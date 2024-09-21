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130 فعالية تعزز القيم الوطنية بجازان

9/21/2024 11:39:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي اكتست محافظات منطقة جازان باللون الأخضر، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة، تسابقت الجهات الحكومية والبلديات في إنهاء العمل على تجهيز مواقع الاحتفالات، وتزيين الطرق والميادين.
32 ألف علم
واستنفرت أمانة منطقة جازان جهودها في إكمال جاهزيتها لتنفيذ الفعاليات والأنشطة، حيث خصصت 94 ألف عنصر، ممثلة في: تجهيز 23 ألف علم وطني، و2050 مجسما تمثل رموز الوطن، و2300 لوحة تعبر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة، وتجهيز 2300 كشاف لإضاءة الاحتفالات، وتخصيص 65 ألف هدية متنوعة، وتزيين الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور القيادة.
130 فعالية
تنطلق، الاثنين، أفراح منطقة جازان باليوم الوطني الـ94 للمملكة عبر مسيرات وطنية، وتنفيذ 130 فعالية متنوعة في جميع المحافظات، أبرزها فعاليات جازان الرئيسية الممثلة في: ماراثون الوطن، ومسيرة وطن، والعروض الجوية، والحفل الغنائي، والعروض العسكرية، والجوية، والبحرية، والمسابقات الترفيهية، وحفل الأهالي، والألعاب النارية، وأوبريت ((بكم نحلم ونحقق)). ورصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، اكتمال استعدادات محافظة أبوعريش لليوم الوطني، حيث تشرف بلدية المحافظة على الفعاليات التي تشمل حفلا رسميا للأهالي، وتنفيذ مسابقات الطفل والأسرة، وسهرة وطنية، ومسيرة أهلية، وندوة وطنية، ومباراة السوبر الوطني، ومسيرة السيارات الحكومية والمعدلة، وأوبريت ((وسم الأمجاد))، ومشاركات تفاعلية، وندوة وطنية وغيرها.
قيمة وطنية
أكدت أمانة منطقة جازان لـ((الوطن)) التزامها بتوفير أجواء احتفالية تعكس قيم الوطن، وتعزيز الهوية والانتماء، مشيرة إلى أنها تبذل الكثير من الجهود الكبيرة، لضمان يوم وطني مميز، ومليء بالتفاعل والفرح، مبينة أنها أنهت كل الاستعدادات، ووفرت المستلزمات التي تمثل الرموز الوطنية، للتعبير عن الفخر والاعتزاز، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بالمشاركة في المناسبات الوطنية، والتفاعل معها، والتعبير عن الفخر والاعتزاز بالمملكة.

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