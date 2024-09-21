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الملك في الأمم المتحدة: تذكير بربع قرن من التحذيرات

9/21/2024 11:51:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في 7 شباط (فبراير) من العام 1999، تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، الحكم خلفا لوالده المغفور له الملك الحسين بن طلال. ومنذ ذلك العام، ظل جلالته مشتبكا بقوة مع ملفات المنطقة التي لا تهدأ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي حملها إلى جميع المنابر العالمية، مؤكدا على الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين، والذين حرموا من أبسط حقوقهم على مدى عقود طويلة.
الأسبوع الحالي، يلقي الملك خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، والتي تعقد اجتماعاتها ومنطقتنا تمر بتصعيد غير مسبوق منذ عقود طويلة، تقف فيه على شفير حرب شاملة قد تطال جميع دول المنطقة، وسوف يمثل خطاب الملك فرصة مناسبة للتذكير بما كان يشدد عليه باستمرار، من أن بقاء القضية الفلسطينية من دون حل عادل، وإهمال حقوق الفلسطينيين سيظل أساسا لعدم استقرار المنطقة، وبابا يفتح على احتمالات عديدة من التصعيد والعنف.
خلال ربع قرن من استلامه الحكم، شكلت القضية الفلسطينية محورا أساسيا في خطابات الملك ولقاءاته في الأمم المتحدة، وقد ظل دائما يؤكد أن أزمات المنطقة الراهنة، هي نتاج الظلم التاريخي الواقع على المنطقة، خصوصا ما يتعلق منه بالقضية الفلسطينية، وأن إنكار الحقوق الفلسطينية ومحاباة الاحتلال، وعدم الضغط عليه لتنفيذ القرارات الأممية الكثيرة في هذا الصدد، سيظل بمثابة الوقود الذي يصب على الحطب، ليولد مزيدا من الصراع والعنف الذي يهدد أمن المنطقة والعالم بأسره.
لقد أخفقت الأمم المتحدة، وعلى مدى عقود، من أن تمنح الفلسطينيين حماية مقبولة، فمنذ ما قبل الإعلان الرسمي عن تأسيس الكيان الصهيوني، ظل الفلسطينيون يتعرضون للمجازر والإبادة والترحيل القسري، تحت سمع وأنظار المجتمع الدولي الذي ظل عاجزا عن إيقاف السلوك الدموي الاستعماري للاحتلال، والأخطر أن هذا المجتمع لم يستمع إلى صوت العقل الذي يمثله جلالة الملك، وتعامى عن خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه، والدفع نحو حل عادل للصراع، وها هي النتيجة ماثلة أمامنا اليوم، وظل استثناء الشعب الفلسطيني من الحماية والحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، السمة الغالبة في التعامل الأممي مع قضيته التي يقترب عمرها من قرن كامل.
الملك، ومن منطلقات العلاقة المتشابكة مع الجوار الفلسطيني، ومن صلات الدم والوصاية على المقدسات التي يحملها في عنقه، استثمر جميع المنابر العالمية، خصوصا الأمم المتحدة، ليذكر دائما بأن مستقبل المنطقة لا يمكن أن تتم مناقشته من دون الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والتي هي أساس الصراع، والمحرك الرئيسي له لدى شعوب عايشت هذا الصراع على مدى عقود، ورأت الظلم التاريخي الذي يتم من خلاله التعامل مع الفلسطيني ومستقبله وآماله.
لا يدخر جلالته جهدا بتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين، ليس من خلال خطاباته فحسب، بل وأيضا من خلال الحراك الدبلوماسي المكثف الذي سيقوم به على هامش أعمال الجمعية العامة، واللقاءات كثيرة مع قادة ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى قادة الرأي والمؤثرين في الولايات المتحدة، والمقرر أن يلتقيهم الملك في زيارته الحالية.
يصر الملك دائما على أن الحرب لن تلد إلا مزيدا من الحروب، وأن العنف ستتم مقابلته بعنف أكبر، وأن الحل السياسي الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، سيمثل بداية النهاية لهذا الصراع الذي لا تظهر له نهاية.
اليوم، نحن نشهد تصعيدا خطيرا للاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة، وفي والضفة الغربية المحتلة التي يبدو أن الاحتلال وضع مخططات للاستيلاء على مزيد من الأراضي لتوسيع منظومته الاستيطانية غير الشرعية وطرد الفلسطينيين منها، وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على لبنان التي تبدو اليوم جبهة مشتعلة. كل ذلك ينبغي أن يذكر بالتحذيرات الكثيرة التي أطلقها الملك في العديد من المناسبات، وأن يؤخذ كلامه بما يعنيه تماما، فليس مستقبل المنطقة وحده الذي على المحك اليوم، بل مستقبل السلام العالمي بأكمله.

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