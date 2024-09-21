حسابات الاستثمار المشترك والاستثمار المخصص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غسان الطالب*
تعد حسابات الاستثمار المشترك من أهم أنواع الحسابات التي تعتمدها المصارف الإسلامية، وهي أداة تمويل تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق هدف تنمية الاستثمار في المجتمع وفي توظيف أموال المستثمرين الصغار، وهي تقسم إلى ثلاثة أنواع من الحسابات على أساس المشاركة في الربح والخسارة:
- حسابات التوفير: وتفتح عادة لصغار المودعين، وفي هذا النوع لا يتم إشراك كامل الوديعة في عملية الاستثمار حسب شروط البنك.
- حسابات تحت إشعار: وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة الشخص في الاستثمار وحاجته لسحب نقوده ضمن شروط يحددها العقد بين المودع والبنك.
- حسابات الأجل: يعد هذا النوع من الحساب من أهم مصادر تمويل عمليات البنوك الإسلامية، وهي ترتبط بأجل محدد لا يحق لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة.
ومن المعروف أن التمويل الإسلامي يعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر وفق عقود وصيغ التمويل المتنوعة، مثل المضاربة أو المشاركة والمرابحة، وعقد السلم وعقد الاستصناع وغيرهما من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية والتي في النتيجة تؤدي الوظيفة التمويلية للنشاطات الاقتصادية المختلفة التي هي بحاجة للتمويل من مصادر تبحث عن الاستثمار الحلال الملتزم والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس، فإن المصارف الإسلامية تقبل الودائع الاستثمارية من أصحابها، بوصفها مضاربا، لاستثمارها بمختلف الصيغ المنسجمة مع مبادئها الإسلامية.
تحفظ الودائع الاستثمارية في المصرف في حسابات خاصة بمسمى "حسابات الاستثمار"، لكونها موجهة للاستثمار على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وليست ودائع تحت الطلب أو جارية، وعادة ما تكون في نوعين من الحسابات هما حسابات الاستثمار المشترك أي المطلق، وحسابات الاستثمار المخصص وما يعرف بحسابات الاستثمار المقيدة، فالودائع التي توضع في حسابات الاستثمار المطلق يعطي أصحابها الحق للمصرف بموجب وكالة بهدف استثمارها على أساس عقد المضاربة بما يراه مناسبا، فهي في هذه الحالة تعد رأسمال مضاربة مطلقة تشارك في نتائج الاستثمار المشترك وفق عقد المضاربة المشتركة وتكون خاضعة لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وبمعنى آخر يكون صاحب الوديعة هو صاحب رأس المال والمصرف هو المضارب.
وفي هذا الخصوص، فقد اعتبرت هيئة المحاسبة والمراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن أصحاب الودائع المخصصة للاستثمار هم أرباب مال المضاربة، في حين يكون المصرف هو المضارب، ويتوزع الربح بينهم بحسب الاشتراط في العقد، وتكون الودائع على أحد نوعين من الحسابات هما:
. حسابات استثمار مطلقة، وهي التي يعطي أصحابها الحق للبنك في استثمارها على أساس عقد المضاربة على الوجه الذي يراه مناسبا، من دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة. كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية (حقوق أصحاب الملكية) أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها (الحسابات الجارية أو أي أموال أخرى لم يتسلمها البنك على أساس عقد المضاربة). ومن المقرر أن تعود نتائج الاستثمار لهذه الحسابات المطلقة على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد.
. حسابات استثمار مقيدة، أي من دون تفويض بالاستثمار العام مع وجود بعض القيود كنوع الاستثمار أو مجاله، وفي هذه الحالة يكون المصرف وكيلا عن أصحاب الودائع الاستثمارية في استعمال أموالهم في استثمارات المصرف ونشاطاته المختلفة بصفته مضاربا على أساس عقد المضاربة الذي يحمل معنى الوكالة، ويكون أصحاب الودائع هم أرباب المال، فمال المضاربة؛ أي رأس المال، يبقى على ملك صاحبه، والمضارب لا يضمن مال المضاربة إلا في حالة التعدي أو التقصير.
بقي أن ننوه إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تستخدم مصطلح (حسابات الاستثمار) بديلا عن مصطلح (ودائع الاستثمار)، وذلك لمراعاة حقيقتها على أنها حصص مشاركة في الاستثمار وليست ودائع يجب حفظها وليس من حق المصرف التصرف بها.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
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