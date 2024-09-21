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ندى هلال سليم عماري

9/21/2024 11:51:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقلت الى الأمجاد السماوية فقيدة عشيرة ال عماري المعلمة ندى هلال سليم عماري شقيقة فؤاد ووداد والمرحومين سليمان ونعيم وطعمة ونعيمة وهند التي وافتها المنية يوم السبت الموافق 21-9-2024 وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 22-9-2024 في تمام الساعة الثالثة ظهرا من كنيسة المقبره الشرقية بمدينة الحصن وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومه يوم الثلاثاء الساعه الثالثة عصرا في كنيسة الروم الارثوذكس في الحصن وتقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشره في قاعة جمعية ال ايوب بالحصن من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء لمدة ثلاثة أيام . الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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