Sunday, 22 September 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العصائر والإلكتروليتات الأسرع ترطيبا للجسم

9/21/2024 11:39:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت اختصاصية تغذية أن استبدال الماء بمشروبات أخرى للحصول على ترطيب أعلى يسبب مشاكل صحية، إذ أن كثيرًا من المشروبات تحتوي على سكر أو مواد مضافة، وقد تكون مضرة عند تناول كميات كبيرة منها، وذلك ردًا على مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أعلى المشروبات لترطيب الجسم، طبقًا لمجلة أمريكية متخصصة في التغذية العلاجية، جاء فيه الحليب والمشروبات الغازية الأكثر ترطيبًا مقارنة بالماء، موضحة أن المشروبات الغازية، تحتوي على سكر كثير، وقد تسبب سمنة، ومشاكل بالأسنان، وزيادة في مستويات السكر بالدم، فالماء يبقى الأفضل لأنه خال من السعرات والمواد المضافة. وأشارت إلى أن هناك مشروبات ترطب الجسم بشكل أسرع من الماء، منها: العصائر أو المشروبات الرياضية، لأنها تحتوي على أملاح ومعادن، تساعد في الترطيب بشكل أسرع، ولا يمكن الاستغناء عن الماء، فالجسم يحتاج ماء بشكل أساسي، لأنه يحافظ على توازن السوائل في الجسم.
مشروبات الرياضيين
قالت الاختصاصية في التغذية، نوره العويض: من الناحية الصحية، العصائر الطبيعية بدون سكر، والحليب قليل الدسم، أو مشروبات تحتوي على الإلكتروليتات ((مشروبات الرياضيين))، خيارات ممتازة للترطيب، فالحليب يحتوي على بروتينات، ودهون، وسكريات طبيعية، وهي تساعد في الحفاظ على السوائل بالجسم لفترة أطول، لافتة إلى أن المشروبات التي تحتوي على أملاح، وسكريات، أو بروتينات تسمح للجسم امتصاص السوائل بشكل أسرع، ويحافظ عليها فترة أطول، لأن الأملاح والسكريات تساعد في سحب الماء داخل الخلايا.
وتؤكد العويض، أن ذلك لا يعطيها الأفضلية على الماء في كل الحالات، لأنها غالبًا ما تحتوي على مواد إضافية، لا يحتاجها الجسم بشكل دائم، مشددة على أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة قوية، أو يتعرضون لجفاف شديد، يستفيدون من هذه المشروبات، وبالأخص عندما تحتوي على إلكتروليتات، فهي تساعد في تعويض الأملاح المفقودة، بيد أن الذين يعانون من مشاكل صحية كالسكري، ومشاكل بالكلى، أو ارتفاع ضغط الدم، يجب أن يتجنبوا هذه المشروبات، التي فيها سكر أو أملاح زائدة، مضيفة أن الكولا والبيبسي، ليسا مشروبي ترطيب، الكافيين فيهما قد يسبب جفافًا عند تناول كميات كبيرة منهما، وأفضل طريقة للترطيب شرب الماء، وأكل أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء كالفواكه والخضار ((البطيخ والخيار)).
8 أكواب
أكدت العويض، أن الماء هو الأول، والأكثر فاعلية في ترطيب الجسم، وأنه المكون الأساسي لكل المشروبات والأطعمة، موضحة أن الحليب، كذلك في الترطيب، لأن نسبة الماء فيه 87%، وضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها غنية بالسكريات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية. وأبانت أنه يصعب الوصول لمرحلة الإفراط في الترطيب، لكن الأمر ممكن كما يحدث في رمضان في تناول الماء، قد يصل إلى التسمم المائي، وفقد بعض الفيتامينات والمعادن، كمعدن الصوديوم، فيجب التوازن في الشرب، والكمية الموصى فيها من تناول الماء 8 أكواب، ومن الممكن تزداد على حسب النشاط الذي يقوم به بالإضافة إلى العمر والجنس.
11 مشروبًا الأعلى ترطيبًا
01 - حليب قليل الدسم أو منزوع
02 - حليب كامل الدسم.
03 - أورس وهو محلول تعويضي لمصابي النزلة المعوية.
04 - عصير البرتقال.
05 - كولا.
06 - كولا دايت.
07 - مشروبات رياضية مثل كودرد.
08 - الشاي البارد.
09 - الشاي العادي.
10 - الماء.
11 - الكافيين ((القهوة)).

MENAFN21092024000089011017ID1108700181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث