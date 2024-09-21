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وتين .. درسٌ مؤلم للتأثيرات السلبية للعالم الرقمي

9/21/2024 11:39:08 PM
(MENAFN- Al Watan) وفاة الطالبة ( وتين الهذيلي) في ثانوية النرجس بالرياض تمثل مأساة مؤلمة ورسالة للجميع حول التحديات التي تواجه الشباب اليوم. في ظل التأثيرات السلبية للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي تواجه الأجيال الشابة اليوم ضغوطا نفسية غير مسبوقة، مثل ( التنمر الإلكتروني) و ( المقارنة بالآخرين) ،ما يؤدي إلى عزلة وألم نفسي كبير.
يتطلب هذا الواقع من وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج تعليمية تشمل مقررات للتوعية ، واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن. ويجب أن تتضمن هذه المقررات حصصا تفاعلية وحملات توعوية، يشرف عليها خبراء في علم النفس والإعلام، تهدف إلى توجيه الطلاب نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ومواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.
من المهم توظيف مختصين في علم النفس والإعلام لتدريس هذه المقررات، ما يسهم في تقليل ظواهر العنف والانتحار بين الطلاب ،ويمنحهم الأدوات اللازمة للتعامل مع الضغوط التي يتعرضون لها في الحياة اليومية. إدراج مقررات توعوية في المناهج الدراسية سيعمل على توفير بيئة تعليمية صحية، تعزز حماية الأطفال وتدريبهم على التفكير النقدي.
في النهاية تتحمل الأسر والمؤسسات التعليمية مسؤولية مشتركة في حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للعالم الرقمي.

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