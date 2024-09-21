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الحريق تحتفل باليوم الوطني الـ 94 نحلم ونحقق

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت بلدية محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض، عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني 94 ، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، ورئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي، وعدد من قيادات الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية.
وبدأ الحفل بقصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية وتكريم الرعاة، كما اشتملت الفعاليات المقامة حديقة المطل، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، واختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء محافظة الحريق احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعل كبيرين من أهالي المحافظة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5000 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن في جميع المراكز وفي مقر الحفل.

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