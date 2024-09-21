الفيضانات الأوروبية تهدد شركات التأمين بخسائر قياسية

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تتكبد شركات التأمين أكبر خسائر إقليمية نتيجة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق وسط وشرق أوروبا.

ومن بين أبرز الشركات المتضررة“بوزيتشني زاكلاد أوبيزبيكزين” (Powszechny Zaklad Ubezpieczen) و”فيينا إنشورنس غروب” و”يونيكا إنشورنس غروب” (UNIQA Insurance Group).

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قدّرت شركة وساطة إعادة التأمين العالمي“غالاغير أر إي” (Gallagher Re)، الخسائر التأمينية الناتجة عن الفيضانات في وسط أوروبا بين ملياري يورو (2.2 مليار دولار) و3 مليارات يورو.

وتظهر بيانات“بلومبرغ إنتليجنس” أن هذه الأرقام تماثل نفس مستوى خسائر الفيضانات الكارثية التي شهدتها المنطقة في أعوام 1997 و2002 و2013.

ويُنتظر أن تواجه شركات تأمين أخرى، مثل جنرالي (Generali) و”أليانز”، خسائر كبيرة نتيجة تعرضها لتبعات هذه الكارثة.

تُقدر رابطة شركات التأمين النمساوية أن مطالبات التعويض عن الأضرار قد تصل إلى مستوى قياسي يتراوح بين 600 مليون يورو و700 مليون يورو، مع احتمالية وصول الأضرار إلى مليار يورو.

كما تتوقع“وينر ستيدتشي” (Wiener Staedtische)، وهي وحدة تابعة لـ”فيينا إنشورنس” وثاني أكبر شركة تأمين في النمسا من حيث إجمالي أقساط التأمين، أن تصل مطالبات الأضرار نتيجة الفيضانات والعواصف الأخيرة إلى 100 مليون يورو، ما يشكل أكبر خسارة في تاريخ الشركة بسبب كارثة طبيعية.

يواجه قطاع التأمين ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع المطالبات الناتجة عن الكوارث الثانوية، والتي ترتبط في الغالب بتغير المناخ.

وبهذا الصدد، قال تشارلز غراهام، كبير محللي“بلومبرغ إنتليجنس”، إن“شركات إعادة التأمين رفعت الأسعار وزادت من احتياطياتها العام الماضي، مما يعني أن شركات التأمين الأولية تتحمل الآن حصة أكبر من هذه الخسائر، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل”.

تعد شركتا“يونيكا” و”فيينا إنشورنس” الأكثر عرضة لهذه الخسائر نظراً لمواقعهما الريادية في سوق التأمين النمساوية، بينما تسيطر“بوزيتشني زاكلاد أوبيزبيكزين” على حصة أكبر في بولندا.

وتشكل البلدان المتضررة من الفيضانات ما لا يقل عن 80% من إيرادات التأمين غير المرتبطة بالحياة في هذه الشركات الثلاث.

ويُعتبر التأمين ضد الفيضانات التي تضر المنازل أكثر شيوعاً في النمسا وجمهورية التشيك مقارنةً ببولندا، مما قد يؤدي إلى تباين التعويضات بين البلدان، بحسب“بلومبرغ إنتليجنس”.

تسببت العاصفة“بوريس” في هطول أمطار غزيرة ومتواصلة على معظم مناطق جمهورية التشيك والنمسا وجنوب غرب بولندا وشرق سلوفاكيا خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر، مما أدى إلى غرق مساحات شاسعة.

واتخذت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة إجراءات طارئة واستعدت لإنفاق مئات الملايين من اليورو على أعمال التنظيف، بينما لا تزال مستويات المياه مرتفعة.

وقال غراهام إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحديد الحجم النهائي للخسائر، نظراً لأن مياه الفيضانات لم تصل إلى ذروتها بعد.

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