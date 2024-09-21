الخارجية الأميركية تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حثّت الخارجية الأميركية مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.
وقالت الخارجية الأميركية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".
وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات
التجارية للمغادرة غير متاحة.
يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".
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