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قطعان الخنازير.. فوبيا تلاحق مزارعي الغور الشمالي وتنذر بتزايد الخسائر

9/21/2024 11:49:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- مع بداية موسم ثمار الحمضيات في لواء الغور الشمالي، يتخوف عشرات المزارعين من ضعف إجراءات ووسائل مكافحة الخنازير البرية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة، لا سيما مع تمكن قطعان الخنازير من الدخول إلى مزارعهم بالتزامن مع نضوج ثمار الحمضيات.
وطالب المزارع محمد القويسم، من سكان منطقة المشارع، الجهات المعنية بـ"إيجاد حلول تحد من دخول تلك الخنازير المدمرة للمزارع، خصوصا للمحاصيل الخضرية والحمضيات الموجودة في المناطق الزورية، لا سيما أن التحديات التي تواجه المزارعين كثيرة ومتعددة، ما يضر بالقطاع الزراعي".
وأضاف القويسم، "أن المزارعين في وضع حرج جدا نتيجة الخسائر المتعددة والمتراكمة من الكوارث الطبيعية والحرائق الممتدة من الجانب الحدودي الآخر، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية، وعدم وجود أسواق خارجية لتصدير منتجاتهم المتراكمة".
وأكد، "أن قطعان الخنازير البرية زادت من هموم المزارعين وتخوفاتهم، بعد أن ألحقت أضرارا كبيرة بالمحاصيل، في ثالث انتكاسة يتعرض لها المزارعون منذ بدء الموسم الزراعي".
وأرجع القويسم، تفاقم المشكلة إلى "ارتفاع أعداد الخنازير في المناطق الزورية نتيجة منع صيدها من قبل الجهات المعنية"، مطالبا المعنيين بإيجاد آلية معينة لحماية محاصيلهم من اعتداءات الخنازير أو السماح لهم بصيدها.
وأوضح القويسم، أن الإجراءات المستخدمة في صيد الخنازير أو المتبعة في التعامل معها معقدة جدا، ولا تسمح للمزارعين بالوصول إلى مزارعهم في وقت الليل، ما أسهم في دخول الخنازير البرية للمحاصيل الزراعية بكل سهولة.
كما أكد أن نصف المحصول في كل عام تأكله قطعان الخنازير قبل نضوجه، مشيرا إلى أنها تأكل المحاصيل الخضرية والحمضيات، بالإضافة إلى العبث بالمعدات الزراعية، فيما لا يبقى أمام المزارعين سوى تقبل الخسارة دون الحصول على أي تعويض مالي من وزارة الزراعة.
وأوضح القويسم، أن أكثر المناطق تضررا هي المزارع المجاورة للمناطق الحدودية الواقعة في منطقة الزور، وزور عبد الله وزور الحلبي، حيث توصف تلك الأماكن بأنها "بؤرة تكاثر الخنازير"، كونها منطقة حدودية تفصل بين الجانبين الأردني والإسرائيلي.
ورغم الإجراءات التي يتخذها المزارعون للتخلص من ذلك "العدو"، ومنها السموم وزرع المصائد في الأرض، ونثر العلب الفارغة بين المحاصيل بعد ثقبها لتصدر أصواتا مع هبوب الرياح علّها تخيف الخنازير المنتشرة بين المزارع، إلا أن تلك المحاولات والطرق باءت بالفشل أمام إصرار قطعان الخنازير على مهاجمة المحاصيل وأكلها.
ويحمل مزارعو وادي الأردن، وزارة الزراعة مسؤولية ما آلت إليه مزارعهم من دمار وخسائر، متهمين إياها بالتقصير في الجانب الإرشادي، وعدم توجيه المزارعين نحو إيجاد طرق فاعلة تعمل على إنهاء مشكلة الخنازير التي تؤرق العشرات منهم.
من جهته، أكد مصدر من مديرية زراعة لواء الغور الشمالي أن أكثر المناطق تعرضا لهجمات الخنازير هي الزورية، كونها مناطق حدودية فاصلة بين الأردن وإسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن المديرية دربت المزارعين على وسائل عدة للتعامل مع الخنازير، ولكنها لم تحقق نجاحا كاملا، إذ تم الحد فقط من نشاط الخنازير دون إنهاء المشكلة، لافتا إلى أن استخدام مادة "اللانيت" السامة يؤثر على صحة المزارع وعلى الأشجار والحيوانات الأخرى.
وطالب المصدر المزارعين بتسييج المزارع لمنع قطعان الخنازير من دخولها، للحد من الخسائر المتتالية التي تلحق بهم، موضحا أن سبب وقف وزارة الزراعة تزويد المزارعين بالسموم هو منع آثارها السلبية على المزروعات وعلى صحة الإنسان.

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