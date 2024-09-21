أحلام وذكريات في انطلاقة كأس الملك

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق اليوم منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بـ3 مواجهات، تسعى من خلالها الأندية المتواجهة إلى حجز مقاعدها في ثمن النهائي، ومواصلة مشوارها في البطولة السعودية الأغلى، التي تختصر منافساتها في هذا الموسم على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين الـ18، و14 ناديا من أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
ويشهد اليوم الأول في البطولة إقامة 3 مباريات
صعبة وقوية، إذ يلتقي الأخدود والعربي، ويتواجه القادسية والعروبة، ويتقابل الوحدة و
موقعة متكافئة
ستكون ضربة البداية في نسخة الموسم الحالي من نجران، حينما يتواجه على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الأخدود والعربي، في موقعة لن تكون سهلة للطرفين، فالأخدود يعاني في دوري روشن السعودي للمحترفين، فخلال 4 جولات لم يتمكن الفريق من حصد سوى نقطة واحدة من 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى أمام الهلال والاتفاق وضمك، وتعادل في الجولة الرابعة أمام القادسية.
بينما يحل العربي تاسعا في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد أن خاض 4 جولات، كسب منها مباراة واحدة كانت على حساب الجندل في الجولة قبل الماضية، وتعادل مع الزلفي في الجولة الأولى والجبلين بالجولة السابقة، بينما كانت خسارته الوحيدة أمام أبها في الجولة الثانية.
طموح مشترك
وعلى ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولتين الثالثة والرابعة للدوري، وتأكيد قوته وأنه قادر على الوصول إلى ما هو أبعد في البطولة الأغلى محليا، عندما يستضيف نظيره العروبة الذي سجل انتصاره الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقدم فارس الشرقية مستويات لافتتة خلال الجولات السابقة في دوري روشن، وحصد 7 نقاط. فبعد انتصارين متتاليين على الفتح والرائد، توقف قطار انتصاراته بالخسارة أمام الشباب في الجولة الثالثة، قبل أن يعود بنقطة من تعادله مع مضيفه الأخدود في الجولة الماضية، ويمني النفس بأن يكون واحدا من فرسان الرهان في كأس الملك، وأن تكون انطلاقته المثالية والجيدة على حساب رفيق دربه في الصعود (العروبة).
بدوره، وعلى الرغم من أنه لم يحصد سوى 4 نقاط في أول 3 جولات له في دوري الكبار، فإن حلوة الجوف قدم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، التي خاض بها 3 مباريات خارج ملعبه، تخللتها الخسارة أمام الأهلي والوحدة، ثم التعادل مع الخلود، قبل أن يسجل أول انتصاراته في الدوري مع أول مباراة خاضها على ملعبه وبين جماهيره في الجوف، وكان ذلك الخميس الماضي على حساب الفتح. ويأمل الفريق أن تكون له الكلمة في موقعة اليوم، وأن يحجز مقعده في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب رفيق دربه في الصعود.
ذكريات جميلة
يسعى الوحدة إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في آخر جولتين في الدوري، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية نظيره الفيصلي، المتوهج في دوري الأولى، في لقاء يحمل بين طياته ذكريات جميلة جمعت الفريقين خلال وجود الأخير في دوري الكبار.
والفريقان يملكان ألقابا في البطولة الأغلى، إذ سبق أن توج فرسان مكة بلقبين سابقين في نسختي 1957 و1966، وهو أول أبطال البطولة الغالية، ووصيف النسخة قبل الماضية، بينما العنابي توج بلقب وحيد في نسخة 2021.
ولم تكن بداية الوحدة في دوري المحترفين بالشكل المأمول، إذ لم يحصد سوى 4 نقاط من تعادله في الجولة الأولى مع الرياض، ثم انتصاره على العروبة في ثانية الجولات، قبل أن يسقط مرتين متتاليتين أمام الاتحاد والخلود في الجولتين الأخيرتين، ويأمل مصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات، والخروج من نفق الخسائر المتتالية.
في المقابل، كانت بداية العنابي في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى جيدة نسبيا، إذ كسب 3 مواجهات من أصل 4 مباريات، بينما خسر لقاء واحدا، إذ كسب الجبلين والعربي قبل الخسارة أمام الحزم، ثم عاد للانتصارات على حساب الجبيل في الجولة السابقة، ويحل في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، ويطمح إلى تكرار منجزه الذي سجله موسم 2021 عندما توج بطلا للقب.
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