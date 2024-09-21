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شركاء في تعزيز الوحدة الوطنية

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بين يد الاحتفالات الكبرى باستقبال ذكرى يومنا الوطني المجيد الرابع والتسعين، أرفع خالص التهاني وصادق التبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ولعموم الصادقين المخلصين من شعب مملكة المجد والعلياء ومفخرة المسلمين، داعياً الله بتجديد رحماته على صاحب الفضل في هذا اليوم التليد، وفي جمع الكلمة ولم الشمل، والدنا جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأصوله وفروعه، وأخص أبناءه الملوك البررة: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، رحمهم الله رحمة واسعة، الذين عملوا بكل إخلاص وعزيمة ليبقى وطننا شامخاً وعزيزاً، بعيداً عن الفرقة والعصبية والتناحر.
في هذه المناسبة كتبت وسأكتب، أنا وغيري، وكل ما كتب وسيكتب ليس إلا غيضاً من فيض خواطر الكاتبين، وأجد نفسي في هذه المناسبة الجليلة مدفوعاً بصدق وإخلاص إلى التأكيد على أن ما سطره الآباء والأجداد بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، من عز وفخر أمر مستمر، ونحمد الله أننا في هذا العهد على العهد في إكمال المسيرة، بقيادة حكيمة تمضي بنا قدماً بكل جد للنهوض بهذا البلد، من خلال رؤية السعودية 2030، مؤمنين بأن ((من لا مشروع له سيكون أسير مشروع الآخرين))، ونحمد الله مرة فوق مرة، أن المملكة ورغم كل التحديات الأمنية التي واجهتها، والاضطرابات الإقليمية المحيطة بها؛ فإنها ولله المنة ظلت وستستمر، إن شاء الله، راسخة ثابتة، بفضل الله ثم بحكمة وبحنكة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وحرصهما على تجنيب الوطن كافة المخاطر المحتملة، وأن ينعم المواطن بحياة كريمة، يمارس من خلالها شتى شؤونه واهتماماته، في أمن وطمأنينة.
اليوم، وغدا، وكل يوم، كلنا مطالبون بضرورة العمل الموحد والمتكامل لحماية البلاد، وتعزيز وحدة العباد، والتأكيد على ضرورة المحافظة على ما نعيشه بفضل الله من ((أمن)) و((استقرار))، من خلال ((الأمن الفكري))؛ نتسلح به ضد كل من يحاول زعزعة طمأنينتنا، أو بعث الفرقة والانقسام فينا؛ وفي هذا الصدد أؤكد أن من أجمل مشتركاتنا في المملكة العربية السعودية، التي يلزمنا العض عليها بالنواجذ؛ ((الدين)) و((اللغة))، و((التاريخ))، و((الوطن))، ومن هنا كان علينا تذكير بعضنا بعضا، في هذه المناسبة، وكل مناسبة، بأن جهود الدولة وفي مختلف المجالات تهدف إلى ((تعزيز الوحدة الوطنية))، وعلينا بشكل فردي و جماعي مكافحة ((التمييز)) و((التعصب)) بكل أشكاله، ومكافحة كل سعي يهدف صاحبه إلى ((تمزيق النسيج الاجتماعي))، وعدم الغفلة أو التغافل عن أن المواطن السعودي، وكما تربينا، وكما سنظل؛ هو ((رجل الأمن الأول))، وعليه يقع واجب التصدي للغلو والتطرف، وما ينتج عنه من آثار مدمرة، وعليه أيضاً نبذ الانقسامات والتقسيمات ((المذهبية)) و((الطائفية))، التي تحاول تهديد أمن ووحدة هذا الوطن الغالي.. اللهم احفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وعضده سمو ولي العهد الأمين، وأدم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها، وأعد علينا هذه الذكرى الغالية ووطننا في أمن ورخاء ومحبة وسلام، وتطور مستمر في المجالات كافة.

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