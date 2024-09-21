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الخارجية الأميركية تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة

9/21/2024 11:51:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حثّت الخارجية الأميركية مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الخارجية الأميركية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة.

يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

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