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تبوك تتيه فخرا

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) مبارك يا تبوك بفهد بن سلطان أميرك أميرًا لك. أطباء ومهندسون وقضاة وعلماء وأساتذة جامعات وحفظة لكتاب الله العظيم وغيرهم الكثيرممن كرمهم منذ مراحل دراستهم المبكرة في التعليم العام والجامعي؛ فأصبحت تتزين سيرهم الذاتية بشرف نيل جائزته للتفوق العلمي. وهذه واحدة من فيض طور بها الإنسان في تبوك.
ففي عام 1408هـ وجه بتخصيص يوم من كل عام تتيه فيه تبوك فخرا ليقام حفل تكريمي لطلبة العلم النابغين من منسوبي تعليم تبوك، وأمر ببذل الجهد المضاعف لإظهار هذا اليوم التكريمي بما يتناسب والجهد المبذول من الأبناء والبنات المتميزين علميا، حيث كرمت الجائزة منذ انطلاقها ما يفوق على (5500) متفوقاً ومتفوقةً.
استمرار الجائزة في تحقيق أهدافها السامية التي رسمها الأمير فهد منذ حوالي أربعة عقود، جعل منها أيقونة بارزة، ووساما يفخر به من حصل عليها، ويتباهى بها من نالها. فلا زالت تحفز الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في التعليم العام والجامعي، لبذل المزيد من العطاء والسير قدما لنهل العلوم والمعارف.
وفي السنوات الأخيرة تطورت الجائزة وأضحت حافزاً للباحثين المتميزين في مجال الإبداع والابتكار، وداعماً للمنظمات والأفراد في مجال المسؤولية المجتمعية.
تبوك جميلة بصحاريها وحراتها وجبالها وأوديتها وسواحلها، وأهلها أهل النخوة والكرم. أحبوا فهد بن سلطان وأحبهم ويا هنيئا لهم بابن الكريم ابن الكريم. فشكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين وشكرا لولي عهدك الأمين على أجمل هدية أهديتموها لتبوك في هذا العام ليكمل المسيرة التي ابتدأها منذ عقود في بناء وتنمية المنطقة التي عشقها وعشقته. وها نحن نحتفل باليوم الوطني الـ 94 للسعوديةا لعظمى ليصبح الفرح فرحين، فكل عام وأنتم والوطن بألف خير ، وأعاده الله على قيادتنا ووطننا ومجتمعنا بالخير والبركات، وبمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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