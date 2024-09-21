Sunday, 22 September 2024 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17 حادثا للسفن البحرية ثلثها في جدة

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت حوادث السفن البحرية خلال العام الماضي 17 حادثا، وتصدر ميناء جدة الإسلامي الحوادث بـ29%، وحصدت 5 موانئ صفر حوادث للسفن البحرية، ممثلة في: ميناء الجبيل التجاري والملك فهد الصناعي بالجبيل وجازان ورأس الخير ونيوم، في وقت بلغت فيه محطات الموانئ بالمملكة 32 محطة، وعدد أرصفة الموانئ 241 رصيفا.
241 ترخيصا
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء للنقل البحري للعام الماضي إصدار 241 تراخيص وخدمات لوجستية للنقل البحري، منها 155 خدمة إلكترونية مقدمة للمنشآت، للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكيل البحري بـ64%، مقابل 86 خدمة إلكترونية مقدمة للمنشآت، للحصول على ترخيص أعمال تمويل السفن بـ36%، وبلغت استدعاءات فريق الإنقاذ لخفر السواحل استدعاءين اثنين، وإنقاذ شخصين، ووفاة شخص وحيد.
محطات الموانئ
حل ميناء ينبع التجاري ثانيا من حيث حوادث السفن البحرية، بإجمالي 4 حوادث بـ24%، وتساوى ميناء الملك عبدالله وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع ثالثا، بإجمالي 3 حوادث لكل منهما بـ18%، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رابعا بحادثين اثنين بـ12%.
وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أكثر موانئ المملكة محطات، حيث بلغ إجمالي المحطات 10 محطات بـ31%، وحل ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل ثانيا، بإجمالي 5 محطات بـ16%، وميناء جدة الإسلامي ثالثا، بإجمالي 4 محطات بـ12.5%، وتساوى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك عبدالله رابعا، بإجمالي 3 محطات لكل منهما بـ9%، وميناء الجبيل وينبع التجاري خامسا، بمحطتين اثنتين لكل منهما بـ6%، ومحطة وحيدة لكل من ميناء جازان، ورأس الخير، ونيوم بـ3%.
241 رصيفا
بلغ إجمالي أرصفة موانئ المملكة 241 رصيفا، وسجل ميناء جدة الإسلامي أكثر موانئ المملكة أرصفة، بإجمالي 62 رصيفا بـ26%، وحل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثانيا، بإجمالي 43 رصيفا بـ18%، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع والجبيل ثالثا، بإجمالي 34 رصيفا بـ14%، وميناء الجبيل التجاري رابعا، بإجمالي 16 رصيفا بـ7%، وميناء رأس الخير خامسا، بإجمالي 14 رصيفا بـ6%.
حوادث بالموانئ
ميناء جدة الإسلامي: 29%
ميناء ينبع التجاري: 24%
ميناء الملك عبدالله: 18%
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع: 18%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام: 12%
الأكثر محطات
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع: 31%
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل: 16%
ميناء جدة الإسلامي: 12.5%
ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام: 9%
ميناء الملك عبدالله: 9%
الجبيل وينبع التجاري: 6%
الأكثر أرصفة
ميناء جدة الإسلامي: 26%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام: 18%
ميناء الجبيل وينبع الصناعي: 14%
ميناء الجبيل التجاري: 7%
ميناء رأس الخير: 6%

MENAFN21092024000089011017ID1108700184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث