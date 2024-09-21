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%49 من الشباب يحتفلون باليوم الوطني من المنزل

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عن موقع احتفال المواطنين، بمناسبة اليوم الوطني، بمختلف الأعمار لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، حيث وضعت خيارات الاحتفال بهذه المناسبة داخل المنزل أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة بالاحتفالات، ووجد أن 49 % ممن تقل أعمارهم عن 27 عاما يفضلون الاحتفال في المنزل.
ولخص البحث أن من أعمارهم تزيد عن 44 وإلى 78 عاما هم الأكثر احتفالا داخل المنزل، فيما تكون نسبة الاحتفالات بالأماكن الخاصة للاحتفالات بنسبة أقل عن الأولى، وتكون نسبة احتفالاتهم في الأماكن العامة قليلة لا تتجاوز 12 % من المشاركين.
فيما يفضل من أعمارهم بالأربعين والثلاثين الاحتفال بالمنزل بالدرجة الأولى، فيما تكون نسبة الاحتفال بالأماكن العامة أقل نسبة؛ حيث يفضلون الاحتفال في الأماكن المخصصة للاحتفالات.
بالمقابل هيأ عدد من الإدارات الحكومية والخاصة في مناطق المملكة مواقع خاصة للاحتفال باليوم الوطني، وتجهيزها بالأعلام والملصقات والمجسمات والإضاءة ومقاعد مخصصة للضيوف، وذلك للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لجميع فئات الوطن، حيث تحوي الفعاليات عروضا عسكرية ومشاة ومسيرة وألعابا نارية ومعارض متحركة إضافة إلى عربات تبرع بالدم.
الجيل Z من 1997 إلى 2012
الاحتفال من داخل المنزل 49%
الاحتفال من الأماكن العامة 23%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 28%
الجيل Y من 1981 إلى 1996
الاحتفال من داخل المنزل 56%
الاحتفال من الأماكن العامة 17%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 27%
الجيل X من 1965 إلى 1980
الاحتفال من داخل المنزل 61%
الاحتفال من الأماكن العامة 17%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 22%
الجيل BB من 1946 إلى 1964
الاحتفال من داخل المنزل 71%
الاحتفال من الأماكن العامة 12%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 17%

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