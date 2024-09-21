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حسابات الاستثمار المشترك والاستثمار المخصص

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غسان الطالب*

تعد حسابات الاستثمار المشترك من أهم أنواع الحسابات التي تعتمدها المصارف الإسلامية، وهي أداة تمويل تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق هدف تنمية الاستثمار في المجتمع وفي توظيف أموال المستثمرين الصغار، وهي تقسم إلى ثلاثة أنواع من الحسابات على أساس المشاركة في الربح والخسارة:
- حسابات التوفير: وتفتح عادة لصغار المودعين، وفي هذا النوع لا يتم إشراك كامل الوديعة في عملية الاستثمار حسب شروط البنك.
- حسابات تحت إشعار: وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة الشخص في الاستثمار وحاجته لسحب نقوده ضمن شروط يحددها العقد بين المودع والبنك.
- حسابات الأجل: يعد هذا النوع من الحساب من أهم مصادر تمويل عمليات البنوك الإسلامية، وهي ترتبط بأجل محدد لا يحق لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة.
ومن المعروف أن التمويل الإسلامي يعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر وفق عقود وصيغ التمويل المتنوعة، مثل المضاربة أو المشاركة والمرابحة، وعقد السلم وعقد الاستصناع وغيرهما من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية والتي في النتيجة تؤدي الوظيفة التمويلية للنشاطات الاقتصادية المختلفة التي هي بحاجة للتمويل من مصادر تبحث عن الاستثمار الحلال الملتزم والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس، فإن المصارف الإسلامية تقبل الودائع الاستثمارية من أصحابها، بوصفها مضاربا، لاستثمارها بمختلف الصيغ المنسجمة مع مبادئها الإسلامية.
تحفظ الودائع الاستثمارية في المصرف في حسابات خاصة بمسمى "حسابات الاستثمار"، لكونها موجهة للاستثمار على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وليست ودائع تحت الطلب أو جارية، وعادة ما تكون في نوعين من الحسابات هما حسابات الاستثمار المشترك أي المطلق، وحسابات الاستثمار المخصص وما يعرف بحسابات الاستثمار المقيدة، فالودائع التي توضع في حسابات الاستثمار المطلق يعطي أصحابها الحق للمصرف بموجب وكالة بهدف استثمارها على أساس عقد المضاربة بما يراه مناسبا، فهي في هذه الحالة تعد رأسمال مضاربة مطلقة تشارك في نتائج الاستثمار المشترك وفق عقد المضاربة المشتركة وتكون خاضعة لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وبمعنى آخر يكون صاحب الوديعة هو صاحب رأس المال والمصرف هو المضارب.
وفي هذا الخصوص، فقد اعتبرت هيئة المحاسبة والمراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن أصحاب الودائع المخصصة للاستثمار هم أرباب مال المضاربة، في حين يكون المصرف هو المضارب، ويتوزع الربح بينهم بحسب الاشتراط في العقد، وتكون الودائع على أحد نوعين من الحسابات هما:
. حسابات استثمار مطلقة، وهي التي يعطي أصحابها الحق للبنك في استثمارها على أساس عقد المضاربة على الوجه الذي يراه مناسبا، من دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة. كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية (حقوق أصحاب الملكية) أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها (الحسابات الجارية أو أي أموال أخرى لم يتسلمها البنك على أساس عقد المضاربة). ومن المقرر أن تعود نتائج الاستثمار لهذه الحسابات المطلقة على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد.
. حسابات استثمار مقيدة، أي من دون تفويض بالاستثمار العام مع وجود بعض القيود كنوع الاستثمار أو مجاله، وفي هذه الحالة يكون المصرف وكيلا عن أصحاب الودائع الاستثمارية في استعمال أموالهم في استثمارات المصرف ونشاطاته المختلفة بصفته مضاربا على أساس عقد المضاربة الذي يحمل معنى الوكالة، ويكون أصحاب الودائع هم أرباب المال، فمال المضاربة؛ أي رأس المال، يبقى على ملك صاحبه، والمضارب لا يضمن مال المضاربة إلا في حالة التعدي أو التقصير.
بقي أن ننوه إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تستخدم مصطلح (حسابات الاستثمار) بديلا عن مصطلح (ودائع الاستثمار)، وذلك لمراعاة حقيقتها على أنها حصص مشاركة في الاستثمار وليست ودائع يجب حفظها وليس من حق المصرف التصرف بها.

*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

MENAFN21092024000072011014ID1108700214

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