وتعقيدها، فضلاً عن آفاق تطورها في المستقبل. حتى وقت قريب، ارتبط مفهوم الحرب السيبرانية بمستويات منخفضة نسبيًا من التدمير لتحقيق أهداف حركية ذات طابع غير حاسم، والتي تنطوي في المقام الأول على التجسس وسرقة البيانات، أو تعطيل البنية التحتية. ومع ذلك، تذهب قدرة الهجمات الإلكترونية القادرة على التسبب في ضرر جسدي إلى مستوى مختلف تمامًا. وفي هذا النوع من الصراع، أو "الحرب"، حيث تكون الحدود بين ساحة شبكة الإنترنت العالمية وساحة المعركة المادية موضع نقاش كبيرا، فإن التعقيد الجديد الذي يواجه الاستراتيجيين والسياسيين هو... هذه الأخيرة. لا تقلق، لم تعد التهديدات الناشئة في العالم الرقمي افتراضية كما كانت من قبل -إنها قادرة جدًا على إحداث تأثيرات فورية في العالم الحقيقي.‏
‏بالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى فهم مثل هذه الأشكال السابقة من معدات الاتصال مثل أجهزة الاستدعاء، التي هي أقدم نسبيًا وفق اعتبارات أي شخص -إنها ضعيفة ومكشوفة للغاية. في معظم المناقشات حول الأمن السيبراني، من الشائع جدًا أن نسمع عن حماية الأنظمة المتطورة الجديدة -لكننا نرى هنا نرى أنظمة قديمة جدًا، وإنما التي تم تسليحها جيدًا، وهي تقدم عرضًا عمليًا من خلال تنفيذ هذا الهجوم، في بيان مهم للغاية عن فعالية "الإرهابيين السيبرانيين" أو "المتسللين" الذين يتمكنون من اختراق نظام قديم مثل هذا النظام. في الوقت الحاضر، عندما يستخدم الناس أجهزة الاستدعاء ويفكرون في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في وقت هيمنتها، ينبغي أن يتذكر المرء حقيقة أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون بمثابة أسلحة قوية في سياق الحرب إذا ما تم التأثير عليها بشكل صحيح. ولا بد أن الحفاظ على مثل هذه الأنظمة البدائية كان وسيلة "حزب الله" لتجنب مخاطر الحرب السيبرانية المعقدة، لكنه وقع بقيامه بذلك مباشرة في الفخاخ التي نصبت فيها.‏
‏ربما أكثر من عدد القتلى والأضرار الأخرى، تشير انفجارات أجهزة الاستدعاء إلى قضايا أكبر في ما يتعلق بالحرب السيبرانية. ما الذي يعنيه ما حدث بالنسبة للأنظمة التي لدينا في العصر الحديث والتي هي أكثر تطورًا؟ إن الهواتف الذكية، والطائرات من دون طيار، وأجهزة إنترنت الأشياء هي بالفعل جزء من المجتمع اليوم. وكل هذه التقنيات، إذا ما تعرضت للهجوم، يمكن أن تسبب مصائب أو كوارث أكبر وأشد فتكًا. وتشير حادثة أجهزة الاستدعاء إلى أن التهديدات في مجال الهجمات السيبرانية المادية هي أكثر تنوعًا مما كان يعتقد سابقًا. وهكذا، في عصر يبدو فيه أن جميع الهياكل تقريبًا مرتبطة ببعضها بعضا، يمكن أن تكون آثار فشل أجهزة الاتصال مميتة بشكل خطير -ليس للجيش فقط ولكن أيضًا للسكان المدنيين.‏
ليست تفجيرات أجهزة الاستدعاء التي يستخدمها "حزب الله" مجرد حلقة من سلسلة، وإنما مقدمة لحروب الحقبة المستقبلية. وهي تصف كيف يمكن أن تتطور الحرب السيبرانية إلى شيء أكثر فتكًا من القرصنة والتجسس. في حين أن مساحة المعركة بين الفضاء الإلكتروني والمجالات المادية التقليدية تتلاشى أكثر فأكثر، فإن العواقب على أمن الدول والتكتيكات العسكرية والمدنيين ستكون محسوسة بشدة. وليست المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة في ضوء هذا الهجوم مجرد قضايا الأمن السيبراني، ولكن قضايا أمن الناس وممتلكاتهم في العالم حيث كل شيء متصل ومترابط على الشبكة العالمية.‏
*نورين أخطر‏ Noureen Akhtar: باحثة دكتوراه، عملت على العديد من قضايا السياسة العامة كمستشارة للسياسات في قسم الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الهندي. تعمل حاليا محررة في منصة Stratheia الإعلامية، وفي "معهد إسلام أباد لبحوث السياسات" (IPRI) كمستشارة أبحاث سياسات غير مقيمة. نشرت أعمالها في منشورات محلية ودولية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Pagers explosions across Lebanon: Cyber Warfare's New Lethal Frontier

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