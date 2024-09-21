130 فعالية تعزز القيم الوطنية بجازان

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي اكتست محافظات منطقة جازان باللون الأخضر، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة، تسابقت الجهات الحكومية والبلديات في إنهاء العمل على تجهيز مواقع الاحتفالات، وتزيين الطرق والميادين.
32 ألف علم
واستنفرت أمانة منطقة جازان جهودها في إكمال جاهزيتها لتنفيذ الفعاليات والأنشطة، حيث خصصت 94 ألف عنصر، ممثلة في: تجهيز 23 ألف علم وطني، و2050 مجسما تمثل رموز الوطن، و2300 لوحة تعبر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة، وتجهيز 2300 كشاف لإضاءة الاحتفالات، وتخصيص 65 ألف هدية متنوعة، وتزيين الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور القيادة.
130 فعالية
تنطلق، الاثنين، أفراح منطقة جازان باليوم الوطني الـ94 للمملكة عبر مسيرات وطنية، وتنفيذ 130 فعالية متنوعة في جميع المحافظات، أبرزها فعاليات جازان الرئيسية الممثلة في: ماراثون الوطن، ومسيرة وطن، والعروض الجوية، والحفل الغنائي، والعروض العسكرية، والجوية، والبحرية، والمسابقات الترفيهية، وحفل الأهالي، والألعاب النارية، وأوبريت ((بكم نحلم ونحقق)). ورصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، اكتمال استعدادات محافظة أبوعريش لليوم الوطني، حيث تشرف بلدية المحافظة على الفعاليات التي تشمل حفلا رسميا للأهالي، وتنفيذ مسابقات الطفل والأسرة، وسهرة وطنية، ومسيرة أهلية، وندوة وطنية، ومباراة السوبر الوطني، ومسيرة السيارات الحكومية والمعدلة، وأوبريت ((وسم الأمجاد))، ومشاركات تفاعلية، وندوة وطنية وغيرها.
قيمة وطنية
أكدت أمانة منطقة جازان لـ((الوطن)) التزامها بتوفير أجواء احتفالية تعكس قيم الوطن، وتعزيز الهوية والانتماء، مشيرة إلى أنها تبذل الكثير من الجهود الكبيرة، لضمان يوم وطني مميز، ومليء بالتفاعل والفرح، مبينة أنها أنهت كل الاستعدادات، ووفرت المستلزمات التي تمثل الرموز الوطنية، للتعبير عن الفخر والاعتزاز، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بالمشاركة في المناسبات الوطنية، والتفاعل معها، والتعبير عن الفخر والاعتزاز بالمملكة.
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