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رئيس بلدية مادبا: لا عجز في الموازنة ونتوسع تنمويا وخدميا

9/21/2024 11:49:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا - استطاعت بلدية مادبا الكبرى، أن تصل إلى ميزانية بقيمة 16 مليون دينار دون أي عجز، الأمر الذي مكنها من "التوسع في دورها التنموي والخدمي الذي بدأ المواطن بتلمسه على أرض الواقع"، وفق ما يؤكد رئيسها عارف محمود الرواجيح.
وقال الرواجيح في حوار مع "الغد"، إن البلدية نفذت هذا العام خلطات إسفلتية وفتح وتعبيد بقيمة 2 مليون دينار من صندوق البلدية، إدراكاً منها بأهمية تحسين شبكة الطرق التي تعاني من العديد من المشكلات، وستستمر في تحسينها خلال السنتين القادمتين، معبراً عن إدراك البلدية للحاجة الماسة لتحسين واقع الطرق في مدينة مادبا ومناطقها الثلاث.
وتطرق إلى أهم المشاريع التنموية التي تعمل البلدية على تنفيذها، وفي مقدمتها سوق المواشي بقيمة 6 ملايين دينار بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقريباً سيتم طرح عطاء المرحلة الأولى منه، لافتا إلى أن السوق سيقام على قطعة أرض مساحتها 55 دونماً تم استملاكها بقيمة 600 ألف دينار من صندوق البلدية.
كما شرعت البلدية، وفقاً للرواجيح، بإنشاء الحديقة الطولية، وهي عبارة عن ممر سياحي يقع على طريق الفيصلية – جبل نيبو بطول 1700 متر، بكلفة مليون وثلاثمئة وخمسين ألف دينار بتمويل من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي/ وزارة الإدارة المحلية، وستشكل مساحة ترفيهية مؤهلة للتنزه للعائلات، خصوصاً في فصلي الربيع والصيف.
وقال الرواجيح، "إنه تم اختيار إقامة هذا المشروع الهام على طريق الفيصلية، كونه يعد من أهم الطرق في مدينة مادبا، فهو يصل إلى عيون موسى وجبل نيبو، الذي يعد من أهم المواقع والمحطات في رحلة الحج المسيحي، إضافة إلى جغرافية المنطقة وجمالية الطريق بتضاريسه الفريدة، إذ ينحدر بطبوغرافية ساحرة إلى أخفض بقاع العالم، وهي البحر الميت، مما يجعله يشكل نقطة جذب لمسار جديد يضاف بقوة إلى الخارطة السياحية الدينية".
وتحدث كذلك عن "أن البلدية حرصت على تمكين المرأة من خلال إنشاء مشروع المطبخ الإنتاجي للسيدات بتمويل من صندوق البلدية والسفارة اليابانية بقيمة 180 ألف دينار، والذي يوفر 100 فرصة عمل للسيدات، حيث ينتج المطبخ 19 ألف وجبة مدرسية ضمن برنامج التغذية المدرسية، وفق معايير برنامج الأغذية العالمي".
وفي إطار مساعي البلدية لتخفيف الازدحام المروري داخل المدينة، بيّن الرواجيح "أن البلدية نفذت مشروع الطريق الدائري (شارع مكة المكرمة) حول المدينة، الذي يربط شرق المدينة بغربها بطول 4 كيلومترات، بتمويل من صندوق البلدية، بكلفة إجمالية بلغت مليون دينار، شملت أعمال إنشاء وتعبيد بالخلطة الإسفلتية والأرصفة وإنشاء الجزر الوسطية والمداخل، وزراعتها، إضافة إلى أعمال الإنارة وإعادة تأهيل ستة ميادين موجودة على التقاطعات الرئيسية في الطريق".
وأشار الرواجيح إلى أن البلدية أنشأت إذاعة بلدية مادبا الكبرى "صوت مادبا" بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية وصندوق البلدية بقيمة 180 ألف دينار، بهدف إيجاد مساحة إعلامية للمواطنين وتسليط الضوء على المدينة ومنجزاتها ومعالمها التاريخية والسياحية.
وأكد، أن البلدية تحرص على تحديث آلياتها لتحسين مستوى النظافة، حيث تم شراء رافعة كهربائية، وقلاب "ديانا" عدد 2، وضاغطة سعة 12 مترا مكعبا عدد 2، ورافعة حاويات عدد 2 بقيمة 400 ألف دينار، كما تم تركيب 12 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة لأعمدة الطرق بقيمة 960 ألف دينار، بدعم من وزارة الطاقة ووزارة الإدارة المحلية.
وأوضح الرواجيح، أن البلدية تحرص على زيادة الرقعة الخضراء من خلال إنشاء غابة سمو ولي العهد الأمير حسين على مساحة 500 دونم في جبل نيبو، تم ضمها للبلدية بدعم من وزارة الزراعة، وقد تم زراعة 12 ألف شجرة دائمة الخضرة في الوسط السياحي للمدينة وجبل نيبو والمقابر، فيما تم تخصيص 100 دونم من أراضي ماعين للبلدية لغايات إقامة متنزه في المنطقة.
وبيّن، أن البلدية شرعت بإقامة عدد من القاعات والصالات متعددة الأغراض في مناطق جرينة والمريجمات والحوية والحي الشرقي بقيمة نحو 700 ألف دينار بتمويل من مجلس محافظة مادبا، إضافة إلى إنشاء سوق ريفي للسيدات بقيمة 15 ألف دينار بتمويل من صندوق البلدية، واستكمال مشروع التسمية والترقيم للطرق في المدينة بقيمة 70 ألف دينار بتمويل من صندوق البلدية.
ورداً على سؤال حول إمكانية إقامة سوق للخضار في مدينة مادبا، قال الرواجيح، إنه لا توجد نية لإقامة هذا السوق، لأنه سبق وأن تم تجربته سابقاً ولم ينجح، خصوصا أن هناك ازدواجية في دفع الرسوم بين السوق في مادبا والعاصمة عمان، منوهاً إلى أن البلدية تبحث عن بدائل لاستثمار الهنجر الذي كان مخصصاً للسوق قرب مجمع السفريات.
وحول مبيت الشاحنات في الأحياء السكنية، أكد الرواجيح، أنه يمنع مبيتها داخل الأحياء السكنية، خصوصا أن هناك موقفاً خاصاً للشاحنات شرق المدينة، وهناك تنسيق مع شرطة مادبا لتوجيه مخالفات للمخالفين وتشجيعهم على مبيت الشاحنات في الأماكن المخصصة لها.
وبشأن مشكلة البسطات والباعة المتجولين داخل أسواق المدينة، قال الرواجيح إن فرق البلدية الميدانية تتابع هذه البسطات والباعة المتجولين أولاً بأول لضمان عدم الاعتداء على الساحات والأرصفة، ويتم تحرير مخالفات للمخالفين وتحويلهم للحاكم الإداري.

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