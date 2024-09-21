(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال خرمة
الحاج محمود صالح يوسف خرمة
( ابو حيدر )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 22-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد عباد الرحمن في طبربور الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي للرجال في ديوان ال عليان - طبربور من الساعة الخامسة عصرا ولغاية الساعة التاسعة مساءً
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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