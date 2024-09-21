طقس متقلب وأمطار متفرقة.. تعرف على الحالة الجوية للأسبوع الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير أحدث التوقعات إلى سيطرة أحوال جوية متقلبة الأسبوع الحالي اعتباراً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع، بحسب طقس العرب
يتوقع أن تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة وتستمر حتى يوم الثلاثاء، بينما تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بدءاً من يوم الأربعاء وتواصل ارتفاعها الخميس والجمعة.
ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة خاصة يوم الأحد والإثنين.
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