حزب الله: استهدفنا قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ



وذكرت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار دوت أيضا في يوكنعام والناصرة والعفولة ومجدال هعيمق ومرج بن عامر وجبل الكرمل.

من جهته أعلن حزب الله عن استهدافه بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرق حيفا، ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف مناطق لبنان.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الشمال.