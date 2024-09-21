المركزي التركي يزيد نسب الاحتياطي للودائع للحد من السيولة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفع في تركيا نسبة الاحتياطي التي يتعين على البنوك التجارية تخصيصها للودائع قصيرة وطويلة الأجل المقومة بالليرة، في خطوة تهدف إلى تقليص السيولة الزائدة في النظام المالي.

وأعلن البنك المركزي في بيان صدر صباح اليوم السبت، أن نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل بالليرة ستزيد من 12% إلى 15%، فيما سترتفع نسبة الاحتياطي للودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.

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وفي المقابل، تم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للودائع المقومة بالعملات الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة من 8% إلى 5%.

كما رفع الحد الأقصى لمعدل العمولات المطبقة بناءً على نسب التحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة، من 5% إلى 8%.

بالإضافة إلى ذلك، لن تكون العوائد التي تحصل عليها البنوك نظير الاحتياطيات الإلزامية للودائع بالليرة مشروطة بعد الآن بمعدل التحويل إلى العملة التركية، وفقاً للبيان.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التدابير“تهدف إلى دعم الاستقرار المالي الكلي وتعزيز آلية تغيير السياسة النقدية”.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، دون الإشارة صراحةً إلى تشديد إضافي.

وبدلاً من ذلك، ذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار الفائدة أن“أدوات السياسة النقدية ستُستخدم بفعالية في حال التنبؤ بتدهور كبير ومستمر في التضخم”.

رفعت السلطات التركية سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% بين يونيو 2023 ومارس 2024، مما حفز الطلب على الأصول المقومة بالليرة.

وقد أدى هذا الأمر، بجانب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، إلى وفرة السيولة بالليرة في السوق، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات إضافية لسحب تلك السيولة الزائدة.

أظهرت بيانات جمعتها“بلومبرغ” أن صافي التمويل الذي قدمه البنك المركزي للمقرضين بلغ -394.9 مليار ليرة (-11.6 مليار دولار أميركي) يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 23 مايو.

ويشير صافي التمويل السلبي أن البنك المركزي أصبح مقترضاً من البنوك بسبب فائض السيولة بالليرة في السوق.

وهذا الفائض عادةً ما يعقد جهود البنك المركزي للحفاظ على تشديد السياسة النقدية، وقد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يتعارض مع أهداف البنك المركزي.

في سياق منفصل يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) إلغاء نسب المخاطر الإضافية لبعض القروض التي كانت تُستخدم في حساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك.