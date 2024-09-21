حزب الله: استهدفنا قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوت صفارات الإنذار دون توقف في الجولان المحتل وفي مناطق عدة
شرق وجنوب مدينة حيفا، بعد إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان، فجر الأحد.
وذكرت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار دوت أيضا في يوكنعام والناصرة والعفولة ومجدال هعيمق ومرج بن عامر وجبل الكرمل.
من جهته أعلن حزب الله عن استهدافه بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرق حيفا، ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف مناطق لبنان.
فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الشمال.
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