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الحق ضالة الإنسان

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


فكرة الحق قديمة قدم الإنسان، عميقة في النفس البشرية عمق التجارب التي شكلت مضامين هذه الحياة، لكنها رغم ذلك كله تبقى ضالة الإنسان والفكرة التي أخذ البحث عنها زمنا طويلا ودُفعت من أجلها في كثير من الأحيان أثمانا باهظة وفي الوقت ذاته كانت مصدرا محتملا للتذرع بها تحقيقا لأهداف ومآرب أخرى.
من الحق نشأ القانون، فكان القانون انعكاسا لفكرة الحق في قالب الزامي، لذا بقدر ما كانت القوانين القائمة على مر التاريخ تعكس الحق بقدر ما كانت كانت كثر رسوخا وقبولا لدى الأفراد؛ إذ أنها في صورتها تلك وفي هيئتها هذه تحاكي الفطرة السليمة للإنسان، تلك الفطرة التي كانت تتلمس منذ وجودها على الأرض ما يمكن أن يجعل هذا الكون على اتساعه مكانا مشتركا في قيمه ومرتكزاته.
إعمالا لفكرة الحق وسعيا لبقائها حاضرة في التطبيق برزت عدة مبادئ في فقه القانون منها فكرة المبادئ العامة للقانون وهي مبادئ غير مكتوبة يمكن اللجوء اليها لإكمال النقص في القانون أو رفع الغموض عن بعض نصوصه؛ لذا رسُخت هذه الفكرة في القانون الدولي العام وتحديدا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي أكدّ على أن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن.. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
ولكن قد يكون التطبيق الأمثل لهذه الفكرة وتجلياتها على المستوى الوطني الأكثر وضوحا؛ حيث كان الفكر القانوني منشغلا لدى العديد من دول العالم في الوصول إلى الحقيقة والحق في اطار تطبيق التشريعات تحسبا لأي واقعة قد لا تلتقي ونصوص القانون القائمة فيكون من نتيجتها السقوط بعيدا عن مبادئ الحق أو مبادئ العدالة والإنصاف.
لذا وجدت نماذج حية ربطت بين القانون والحق ومنها الدستور الإتحادي الألماني الذي أكد على أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ترتبط بالقانون والحق طبقا للدستور، هذا النص الدستوري كان الطريق المؤدي إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية الألمانية التي لم تتقيد بالنصوص الواردة في بعض القوانين لمخالفتها مبدأ الحق.
إنّ فكرة الحق والعدالة كامنة في الذات الإنسانية، وهي تشكل الإرادة المتحركة لإيصال الحق إلى صاحبه، ولا يمكن بأي حال فصل الحق والعدالة والإنصاف عن الأخلاق؛ ذلك أن العدل وعاء أخلاقي كما يقول القاضي والفقيه اللبناني عادل نعمة.
رغم ذلك كله يبقى الحق ضالة الإنسان والأمم كافة، من أجله خاضت البشرية نضالات ضاربة في الجذور لكي تبقي جذوته متقدة، وبسبب الاصرار على الاستناد إليه بعيدا عن حرفية النصوص القانونية بوصفه وعاء للعدل وللإنصاف أمسى من أكثر القضايا الفقهية القانونية تمحيصا وتدقيقا.. ولكن لو وقفنا طويلا أمام جوهر فكرة الحق والتصاقها بالفطرة السليمة للإنسان لما كانت تثير الجدل هذا كلَه لولا أن الإنسان كان أكثر شيئا جدلا.

MENAFN21092024000072011014ID1108700211

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