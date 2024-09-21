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بردعة الغذامي والحمار الوحشي

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) (الحداثة الرجعية) مصطلح مهم شدني إليه عبدالله الغذامي ـ مع حفظ الألقاب ـ عندما وصف أدونيس بذلك، ولأن (الحداثة الرجعية) تحمل بداخلها (ديالكتيك/جدلية) مغرية وفاتنة، فقد شدني أكثر التأكد من معناها ودلالاتها واستخدامها، مما فتح لي أبواباً أوسع وأكثر دقة في معنى (الحداثة) وإشكالاتها في العالم العربي منذ الحكم العثماني (راجع: رسالة شبلي شميل إلى جلالة السلطان المعظم عبدالحميد خان بعنوان شكوى وآمال 1896م) وما بعد العثماني (راجع: طه حسين بعد توقيع معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا في كتابه ((مستقبل الثقافة في مصر)) 1938، وعبدالله القصيمي في فاتحته لكتاب ((هذه هي الأغلال)) بقوله: مرفوع إلى باعث العرب ومقيم دولتهم الملك عبدالعزيز آل سعود 1946).
أطرح هذه النماذج لأنها تحمل روح ومسؤولية (أوطانها) حتى ولو كانت خارج السلطة، وتجاهلت رموز الأيديولوجيا الشمولية في العالم العربي (حسن البنا، ميشيل عفلق) المشغولة بالسلطة أولاً ثم الإصلاح، والتي أثبتت فشلها فيما رأيناه من نتائج إنقلابات (العسكريتاريا العربية) بوجهها القومي/عبدالناصر 1956، مرورًا بوجهها الديني/عمر البشير 1999، وصولًا لنتائج ما سمي (الربيع العربي 2011) كمالات طبيعية لأي (حداثة رجعية) تستدمج بداخلها نقيضها (الثوري) وبالتالي تضطر لأن تكون (شمولية) ولو لم ترد ذلك.
ينسب استخدام المصطلح لأول مرة إلى جيفري هيرف في كتابه الصادر 1984 بعنوان: (الحداثة الرجعية) دَرَس فيه دور الأيديولوجيا السياسية التي جعلت النازيين الألمان يرفضون بشدة (عقلانية التنوير) مع الحماس الشديد لتبني (التكنولوجيا الحديثة)، مع إمكانية سحب هذه (الحداثة الرجعية) على تاريخ (العسكريتاريا العربية) وصولًا إلى (النظام الإيراني) وجماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم القاعدة وداعش، وفي هذا من الوجاهة الكثير.
بينما جماعة الآميش لا تحمل نقيضها المتوتر بداخلها، فهي جماعة تقف ضد الحداثة بوجهها (التقني) ووجهها (الفكري)، بخلاف (الحداثة الرجعية) المستبطنة نقيضها مما يؤدي إلى توترات اجتماع سياسية تظهر في أي بلد بالعالم غامر باستدماج نقيضه، ولهذا نراها عارية في أوروبا من خلال محاولتها استدماج (رجعية المهاجرين) داخل (حداثتها) والحل لهم ولغيرهم هو في (التعليم ثم التعليم ثم التعليم) .
نعود إلى الغذامي في وصفه لأدونيس بالحداثة الرجعية، ولأني قارئ جيد لبعض كتب الغذامي المليئة بالحداثة الرجعية فهي مؤسسة على بناء تقليدي، يربط ما بين مفاهيمه الحديثة ومفهوم الأصمعي في (الفحولة) بالمعنى التراثي، وهنا يصبح (الشاعر الحداثي) المتميز في (فردانيته) فحلاً!؟!!، بينما الفردانية مصطلح حداثي إن قولبناه ليكون متسقًا مع (سرير بروكرست الغذامي في النقد الثقافي) فلن يخرج سوى مفهوم (الصعلوك في القبيلة) أو (الزنديق في الدين) ولهذا فلا يمكن إسقاط الفردانية (علميًا) على الفحولة التي لا علاقة لها بفردانية الشاعر الحداثي، إلا بتخريجات لغوية ستؤدي إلى تناقض في المعايير المستخدمة، والقفز على الواقع التاريخي ليس منهجًا علميًا أيضًا، فوصف (المتنبي بالشحاذ العظيم) وصف غير علمي، لأن عطاء الأمراء زمن المتنبي نوع من الاعتراف التبادلي ما بين (السلطة والشاعر) رغم الذم، ويشبه ما تمنحه (الجوائز والتكريمات) في زمننا المعاصر (جاسم الصحيح نموذجًا: ((16)) جائزة على الأقل، ومع تكرار مشاركته في بعضها يصل العدد إلى ((25)) جائزة بقيمة مالية ذات أصفار كثيرة)، فهل نصم هذا الشاعر الاستثنائي بأوصاف الغذامي للمتنبي؟!!.
