الصدارة للزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
طغت الإثارة والصخب الجماهيري على مواجهة الهلال والاتحاد التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في كلاسيكو الكرة السعودية، الذي جاء في ختام جولة نحلم ونحقق، الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين وحسمه الزعيم لمصلحته 3 /1. تنافس قوي شهده كلاسيكو الهلال والاتحاد
صدارة الزعيم
شهد الكلاسيكو تنافسا مثيرا بين لاعبي الكبيرين، إضافة إلى الكثافة الجماهيرية التي ساندت العملاقين طوال فترات اللقاء الكبير.
ونجح الزعيم في حسم القمة الكبرى لمصلحته 3 /1، سجلت ر الصربي ألكسند ميتروفيتش ((3، 14 ضربة جزاء))، وسالم الدوسري ((37)) وسجل للعميد كريم بنزيما ((86))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة منفردا بالصدارة، وبقي العميد على 9 نقاط وتراجع للمركز الثاني متقدما على الشباب والاتفاق بفارق الأهداف.
جموح الليث
على ملعبه، واصل الشباب جموحه وبلغ النقطة التاسعة له في الدوري، بتغلبه على ضيفه التعاون 1/ صفر، جاء هدف اللقاء الوحيد عبر ضربة جزاء نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله بنجاح ((25))، ليرفع الليث رصيده إلى 9 نقاط ويقفز للمركز الثالث، وظل السكري على 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.
قلب الطاولة
في بريدة، قلب الرياض الطاولة في وجه مضيفه الرائد وتغلب عليه 2/ 1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، تقدم رائد التحدي بهدف أمير سعيود ((71))، قبل أن يسجل مدرسة الوسطى هدفين متتالين عن طريق فايز سليماني ((80))، ومحمد كوناتيه ((90+5))، ليرفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط ثامنا، وبقي الرائد على 4 نقاط عاشرا.
MENAFN21092024000089011017ID1108700183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.