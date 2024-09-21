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طقس متقلب وأمطار متفرقة.. تعرف على الحالة الجوية للأسبوع الحالي

9/21/2024 11:51:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير أحدث التوقعات إلى سيطرة أحوال جوية متقلبة الأسبوع الحالي اعتباراً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع، بحسب طقس العرب

يتوقع أن تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة وتستمر حتى يوم الثلاثاء، بينما تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع بدءاً من يوم الأربعاء وتواصل ارتفاعها الخميس والجمعة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة خاصة يوم الأحد والإثنين.

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