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قراءة في الانتخابات.. خطط الأمن العام هي من نجحت

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


استحقاق دستوري اكتمل قبل أيام باختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، والذي كانت نتائجه خارج كل توقعات وخطط وطموحات واحلام ووعود أربع وعشرين قائمة عامة تمثل خمسة وثلاثين حزبا، وتوافق فقط مع خطط وإستراتيجيات قائمة عامة واحدة تمثل حزبا واحدا وهو حزب الإخوان المسلمين، الذين لم نسمع لهم هذه المرة تشكيكا، بل طربا وفرحا وخطبا رنانة، وان كان بعض ما سمعناه من بعض أعضائها تصريحات فيسبوكية لا ترتقي أن تصل سمعنا بما حملته من تبجح واتهام مبطن، لتؤكد نتائج الانتخابات الأردنية أهم قضية حققتها، وهي انها اختيار لا تتدخل أي جهة في بناء شكل منظومة دستورية قائمة على الاختيار الحر، وتؤكد حقيقة أخرى، ان من حقق أعلى المقاعد هي مشاعر الأردنيين جميعا نحو غزة وأهلها وليس أشخاصا في حزب وان كانت سببا فيما حققوا، واما الحقيقة الثالثة هي ضعف التخطيط والاختيار لباقي الأحزاب وخصوصا من ادعى المكانة والمنعة ووعد بما لا يستطيع الا قليل منهم.
في الانتخابات الأخيرة كانت الخطط الوحيدة الناجحة بامتياز، والوعود الصادقة دون تعطل ووفق ضوابط هي الأعلى منذ سنوات طويلة لذات الاستحقاق، هي الخطط التي وضعتها الأجهزة الأمنية والتي ادارتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام على وجه الخصوص بكافة مرتباتها، في ضمان إنجاح عرس ديمقراطي حقيقي، بمتانة ومنعة وصدق وحرفية مكتملة، حيث عاشت كافة قرى وأرياف وبوادي ومدن المملكة حالة من حالات الرقي والسلامة للناخب والممتلكات والقائمين على العملية الانتخابية، فكان جهاز الأمن العام هو أول وآخر من يستحق الشكر الذي اشغتلنا نتائج الانتخابات عن إرساله بأبهى باقة مكتملة الورود لكل من حمل شعار الأمن العام، بدءا من قائدهم مدير الأمن العام الذي جال كافة الأقاليم وخاطب كافة المرتبات ووجه كافة الإمكانات وانتهاء بمن ضمن جاهزية مركبة تنطلق لاداء الخدمة الأمنية، لنشهد تميزا ليس جديدا على جهاز الأمن العام ولكنه مختلف بالدقة والسلاسة والحرفية والرقي عما كان سابقا في هذا العرس الأردني.
لا أعلم العدد ولا أعلم الوحدات المشاركة، ولا أعلم سوى أن مرتبات الأمن العام كانت حاضرة بهيبة صارمة وبسمة وازنة وتواصل قريب، وحيادية كاملة، سواء من ركب منهم آلية من آليات الجهاز أو كان راجلا في ساحات وشوارع الوطن أو أول من يستقبلك دخولا لمركز الاقتراع، وهنا التكاملية التي تستحق أن تنقل تدريبا للأحزاب، لتعلم كيف تخطط وتنسق وتدير وتحقق المطلوب، فبالرغم من الفرق الكبير بين من ينشغل لتحقيق رضى وقبول مجتمعي لجلب صوت والحصول على مقعد نيابي، وبين من ينشغل لضمان أعلى متطلبات السلامة والثقة والأمان لتحقق الرضا والهدوء والأمن النفسي والجسدي لمواطن لا ينتظر منه مرتب الأمن العام سوى احترام لدوره والتزام بواجباته.
تجربة جهاز الأمن العام في كل مهمة أوكلت له أو كانت ضمن واجباته الأساسية بالأمس البعيد أو القريب أو اليوم الحاضر والمستقبل تجربة مهمة في ضرورة قراءتها في كل خطط الجهات العاملة رسمية ام شعبية، تجربة فيها من الخبرات المتراكمة والتدريب المتواصل والقراءة الصائبة للواقع والمستقبل والجاهزية للاستجابة في كل لحظة، تجربة الأمن العام فيها من القادة الأمنيين من يستحق أن يعتلي مهام مدنية متقدمة، فما بناه الجهاز في كثير من مرتباته وقادته لا يحصى أو يجمع في مناهج مدرسية أو جامعية، فهو أسلوب حياة متكامل الأركان كانت كافة مدخلاته حقيقية واقعية صائبة فحقق المخرجات المطلوبة.

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