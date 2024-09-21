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كابريكورن للطاقة تستأنف الحفر فى مصر بعد تلقيها 93 مليون دولار من مستحقاتها

9/21/2024 11:38:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استأنفت شركة“كابريكورن” الأمريكية برامج الحفر فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، وتعتزم زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة بعد تلقيها دفعات من مستحقاتها.

ونوهت فى إفصاح إلى أنها تركز فى برنامجها على منطقة بدر الدين فى الصحراء الغربية وتستهدف حفر 15 بئرًا فيها من يوليو 2024 إلى يوليو 2025.

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وقالت الشركة إنها حصلت على 93 مليون دولار من مستحقاتها خلال النصف الأول من العام مقابل 50 مليون دولار تلقتها فى الفترة نفسها من 2023.

وذكرت الشركة أن المستحقات المتأخرة فى مصر تراجعت من 169 مليون دولار فى نهاية 2023 إلى 155 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مع تحصيل حوالى 20 مليون دولار إضافية حتى الربع الثالث من 2024.

وكثفت الحكومة جهودها خلال الفترة الماضية لخفض مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار وخصصت مبالغ شهرية للسداد، بعدما تراكمت المديونية لأكثر من 5 مليارات دولار قبل مارس الماضى، قبل أن تنخفض تدريجيًا لحدود 3.8 مليار دولار فى يونيو بحسب صندوق النقد الدولى.

وقالت الشركة إن إيراداتها من مصر خلال النصف الأول من العام بلغت 80 مليون دولار، بسعر نفط محقق قدره 78.6 دولار للبرميل وسعر الغاز 2.97 دولار لكل ألف قدم مكعب.

وذكرت أنها تعمل على تعديل شروط عقود تقاسم الإنتاج، وأن ذلك سيمثل عاملا رئيسيا لتحسين الإنتاج وزيادة قيمة الأصول فى مصر.

وأفادت بأنها تتواصل بشكل رسمى مع شريكها التشغيلى“شيروون” و”الهيئة العامة للبترول” وأن الاتفاقية ستؤدى إلى زيادة الاستثمار والاحتياطيات والإنتاج، وتحسين هامش الشركة والتدفقات النقدية.

ولفتت إلى أن تعديل الاتفاقية سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الرسوم الإجمالية التى تحصل عليها الهيئة العامة للبترول ويلبى المزيد من الطلب المحلى على النفط والغاز.

ونوهت إلى أنه سيتم مد فترة الاتفاق بما يسمح بالاستثمار فى البنية التحتية على المدى الطويل، ويدعم تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إدارة الانبعاثات.

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