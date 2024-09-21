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تأخر الحصاد يمدد مهرجان تمور العلا

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يعرض مزاد تمور العلا يوميًا أكثر من 130 طنًا يومي الجمعة والسبت منذ انطلاقه، في حين تم تمديد المهرجان أسبوعًا إضافيًا حتى تتمكن المزارع شمال العلا من اللحاق بالمهرجان لتأخرها في الحصاد دون غيرها من المزارع الكائنة في الجنوب، حيث كل ما كانت المزارع تتجه للشمال يتأخر حصاد التمور وجنيه فيها، بحسب الطقس.
وتتواصل فعاليات مزاد تمور العلا الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقام كل نهاية أسبوع بعرض منتجات مزارع العلا المختلفة من التمور، والتي تستهدف المستثمرين من داخل العلا وخارجها والخليج، حيث يحرص سنويًا التجار من مختلف مناطق المملكة على الحضور والمشاركة بالمزاد وشراء التمور ونقلها للمدن لما تتميز به تمور العلا من إنتاج خاص ومميز بمختلف الأصناف.
ويتيح المزاد الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة، ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه ((رؤية العُلا)) المتماشية مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
وخصص القائمون على المهرجان جوائز لمزاد العلا للتمور هذا العام للمزارعين المشاركين في المزاد لمن يحقق أفضل المعايير في كمية المبيعات، بالإضافة إلى قيمة المبيع، حيث يحصد المركز الأول على 75 ألف ريال، فيما يحصل المركز الثاني على 50 ألف ريال، ويحصل المركز الثالث على 30 ألف ريال، وذلك تحفيزًا على المشاركة بالمزاد، وتقديم أفضل المنتج بأسعار جيدة.

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