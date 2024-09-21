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تحديات وملفات مالية

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا جديد على هيكل السياسة المالية مع تعيين الوزير الجديد، فهو أمين عام للوزارة منذ ست سنوات، وهو مشارك رئيسي في كل القرارات خلال السنوات السابقة، وبالتالي فإن الاستمرارية على النهج ذاته هي السمة الأبرز للمرحلة المقبلة.
لكن تداعيات أزمة حرب غزة منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني، وبدأت تظهر مشاكل مالية تتطلب تحركًا غير عادي ليس فقط من وزير المالية تحديدًا، بقدر ما هي تحديات وملفات تتطلب تفهمًا عميقًا من كافة أعضاء مجلس الوزراء عامة.
هناك ملفات عالقة وتحديات تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي، وأولى تلك الملفات قضية المتأخرات المالية التي تراكمت على الخزينة منذ عام تقريبًا، والتي تجاوزت فعلاً المليار دينار على أقل تقدير.
قضية المتأخرات مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بقطاعات اقتصادية عديدة تأثرت سلبًا بعدم تحصيل حقوقها المالية من الوزارة، مثل شركات الأدوية ومصفاة البترول، والأكثر خطورة هو تأخر صرف رديات الضريبة للمكلفين الملتزمين.
القضية الأخرى تتعلق بوقف النزيف الحاصل في إيرادات الخزينة منذ الربع الأخير من العام الماضي، ورغم أن الحكومة السابقة اتخذت قرارات تتعلق بضبط الإنفاق بنسبة 15 % ورفع الضريبة الخاصة على المركبات والسجائر، إلا أن المردود المالي لهذه الإجراءات سيكون محدودًا لهذا العام، بسبب التأخر في اتخاذ تلك القرارات التي كان من المفترض أن تتخذ قبل عدة شهور.
هذا يقودنا للحديث عن قانون موازنة 2024 والوصول إلى المؤشرات المالية المستهدفة فيه، والتي يبدو أن تحقيقها سيواجه صعوبات بالغة بسبب تراجع الإيرادات وتنامي العجز، وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير أمام الحكومة للبحث في كيفية العودة إلى تحقيق أهداف الموازنة العامة، وقد يكون ذلك ممكنًا في حال اتخاذ بعض الإجراءات المالية والحصول على مساعدات استثنائية لدعم الموازنة، مثل المنحة الأميركية المتوقعة للخزينة مع نهاية هذا العام بقيمة 400 مليون دولار، فالتقديرات الأولية تشير إلى أن عجز الموازنة سيتجاوز 700 مليون دينار عما هو مقدر في قانون الموازنة لهذا العام، ولذلك بات من المؤكد أن تعيد الحكومة تقديرا عالي المستوى للأرقام الفعلية في موازنة العام الحالي مع تقديمها لمشروع قانون موازنة 2025، الذي من المفترض أن يكون جاهزًا مع نهاية الشهر المقبل.
التحدي الأكبر أمام وزارة المالية خاصة والحكومة عامة هو الاستمرار في عملية الإصلاح الضريبي التي بدأت منذ عام 2019، والتي شكلت العمود الفقري للإصلاح المالي في السنوات الأخيرة، حيث كانت قصة نجاح متميزة في تطورها وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
لا يمكن لوزارة المالية أن تعمل بمفردها في ظل هذه التحديات الكبيرة، وأن تواجه الملفات المقبلة دون مساندة وتفهم حقيقي من كافة الوزراء، حيث يتطلب ذلك منهم أن يضعوا نصب أعينهم أن عمليات ضبط النفقات التي لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد هي أولوية يجب على الجميع تحقيقها والوصول إليها، فتعزيز الاستقرار المالي هو هدف منشود وغالي الثمن يجب الحفاظ عليه بتفهم كافة أعضاء مجلس الوزراء بلا استثناء، فهي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وليست فقط وزارة المالية.

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