هل وصف أدونيس بالحداثة الرجعية صحيح؟ لنحاول استكناه مجلة فصول العدد 2/1997 وعنوانها (الأفق الأدونيسي) تضمنت (دراسات/إضاءات/شهادات) حول أدونيس، استكتبت (38) ناقدًا وشاعرًا ومؤرخًا أدبيًا فيهم كمال أبو ديب، ومنهم تقريبًا (17) من غير العرب (فرنسا، إسبانيا ، اليونان، كندا، بريطانيا... ) في (425) صفحة، دراسة الغذامي في (6) صفحات، وكانت بعنوان (دراسات: ما بعد الأدونيسية: شهوة الأصل) (ص9 إلى ص15).
على مستوى (قسوة وخشونة النقد) كانت أمينة غصن ص 191 أشدهم على أدونيس بعنوان (هوية أدونيس السرية) والمفارق أن بعض الدراسات النقدية عن أدونيس في مجلة فصول بما فيها دراسة الغذامي (يكاد بعضها يهدم بعض) أقول هذا لأني انتهيت من القراءة وأنا أشعر مثلًا بإمكانية وصف اليوت بالحداثة الرجعية في قصيدته (الأرض اليباب) وبالأدوات نفسها التي يستخدمها بعض النقاد ومنهم الغذامي، مما أكد لي عدم الارتهان لكل من البنيوية والتفكيك دون مراعاة هنَّاتهما الواردة في كتاب (المرايا المحدبة/من البنيوية إلى التفكيك لعبدالعزيز حمودة).
تخرج من (فانتازيا المرايا المحدبة) في بعض صفحات مجلة فصول لتستعيد (عقلك النقدي) مع رسول حمزتوف عندما قال: (أما أنا فأمسك نفسي عن قول شيء في الناقد، إنما بودي أن أقدم له بعض النصائح: 1/ السيء سمّه دائمًا سيئًا، والجيد سمّه جيدًا. 2/ إذا مدحت شيئًا، فلا تعد إلى ذمّه، وإذا ذممته فلا تعد إلى مدحه. 3/ لا تحاول أن تصنع من الحبة قبة، فضلًا عن تحويل القبة إلى حبة. 4/ تكلم عما في الكتاب، لا عما ليس فيه. 5/ لا تستنجد بالثقاة ذوي الكلمة المسموعة بدءاً من بيلنسكي لتؤكد أفكارك، إذا كانت أفكارك هي أفكارك حقاً، فحاول تثبيتها بعقلك وحده. 6/ عبر عن أفكارك الواضحة بلغة مفهومة وواضحة، أما أفكارك غير الواضحة فلا تعبر عنها إطلاقاً. 7/ لا تكن دوارة تميل مع الريح. 8/ لا تحاول أن توحي للآخرين بما لم تفهمه أنت بعد. 9/ إذا لم يكن في جيبك مائة روبل، فلا تتظاهر بأنك تملكها. 10/ إذا لم تكن في قريتك منذ مدة بعيدة، ولا تعرف كيف تسير الأمور هناك، فلا تؤكد للناس أنك عائد لتوك من هناك. تمنياتي هذه ليست جديدة، إنها تشبه أول سطر من جدول الضرب، إنما لو حققها كل ناقد بأمانة، لكان ما أنجزه النقد عندنا أكثر بكثير) ص296، بلدي/ رسول حمزاتوف.
ختامًا: أرجو ألا ينشغل القارئ ببردعة الغذامي في (النقد الأدبي/الثقافي) متجاهلين ما أوردته في المقال عن (الحداثة الرجعية/الحمار الوحشي) الذي ركبته كثير من الدول والشعوب في عالمنا العربي، ثم فاجأها جموحه في (الربيع العربي) فتعود إلى ضرب (بردعة الحداثة شعرًا ونقدًا)، ولعل في هذا إجابة متأخرة على الاستفهام (الاستنكاري) لأحد المفكرين السياسيين في أن (أكثر المتحدثين عنه ــ جدل الحداثة والتقاليد ــ هم الأدباء، وأكثر المعارضين لهم هم المشايخ ــ مبينًا: أن منظومة القيم والمعايير التي تعد جوهر الحداثة، منتشرة في كل جوانب حياة المجتمع، بينما يركز الأدباء على ((الأشكال)) الأدبية الحديثة، أكثر من تركيزهم على القيم المعيارية للحداثة) راجع مقاله بالشرق الأوسط: (الحداثة التي لا نراها).

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