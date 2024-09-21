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حزب الله: استهدفنا قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ

9/21/2024 11:51:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دوت صفارات الإنذار دون توقف في الجولان المحتل وفي مناطق عدة شرق وجنوب مدينة حيفا، بعد إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان، فجر الأحد.


وذكرت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار دوت أيضا في يوكنعام والناصرة والعفولة ومجدال هعيمق ومرج بن عامر وجبل الكرمل.

من جهته أعلن حزب الله عن استهدافه بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرق حيفا، ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف مناطق لبنان.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الشمال.

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