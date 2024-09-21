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رؤى التحديث: مشروع الدولة من أجل المستقبل (1)

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بهذه الكلمات وصف جلالة الملك بكتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان رؤى التحديث الوطنية المخلتفة، السياسية والاقتصادية والإدارية والتي ستكون بوصلة الحكومة في عملها للمرحلة القادمة والمستمدة من منهجيات علمية وعملية واضحة. فكتاب التكليف الملكي مفصل وبين وواضح، ويشكل بشقه الاقتصادي -كما بغيره من الجوانب-خريطة طريق اقتصادية للحكومة مستندة بصورة مباشرة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها واطلاقها بمتابعة جلالة الملك الضامن لرؤى التحديث، وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا حسب كتاب التكليف السامي، وبالتالي مواصلة العمل الجاد في برامج التحديث فهي "مشروع الدولة من أجل المستقبل".
رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وقد عبر عن ذلك كتاب التكليف للحكومة، فالحكومة الجديدة ستقوم بالعمل على ما قامت به الحكومة -وإن كان محدودا بهذا الخصوص- وعليه لن نبدأ من الصفر بل من حيث انتهت الحكومة السابقة من تنفيذه، وهذا ما يتطلب وفورا مراجعة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية واعادة تقييم ما تم إنجاه وما لم يتم ومعرفة السبب. لقد وجه جلالة الملك الحكومة العمل لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والمتمثل بهدفين رئيسين ذوا الاولوية الاقتصادية للاقتصاد الأردني وهما: رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل عن طريق محركات النمو الاقتصادي الرئيسية والمتمثلة بقطاع الصناعة، النقل، السياحة، الخدمات والأسواق المالية، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين.
إن جذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو وخلق فرص العمل، والمضي بالمشاريع الكبرى خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة مثل قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى أهمية التعليم المهني والتقني ولملفات الأمن الغذائي والمائي، وأن يكون الاستثمار هو الأساس لتمويل مشاريعنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات.
لقد حدد التوجيه الملكي المطلوب اليوم من الحكومة اقتصاديا، ووضع على سلم الأولويات الاستقرار الاقتصادي، وضبط المديونية حماية لمنعة الاقتصاد والاسراع في التنمية والنمو. وركز على أهمية أن تكون المشاريع الكبرى وفي مقدمتها "الناقل الوطني، المدينة الجديدة، مشاريع النقل ومشاريع الطاقة" في مقدمة جهود الحكومة. المطلوب اقتصادياً حسب كتاب التكليف الملكي في هذه المرحلة عمل كبير ونوعي يمكن تضمينه بمحركات النمو الثمانية كالتالي:
أولاً: فيما يتعلق بمحرك الاستثمار، تهيئة البيئة الحاضنة والممكنة للاستثمار، والعمل على تعزيز الاستثمارات الدولية والعربية كمصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل. بالاضافة الى إعداد المشاريع والفرص الاستثمارية وتنفيذها والتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية. والعمل بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً ودولياً متقدماً ومنافساً في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية. والتحسين المستمر للتشريعات لتقليل العوائق الإجرائية أمام المستمثرين.
ثانياً: فيما يتعلق بمحرك الخدمات المستقبلية: فقد أتى التوجيه الملكي واضح بأهمية التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية. ودعم الرياديين والشركات المحلية، والاهتمام في توظيف تكنولوجيا المستقبل. بالاضافة الى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات وجميع الجهات المعنية محليا وعالمياً. كما أشار التوجيه الملكي لأهمية التزام الحكومة بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.
كما أشار كتاب التكليف ببند الخدمات المستقبلية لأهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع (الخدمات والأسواق المالية) وضرورة ان يكون القطاع ممكّنا للنمو الاقتصادي. وتحسين البنية التحتية للنقل،و تشجيع أنظمة النقل الحديثة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلاً على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل. كما كان التوجيه الملكي، بأهمية البناء على ما تم إنجازه في "التأمين الصحي الشامل" لإطلاق المرحلة الأولى منه العام المقبل. وتعزيز التحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية. والاستمرار في حوسبة المستشفيات والمراكز الطبية.

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