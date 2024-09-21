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أحلام وذكريات في انطلاقة كأس الملك

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بـ3 مواجهات، تسعى من خلالها الأندية المتواجهة إلى حجز مقاعدها في ثمن النهائي، ومواصلة مشوارها في البطولة السعودية الأغلى، التي تختصر منافساتها في هذا الموسم على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين الـ18، و14 ناديا من أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
ويشهد اليوم الأول في البطولة إقامة 3 مباريات صعبة وقوية، إذ يلتقي الأخدود والعربي، ويتواجه القادسية والعروبة، ويتقابل الوحدة و

موقعة متكافئة
ستكون ضربة البداية في نسخة الموسم الحالي من نجران، حينما يتواجه على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الأخدود والعربي، في موقعة لن تكون سهلة للطرفين، فالأخدود يعاني في دوري روشن السعودي للمحترفين، فخلال 4 جولات لم يتمكن الفريق من حصد سوى نقطة واحدة من 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى أمام الهلال والاتفاق وضمك، وتعادل في الجولة الرابعة أمام القادسية.
بينما يحل العربي تاسعا في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد أن خاض 4 جولات، كسب منها مباراة واحدة كانت على حساب الجندل في الجولة قبل الماضية، وتعادل مع الزلفي في الجولة الأولى والجبلين بالجولة السابقة، بينما كانت خسارته الوحيدة أمام أبها في الجولة الثانية.
طموح مشترك
وعلى ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولتين الثالثة والرابعة للدوري، وتأكيد قوته وأنه قادر على الوصول إلى ما هو أبعد في البطولة الأغلى محليا، عندما يستضيف نظيره العروبة الذي سجل انتصاره الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقدم فارس الشرقية مستويات لافتتة خلال الجولات السابقة في دوري روشن، وحصد 7 نقاط. فبعد انتصارين متتاليين على الفتح والرائد، توقف قطار انتصاراته بالخسارة أمام الشباب في الجولة الثالثة، قبل أن يعود بنقطة من تعادله مع مضيفه الأخدود في الجولة الماضية، ويمني النفس بأن يكون واحدا من فرسان الرهان في كأس الملك، وأن تكون انطلاقته المثالية والجيدة على حساب رفيق دربه في الصعود (العروبة).
بدوره، وعلى الرغم من أنه لم يحصد سوى 4 نقاط في أول 3 جولات له في دوري الكبار، فإن حلوة الجوف قدم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، التي خاض بها 3 مباريات خارج ملعبه، تخللتها الخسارة أمام الأهلي والوحدة، ثم التعادل مع الخلود، قبل أن يسجل أول انتصاراته في الدوري مع أول مباراة خاضها على ملعبه وبين جماهيره في الجوف، وكان ذلك الخميس الماضي على حساب الفتح. ويأمل الفريق أن تكون له الكلمة في موقعة اليوم، وأن يحجز مقعده في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب رفيق دربه في الصعود.
ذكريات جميلة
يسعى الوحدة إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في آخر جولتين في الدوري، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية نظيره الفيصلي، المتوهج في دوري الأولى، في لقاء يحمل بين طياته ذكريات جميلة جمعت الفريقين خلال وجود الأخير في دوري الكبار.
والفريقان يملكان ألقابا في البطولة الأغلى، إذ سبق أن توج فرسان مكة بلقبين سابقين في نسختي 1957 و1966، وهو أول أبطال البطولة الغالية، ووصيف النسخة قبل الماضية، بينما العنابي توج بلقب وحيد في نسخة 2021.
ولم تكن بداية الوحدة في دوري المحترفين بالشكل المأمول، إذ لم يحصد سوى 4 نقاط من تعادله في الجولة الأولى مع الرياض، ثم انتصاره على العروبة في ثانية الجولات، قبل أن يسقط مرتين متتاليتين أمام الاتحاد والخلود في الجولتين الأخيرتين، ويأمل مصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات، والخروج من نفق الخسائر المتتالية.
في المقابل، كانت بداية العنابي في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى جيدة نسبيا، إذ كسب 3 مواجهات من أصل 4 مباريات، بينما خسر لقاء واحدا، إذ كسب الجبلين والعربي قبل الخسارة أمام الحزم، ثم عاد للانتصارات على حساب الجبيل في الجولة السابقة، ويحل في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، ويطمح إلى تكرار منجزه الذي سجله موسم 2021 عندما توج بطلا للقب.

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