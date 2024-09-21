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إربد.. عدم توفر جهاز رنين مغناطيسي بـمستشفى راية يثقل كاهل المرضى

9/21/2024 11:49:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يعاني مرضى ومراجعون لمستشفى الأميرة راية في لواء الكورة بمحافظة إربد، من افتقار المستشفى لجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، مما يزيد من معاناتهم نظرا لحاجتهم لهذا الجهاز من أجل التشخيص الدقيق لحالتهم الصحية.
وقال مواطنون، إن توفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى الأميرة راية المخصص للواء الكورة، والذي يزيد عدد سكانه على 200 ألف مواطن، يعد ضرورة ملحة، حيث يراجع عيادات المستشفى عشرات الآلاف من المرضى سنويا.
وأشاروا، إلى أن هناك نسبة عالية من الحالات تتطلب التصوير بالرنين المغناطيسي، ويتم تحويلها إلى مستشفى معاذ بن جبل في الأغوار الشمالية، مما يسبب ضغطا على الجهاز الوحيد فيه، إضافة إلى المواعيد البعيدة التي تعطى للمرضى بسبب عددهم الكبير.
ووفق المواطن أحمد الدهون، فإن أجهزة التصوير العادية قديمة، وتعد من أقدم الأجهزة في المستشفيات، والحاجة باتت ماسة لتحديثها لتواكب التكنولوجيا الجديدة والزيادة السكانية.
وأشار الدهون، إلى وجود نقص في مواد فحص عينات مختبرية، إضافة إلى عدم توفر بعض التخصصات الطبية كالقلب وتخصصاتها الفرعية، ووجود نقص في الأدوية.
وقال المواطن علي الشريدة، إن مواقف سيارات المراجعين للعيادات الخارجية بمستشفى راية لم يتم إنجازها كاملة وربطها بالطريق وتعبيدها وتخطيطها، حيث يشهد الموقف الحالي ازدحاما، مما يضطر المراجعين للوقوف على جانبي الشارع المؤدي إلى مدخل العيادات، ما يعيق حركة مرور الآليات.
وبحسب عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد، "فإن توفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى مطلب شعبي منذ سنوات"، مشيرا إلى أن توفير الجهاز من شأنه تخفيف المعاناة المترتبة على المواطنين جراء عمليات التحويل.
وأضاف بني حمد، أن ضعف المخصصات المالية للواء الكورة يحول دون توفير المبلغ اللازم لشراء الجهاز الذي تزيد كلفته على مليون دينار، لافتا إلى أن المبلغ المخصص للواء لجميع القطاعات يبلغ مليون و125 ألف دينار.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة خصص 235 ألف دينار لإدامة عمل المستشفى، مبينا أن المستشفى بحاجة إلى تحديث بعض الأقسام وتطويرها وتحديث بعض الأجهزة القديمة.
بدوره، قال مدير المستشفى الدكتور محمد أبو حلاوة، إن المستشفى قدم دراسة كاملة عن المستشفى وأعداد المرضى والمراجعين إلى وزارة الصحة من أجل الحصول على جهاز رنين مغناطيسي.
وأكد أن الحالات المرضية يتم تحويلها إلى مستشفى معاذ بن جبل بمعدل 5 حالات يوميا، بالتساوي مع الحالات المرضية في الأغوار الشمالية، مؤكدا أن كلفة الجهاز تزيد على المليون دينار، وتشغيله يحتاج إلى 15 من الكوادر الطبية والفنية، وبالتالي الجهاز في مستشفى معاذ يسد الحاجة في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بقدم بعض الأجهزة الطبية، أقر أبو حلاوة بقدم جهاز التصوير الطبقي، والعمل جارٍ من أجل استحداث جهاز جديد لخدمة المرضى والمراجعين للمستشفى.
وفيما يتعلق بنقص الأطباء، أكد أبو حلاوة أن جميع التخصصات الطبية متوفرة في المستشفى باستثناء تخصص القلب، باعتبار أن المستشفى مستشفى فرعي، ويتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المجاورة، ويتم نقل المريض بواسطة سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى.
