العصائر والإلكتروليتات الأسرع ترطيبا للجسم

(MENAFN
- Al Watan)
أكدت اختصاصية تغذية أن استبدال الماء بمشروبات أخرى للحصول على ترطيب أعلى يسبب مشاكل صحية، إذ أن كثيرًا من المشروبات تحتوي على سكر أو مواد مضافة، وقد تكون مضرة عند تناول كميات كبيرة منها، وذلك ردًا على مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أعلى المشروبات لترطيب الجسم، طبقًا لمجلة أمريكية متخصصة في التغذية العلاجية، جاء فيه الحليب والمشروبات الغازية الأكثر ترطيبًا مقارنة بالماء، موضحة أن المشروبات الغازية، تحتوي على سكر كثير، وقد تسبب سمنة، ومشاكل بالأسنان، وزيادة في مستويات السكر بالدم، فالماء يبقى الأفضل لأنه خال من السعرات والمواد المضافة. وأشارت إلى أن هناك مشروبات ترطب الجسم بشكل أسرع من الماء، منها: العصائر أو المشروبات الرياضية، لأنها تحتوي على أملاح ومعادن، تساعد في الترطيب بشكل أسرع، ولا يمكن الاستغناء عن الماء، فالجسم يحتاج ماء بشكل أساسي، لأنه يحافظ على توازن السوائل في الجسم.
مشروبات الرياضيين
قالت الاختصاصية في التغذية، نوره العويض: من الناحية الصحية، العصائر الطبيعية بدون سكر، والحليب قليل الدسم، أو مشروبات تحتوي على الإلكتروليتات ((مشروبات الرياضيين))، خيارات ممتازة للترطيب، فالحليب يحتوي على بروتينات، ودهون، وسكريات طبيعية، وهي تساعد في الحفاظ على السوائل بالجسم لفترة أطول، لافتة إلى أن المشروبات التي تحتوي على أملاح، وسكريات، أو بروتينات تسمح للجسم امتصاص السوائل بشكل أسرع، ويحافظ عليها فترة أطول، لأن الأملاح والسكريات تساعد في سحب الماء داخل الخلايا.
وتؤكد العويض، أن ذلك لا يعطيها الأفضلية على الماء في كل الحالات، لأنها غالبًا ما تحتوي على مواد إضافية، لا يحتاجها الجسم بشكل دائم، مشددة على أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة قوية، أو يتعرضون لجفاف شديد، يستفيدون من هذه المشروبات، وبالأخص عندما تحتوي على إلكتروليتات، فهي تساعد في تعويض الأملاح المفقودة، بيد أن الذين يعانون من مشاكل صحية كالسكري، ومشاكل بالكلى، أو ارتفاع ضغط الدم، يجب أن يتجنبوا هذه المشروبات، التي فيها سكر أو أملاح زائدة، مضيفة أن الكولا والبيبسي، ليسا مشروبي ترطيب، الكافيين فيهما قد يسبب جفافًا عند تناول كميات كبيرة منهما، وأفضل طريقة للترطيب شرب الماء، وأكل أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء كالفواكه والخضار ((البطيخ والخيار)).
8 أكواب
أكدت العويض، أن الماء هو الأول، والأكثر فاعلية في ترطيب الجسم، وأنه المكون الأساسي لكل المشروبات والأطعمة، موضحة أن الحليب، كذلك في الترطيب، لأن نسبة الماء فيه 87%، وضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها غنية بالسكريات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية. وأبانت أنه يصعب الوصول لمرحلة الإفراط في الترطيب، لكن الأمر ممكن كما يحدث في رمضان في تناول الماء، قد يصل إلى التسمم المائي، وفقد بعض الفيتامينات والمعادن، كمعدن الصوديوم، فيجب التوازن في الشرب، والكمية الموصى فيها من تناول الماء 8 أكواب، ومن الممكن تزداد على حسب النشاط الذي يقوم به بالإضافة إلى العمر والجنس.
11 مشروبًا الأعلى ترطيبًا
01 - حليب قليل الدسم أو منزوع
02 - حليب كامل الدسم.
03 - أورس وهو محلول تعويضي لمصابي النزلة المعوية.
04 - عصير البرتقال.
05 - كولا.
06 - كولا دايت.
07 - مشروبات رياضية مثل كودرد.
08 - الشاي البارد.
09 - الشاي العادي.
10 - الماء.
11 - الكافيين ((القهوة)).
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