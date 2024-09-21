قطعان الخنازير.. فوبيا تلاحق مزارعي الغور الشمالي وتنذر بتزايد الخسائر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- مع بداية موسم ثمار الحمضيات في لواء الغور الشمالي، يتخوف عشرات المزارعين
من ضعف إجراءات ووسائل مكافحة الخنازير البرية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة، لا سيما مع تمكن قطعان الخنازير من الدخول إلى مزارعهم بالتزامن مع نضوج ثمار الحمضيات.
وطالب المزارع محمد القويسم، من سكان منطقة المشارع، الجهات المعنية بـ"إيجاد حلول تحد من دخول تلك الخنازير المدمرة للمزارع، خصوصا للمحاصيل الخضرية والحمضيات الموجودة في المناطق الزورية، لا سيما أن التحديات التي تواجه المزارعين كثيرة ومتعددة، ما يضر بالقطاع الزراعي".
وأضاف القويسم، "أن المزارعين في وضع حرج جدا نتيجة الخسائر المتعددة والمتراكمة من الكوارث الطبيعية والحرائق الممتدة من الجانب الحدودي الآخر، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية، وعدم وجود أسواق خارجية لتصدير منتجاتهم المتراكمة".
وأكد، "أن قطعان الخنازير البرية زادت من هموم المزارعين وتخوفاتهم، بعد أن ألحقت أضرارا كبيرة بالمحاصيل، في ثالث انتكاسة يتعرض لها المزارعون منذ بدء الموسم الزراعي".
وأرجع القويسم، تفاقم المشكلة إلى "ارتفاع أعداد الخنازير في المناطق الزورية نتيجة منع صيدها من قبل الجهات المعنية"، مطالبا المعنيين بإيجاد آلية معينة لحماية محاصيلهم من اعتداءات الخنازير أو السماح لهم بصيدها.
وأوضح القويسم، أن الإجراءات المستخدمة في صيد الخنازير أو المتبعة في التعامل معها معقدة جدا، ولا تسمح للمزارعين بالوصول إلى مزارعهم في وقت الليل، ما أسهم في دخول الخنازير البرية للمحاصيل الزراعية بكل سهولة.
كما أكد أن نصف المحصول في كل عام تأكله قطعان الخنازير قبل نضوجه، مشيرا إلى أنها تأكل المحاصيل الخضرية والحمضيات، بالإضافة إلى العبث بالمعدات الزراعية، فيما لا يبقى أمام المزارعين سوى تقبل الخسارة دون الحصول على أي تعويض مالي من وزارة الزراعة.
وأوضح القويسم، أن أكثر المناطق تضررا هي المزارع المجاورة للمناطق الحدودية الواقعة في منطقة الزور، وزور عبد الله وزور الحلبي، حيث توصف تلك الأماكن بأنها "بؤرة تكاثر الخنازير"، كونها منطقة حدودية تفصل بين الجانبين الأردني والإسرائيلي.
ورغم الإجراءات التي يتخذها المزارعون للتخلص من ذلك "العدو"، ومنها السموم وزرع المصائد في الأرض، ونثر العلب الفارغة بين المحاصيل بعد ثقبها لتصدر أصواتا مع هبوب الرياح علّها تخيف الخنازير المنتشرة بين المزارع، إلا أن تلك المحاولات والطرق باءت بالفشل أمام إصرار قطعان الخنازير على مهاجمة المحاصيل وأكلها.
ويحمل مزارعو وادي الأردن، وزارة الزراعة مسؤولية ما آلت إليه مزارعهم من دمار وخسائر، متهمين إياها بالتقصير في الجانب الإرشادي، وعدم توجيه المزارعين نحو إيجاد طرق فاعلة تعمل على إنهاء مشكلة الخنازير التي تؤرق العشرات منهم.
من جهته، أكد مصدر من مديرية زراعة لواء الغور الشمالي أن أكثر المناطق تعرضا لهجمات الخنازير هي الزورية، كونها مناطق حدودية فاصلة بين الأردن وإسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن المديرية دربت المزارعين على وسائل عدة للتعامل مع الخنازير، ولكنها لم تحقق نجاحا كاملا، إذ تم الحد فقط من نشاط الخنازير دون إنهاء المشكلة، لافتا إلى أن استخدام مادة "اللانيت" السامة يؤثر على صحة المزارع وعلى الأشجار والحيوانات الأخرى.
وطالب المصدر المزارعين بتسييج المزارع لمنع قطعان الخنازير من دخولها، للحد من الخسائر المتتالية التي تلحق بهم، موضحا أن سبب وقف وزارة الزراعة تزويد المزارعين بالسموم هو منع آثارها السلبية على المزروعات وعلى صحة الإنسان.
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