وأشار إلى توفر عدد من عيادات الاختصاص مثل الباطني وباطني الأعصاب والغدد وجراحة الوجه والفكين والعظام والكلى، بالإضافة إلى توفر الأطباء المقيمين والاختصاص، وكذلك المختبر والصيدلة.
وأضاف أبو حلاوة، أن مراجعي العيادات اليومية يصل عددهم إلى قرابة 1500-2000 مراجع، و400 مراجع يوميا لقسم الطوارئ، فيما يخدم المستشفى قرابة 170 ألف مواطن من أبناء لواء الكورة.
وأشار إلى أن هناك 17 مركزا صحيا في لواء الكورة، منها أولية وأخرى شاملة، يتوفر فيها بعض التخصصات، إضافة إلى طبيب أسرة يحل محل أطباء التخصصات الرئيسية الأربعة.
وأكد أبو حلاوة، أن هذه المراكز وجدت لتخفيف الضغط على المستشفيات، وعلى المريض أن يراجع المراكز الصحية في منطقته لتلقي العلاج، وفي حال تم تحويله من قبل المركز الصحي، يتم تحويله أولا إلى المركز الصحي الشامل، ومنه إلى المستشفى إذا استدعت الحاجة.
كما أكد، أن معظم التخصصات الطبية موجودة في المستشفى؛ مثل تخصص العيون، والباطنية، والجراحة، والنسائية والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، وغيرها من التخصصات.
وفيما يتعلق بأعداد أطباء الإسعاف والطوارئ، أشار أبو حلاوة، إلى وجود 8 أطباء إسعاف وطوارئ يعملون ضمن برنامج مناوبات معتمد من قبل المعنيين بالقسم، إلى جانب وجود أطباء اختصاص مناوبين طيلة ساعات الليل، يتم استدعاؤهم في حال اقتضت الضرورة الحاجة.
وحول شكاوى المواطنين بشأن نقص الأدوية، أشار الدكتور أبو حلاوة إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية، موضحا أن هناك أدوية بديلة لتلك الأصلية، ويمكن للمريض الحصول عليها.
ولفت إلى أن عدد الفحوصات المختبرية الشهرية لفيتامين B12 وفيتامين D كانت تصل إلى 1000 عينة شهريا، مما استدعى تخفيضها حتى يتم تحليلها بأسرع وقت لتفادي التأخير الذي كان يحصل سابقا.
وأكد أبو حلاوة، أن الفحوصات المختبرية الآن تخضع لطلب الطبيب، بعدما كانت في السابق تتم بناء على طلب المريض "للتشييك" على حالته الصحية دون أن يكون لذلك داعٍ، لافتا إلى أن المستشفى يقوم بتحليل جميع العينات التي يطلبها الطبيب للحالات الضرورية العلاجية.
وأشار أبو حلاوة، إلى أنه تم فتح شباكين في صيدلية العيادات لصرف العلاجات من أجل تسريع الأداء وتقليل مدة انتظار المراجع، مؤكدا أن الصيانة مستمرة لجميع مرافق المستشفى والمتابعة الحثيثة، منوها إلى حصول المستشفى على اعتمادات دولية من مؤسسات صحية وطنية.
وبيّن، أن الخدمات المتوفرة في مستشفى الأميرة راية تقدم من أربع عيادات رئيسية: الباطنية والجراحة والنسائية والأطفال، بالإضافة إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجلدية، والمسالك البولية، والعيون، والنفسية، وعيادة أسنان تخصصية.
ولفت أبو حلاوة، إلى أن نسبة الإشغال وصلت إلى 70 % في أعلى حالاتها، مشيرا إلى أنه تم استحداث خدمة حجز المواعيد عبر الواتساب.
وقال، إن عيادة الأعصاب باطني باشرت قبل شهور باستقبال المرضى والمراجعين، إضافة إلى أنه تم استحداث عيادة لأسنان الأطفال.
وفيما يتعلق بمواقف السيارات، أكد أبو حلاوة أن الساحة جاهزة وتم تجهيزها بمادة البيسكورس، وتتسع لـ100 سيارة، وهناك بلديات في اللواء وعدت بتزفيتها بخلطة إسفلتية ساخنة منذ أشهر، ولغاية الآن لم يتم تعبيدها.

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