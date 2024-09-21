%49 من الشباب يحتفلون باليوم الوطني من المنزل

(MENAFN
- Al Watan)
كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عن موقع احتفال المواطنين، بمناسبة اليوم الوطني، بمختلف الأعمار لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، حيث وضعت خيارات الاحتفال بهذه المناسبة داخل المنزل أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة بالاحتفالات، ووجد أن 49 % ممن تقل أعمارهم عن 27 عاما يفضلون الاحتفال في المنزل.
ولخص البحث أن من أعمارهم تزيد عن 44 وإلى 78 عاما هم الأكثر احتفالا داخل المنزل، فيما تكون نسبة الاحتفالات بالأماكن الخاصة للاحتفالات بنسبة أقل عن الأولى، وتكون نسبة احتفالاتهم في الأماكن العامة قليلة لا تتجاوز 12 % من المشاركين.
فيما يفضل من أعمارهم بالأربعين والثلاثين الاحتفال بالمنزل بالدرجة الأولى، فيما تكون نسبة الاحتفال بالأماكن العامة أقل نسبة؛ حيث يفضلون الاحتفال في الأماكن المخصصة للاحتفالات.
بالمقابل هيأ عدد من الإدارات الحكومية والخاصة في مناطق المملكة مواقع خاصة للاحتفال باليوم الوطني، وتجهيزها بالأعلام والملصقات والمجسمات والإضاءة ومقاعد مخصصة للضيوف، وذلك للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لجميع فئات الوطن، حيث تحوي الفعاليات عروضا عسكرية ومشاة ومسيرة وألعابا نارية ومعارض متحركة إضافة إلى عربات تبرع بالدم.
الجيل Z من 1997 إلى 2012
الاحتفال من داخل المنزل 49%
الاحتفال من الأماكن العامة 23%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 28%
الجيل Y من 1981 إلى 1996
الاحتفال من داخل المنزل 56%
الاحتفال من الأماكن العامة 17%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 27%
الجيل X من 1965 إلى 1980
الاحتفال من داخل المنزل 61%
الاحتفال من الأماكن العامة 17%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 22%
الجيل BB من 1946 إلى 1964
الاحتفال من داخل المنزل 71%
الاحتفال من الأماكن العامة 12%
الاحتفال في الأماكن الخاصة بالحفلات 17%
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