(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة عشيرة ال عماري
المعلمة ندى هلال سليم عماري
شقيقة فؤاد ووداد والمرحومين سليمان ونعيم وطعمة ونعيمة وهند
التي وافتها المنية يوم السبت الموافق 21-9-2024
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 22-9-2024 في تمام الساعة الثالثة ظهرا من كنيسة المقبره الشرقية بمدينة الحصن
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومه يوم الثلاثاء الساعه الثالثة عصرا في كنيسة الروم الارثوذكس في الحصن
وتقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشره في قاعة جمعية ال ايوب بالحصن من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء لمدة ثلاثة أيام .
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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